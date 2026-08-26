6 yıl sonra başladıkları yerdeler…Harry ve Meghan çoluk çocuk memlekete geri döndü!

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Kraliyet ailesi içinde rahat yaşayamadıkları, ırkçılık ve ayrımcılığa uğradıkları yönündeki iddialarının ardından İngiltere’den kaçarak Meghan’ın memleketi ABD’ye kaçan çift beklenmedik bir karar alarak İngiltere’ye geri dönme kararı almıştı.

İngiliz kraliyet ailesinin tüm ağır topları Kral Charles, Kraliçe Camilla, Prens William ve Kate Middleton’la küs olan, ABD’ye gittikten sonra tüm bu isimler hakkında çok ağır suçlamalar yaparak şimşekleri üzerlerine çeken Harry ve Meghan ABD’de aradıklarını bir türlü bulamadılar.

Bu beklenmedik dönüş kararının hem maddi sıkıntılar, hem ikilinin artık kimseler tarafından pek sevilmemesi ve ciddiye alınmaması kadar Kral Charles’ın torunlarına duyduğu hasretle de ilgili olduğu sanılıyor.

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Prens Harry, Meghan Markle ve çocukları, Megxit olarak adlandırılan büyük kopuştan altı yıl sonra İngiltere'ye geldi. Bugün itibarıyla Birleşik Krallık’a ayak basan çiftin burada ne kadar kalacakları belli değil.

Bu dönüşün kalıcı olmayabileceği, çiftin bu tersine göçü sadece “uzun süreli bir kalış” olarak adlandırdıkları söyleniyor.

The Telegraph'a göre, Harry ve Meghan İngiltere’ye Kaliforniya'dan bindikleri özel bir uçakla geldiler ve öğle saatlerinde Birmingham Havalimanı'na indiler.

Gazetenin bildirdiğine göre, 7 yaşındaki Prens Archie ve 5 yaşındaki Prenses Lilibet önümüzdeki hafta İngiltere'de okula başlayacak.

The Telegraph ayrıca, Sussex çiftinin köpekleri Mia ve Pula'yı da İngiltere'ye getirdiğini, ancak tavuklarını Kaliforniya'daki Montecito'da bırakacaklarını bildirdi.

Harry ve Meghan istifa ettikleri kraliyet hayatına ve bu hayatın gerektirdiği kraliyet görevlerine geri dönmeyecekler ve bağımsız iş anlaşmalarını sürdürmeye devam edecekler.

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Çift, 2020 yılında kraliyet görevlerinden ayrılıp İngiltere'den Amerika'ya kaçmıştı; bu hamle "Megxit" olarak adlandırılmıştı.

Son altı yıldır Markle ve Harry, Montecito'da 14 milyon dolarlık bir malikanede yaşıyor ve iki çocuklarını büyütüyorlardı.

Temmuz ayında aile, İngiltere'ye bir gezi düzenledi ve kanser hastası olan Kral III. Charles ve Kraliçe Camilla ile Highgrove House'da bir araya geldi. Bu görüşme, 77 yaşındaki Charles'ın gelini ve torunlarını dört yıl sonra ilk kez görmesi anlamına geliyordu.

Saray kaynakları, Markle ve Harry'nin Charles'a daha yakın olmak ve çocuklarının aileleriyle ilişkiler kurmasını sağlamak için İngiltere'ye geri dönme kararı aldıklarını söyledi.

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Yine aynı kaynaklara göre kral bu taşınmadan haberin kamuoyuna duyurulmasından sadece birkaç gün önce haberdar olmuştu.

Ayrıca Sussex çiftinin, Charles ve Camilla'nın Highgrove House konutuna yakın olan Cotswolds'da ev aradığı da iddia edilmişti.

Cotswolds, Prens William ve Kate Middleton'ın Windsor'daki evinden yaklaşık iki saat uzaklıkta bulunuyor. Markle ve Harry, Galler Prensi ve Prensesi ile hâlâ görüşmüyorlar.

Harry ve Meghan’ın İngiltere’ye dönüşü Kral Charles’la aralarını düzeltmelerine yardımcı olabilir ancak küs olan iki prens kardeşin kavgaları sonlanacak gibi görünmüyor…