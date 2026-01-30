59 yıllık kocası ölünce yapayalnız kaldı… Sanki yaşamaktan vazgeçmiş gibi... Ünlü şarkıcı kendi cenazesini planlıyor

Haberin Devamı

Onu tanıyanlar ve bu özelliklerini gayet iyi bilenler şimdilerdeki halini görünce büyük bir üzüntü yaşıyorlar.

Bu ay 80 yaşına basan efsane şarkıcı Dolly Parton dışarıya karşı güçlü görünmeye çalışsa da geçen yıl kaybettiği 49 yıllık eşi Carl Dean’in ardından bir türlü toparlanabilmiş değil.





BİR ÖMÜR SEVDİĞİ KOCASI ÖLÜNCE YAŞAMAKTAN VAZGEÇMİŞ GİBİ...

Enerjisini korumaya çalışsa da ilerleyen yaşıyla birlikte sağlık problemleri de yaşamaya başlayan Dolly Parton’ın sessiz sedasız kendi cenazesine hazırlandığı ve etrafındakilere kendisine yakışacak bir tören hazırlamalarını söylediği konuşuluyor.

Her zaman şakacı tavırlarıyla tanınan ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde kendisi 80 yaşına varana kadar kim bilir kaç tane tanınmış estetik cerrahın hayatını kaybettiğini söyleyen Dolly Parton aslında içten içe yas tutmaya devam ediyor.

Artık yaşama eskisi gibi tutunmayan Dolly Parton’ın kendi cenazesini çoktan planlamaya başladığı ve insanların onu her zaman yaşadığı gibi neşeli şekilde uğurlamasını istediği iddia ediliyor.

KENDİ CENAZESİNİ PLANLAMAYA BAŞLAMIŞ

Onu tanıyan ve basına konuşan kaynaklar Dolly Parton'ın sessizce nasıl hatırlanmak istediğini düşündüğünü efsane şarkıcının kendi cenazesini planlamaya başladığını söylüyor: Dolly Parton kasvetli bir veda yerine bir kutlama gibi hissettirecek bir cenaze töreni istiyor…

Dolly Parton hâlâ çalışmaya ve şarkı söylemeye devam etse de son aylarda, özellikle de kocası Carl Dean öldükten sonra sık sık konserlerini ertelemeye ve katılması gereken etkinliklerde görünmemeye başladı.

Bu da efsane yıldızın kötü durumda olduğu söylentilerini artırdı.

"Birçoğunuzun bildiği gibi, bazı sağlık sorunlarıyla uğraşıyorum ve doktorlarım bana birkaç işlem yaptırmam gerektiğini söylüyor. Onlarla şakalaştığım gibi, 100.000 mil kontrolümün zamanı gelmiş olmalı, ancak bu plastik cerrahımı görmeye gittiğim olağan bir yolculuk değil!"

Efsane şarkıcı için aslında bu yeni bir durum değil… Dolly Parton hep ölmekle ve kendi ölümüyle ilgili şakalar yapmasıyla nam salmıştı. Ünlü şarkıcı bir keresinde “Bir gün sahnede bir şarkının ortasında aniden ölmeyi umuyorum. Böyle gitmeyi umuyorum” demişti.





"İYİYİM" DİYOR AMA SEVENLERİ ENDİŞELİ

Her şeye rağmen ayakta olduğunu "Henüz ölmeye hazır değilim. Tanrının benimle işinin bittiğini düşünmüyorum ve ben de çalışmayı bırakmadım" sözleriyle anlatmış olsa da yıldız isim eski günlerinden çok uzakta.

Dolly Parton’ın daha 18 yaşındayken ilk görüşte vurulduğu ve tam da 60’ıncı evlilik yıl dönümlerine kısa bir süre kalmışken kaybettiği eşi Carl Dean adeta efsane şarkıcının hayattaki her şeyiydi…

Carl Dean dünyanın en ünlü şarkıcılarından biriyle evli olsa da bu süre boyunca hiç spot ışıklarının altına girmedi, karısının ününden hep kaçtı. Yolları asfaltlayan bir şirketi olan Carl Dean ömrü boyunca çalışıp emekli oldu, sonra da evde karısını beklemeye devam etti.





ONLARIN AŞKI KİMSELERİNKİNE BENZEMEZDİ

Çok özel, kimseninkine benzemeyen bir ilişkileri olan çift büyük aşklarını 60 yıl boyunca korudular ve adeta bu aşkın üzerine titrediler. Dolly Parton’ın hayranları onu kocasıyla görmek istiyor, onu çok merak ediyordu.

Ancak Dolly Parton kocasının ortalarda görünmek istememesine hep saygı duydu ve onu hiçbir zaman konserlerine gelmesi ya da kırmızı halılarda onunla el ele yürümesi konusunda zorlamadı.

Çift yıllar yılı gözlerden uzakta yaşadı, Carl Dean tanınmak istemediği için tatillerine bile özel arabalarıyla gidip kimsenin bilmediği yerlerde aşklarını birbirlerine gösterdi.

İLK VE TEK AŞKINI KAYBEDİNCE UĞRUNA YAŞAYACAK BİR ŞEYİ KALMAMIŞ GİBİ

"Carl'ın vefatı, Dolly'yi kendi ölümlülüğüyle çok gerçekçi bir şekilde yüzleşmeye zorladı. O zamandan beri daha düşünceli ve içe dönük hale geldi, ancak insanların her zaman onunla ilişkilendirdiği aynı sıcaklığı ve iyimserliği sunmaya devam ediyor." denen Dolly Parton eşinin ölmeden önceki son aylarında başucundan ayrılmamış ve son nefesini verene kadar da elini bırakmamıştı.

