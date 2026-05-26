6 çocuklu ünlü şeften babalık tavsiyesi: Evlatlarıma verdiğim en önemli ders bedava!

Haberin Devamı

Ünlü şef Gordon Ramsay sunduğu yemek programları ve yemek yarışmalarıyla televizyondaki en korkulan şeflerden biri haline gelmişti. Ancak o bir yandan da mutlu evliliği, gıptayla bakılan aile yaşantısı ve 6 çocuklu hayatıyla kariyerine bambaşka bir damga vurdu.

Şeflik dünyasının en tanınmış yüzü de olsa Gordon Ramsay evde 6 çocuğuna uyguladığı en önemli kuralların yemekle hiç ilgisi yok…

Eşi Tana Ramsay ile 30 yıllık evliliklerinde tam 6 çocuk sahibi olan “MasterChef" yıldızı, geçtiğimiz gün katıldığı bir kırmızı halı davetinde, çocuklarına aktarmaya kararlı olduğu en büyük dersin bir bifteği mükemmelleştirmek veya bir sufleyi ustaca yapmakla ilgili olmadığını, temel saygı ile ilgili olduğunu açıkladı.

Haberin Devamı

Gordon Ramsay, kendisine uzatılan mikrofona "Onlara mükemmel bir şekilde öğrettiğim tek şey görgü kurallarıdır," dedi ve ekledi: "Hayattaki en önemli şey, ama hiçbir maliyeti yok."

Ramsay için bu kural her alanda geçerli; çocukları ister askerde olsunlar, ister üniversitede okusunlar, ister babalarının küresel şöhretinin ışıkları altında büyüsünler.

Ünlü şef ve eşi Tana Ramsay’nin 1998'de doğan Megan adında bir kızları, 1999 doğumlu ikizleri Jack ve Holly, 2001 doğumlu, “Tilly” diye seslendikleri Matilda, 2019’da dünyaya gelen Oscar ve 2023’te doğan Jesse adında 6 çocukları var.

Haberin Devamı

Hatta Gordon Ramsay son oğlu Jesse doğacağı zaman “Beni okulda çocuğumun dedesi sanacaklar” demiş ve ileri yaşta baba olmanın cilvelerinden bahsetmişti ancak aileye yeni katılan oğlunun ona sonsuz bir mutluluk aşıladığını da itiraf etmişti.

Gordon Ramsay'nin restoranlar, televizyon ve sosyal medyayı da kapsayan kocaman bir imparatorluğu var ve ünlü şef evinde hiçbir şekilde ayrıcalık duygusuna yer vermek istemediğini açıkça belirtiyor.

Ramsay daha önce People dergisine verdiği röportajda “Jack, ülkeyi en zorlu koşullarda savunan bir Kraliyet Deniz Piyadesi komandosu. Megan inanılmaz bir polis memuru. Holly moda sektörüne girdi. Tilly üniversitede okuyor. Tana ve ben üniversite diploması olmayan bir aileden geliyoruz.” demişti.

Haberin Devamı

Gordon Ramsay’nin eşi Tana da, kocasının çocuk yetiştirme konusundaki yaklaşımını savunuyor ve altı çocukla hayatı idare etmede kendilerinin de büyük bir aile ortamında büyümelerinin yardımcı olduğunu söylüyor.

Hem Gordon hem de Tana Ramsay’nin üçer kardeşi var.