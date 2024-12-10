58 yıldır evli ama hep tek başına… Dünyanın en utangaç kocası!

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Müzik sahnelerinin efsane şarkıcısı Dolly Parton yarım asırdan fazladır sürdürdüğü kariyerinden hâlâ vazgeçmiş değil. 78 yaşındaki yıldız isim yaşıtları çoktan havlu atıp emekli olmuşken sahneye çıkmaya devam ediyor.

YAŞSIZ GÜZELLİĞİ VE BİTMEYEN ENERJİSİYLE ÜNLÜ

Hatta geçen sene mavi beyaz pırıltılı bir amigo kız kostümüyle konser vermiş, hayranlarını ve onun gençliğini pek de bilmeyen dinleyicileri adeta şaşkına çevirmişti.

Konser sonrasında da bir açıklama yaparak “58 yıllık kocam bile beni kıskandı” demişti.

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Dolly Parton sahnelerin kraliçesi olması, tarihe geçen şarkıları ve bitmeyen neşesi bir yana ünlüler aleminin en uzun ve en mutlu evliliklerinden birini sürdürüyor.

1966’da nikah masasına oturan efsane şarkıcı evliliğinde 58 yılı geride bırakmış durumda. Ancak bu mutlu yuvayla ilgili ilginç bir detay var.

Dolly Parton'ın 58 yıllık eşi Carl Thomas Dean utangaçlığıyla ve hiçbir zaman ortalarda görünmemesiyle ünlü... Parton bu durum zaman zaman dedikodulara yol açsa da eşiyle çok mutlu bir evlilikleri olduğunu söylüyor

Dolly Parton’ın bunca yıldır evli olduğu, çok sevdiği ve adeta dilinden düşürmediği ömürlük aşkını gören neredeyse kimse yok!

Şayet yakın bir akrabası, dostu ya da en kötü ihtimalle komşusu değilse…

Ünlü çiftin nadir verdiği kırmızı halı pozlarından biri

DÜNYANIN EN UTANGAÇ KOCASI: ONU ÜNLÜ ŞARKICININ YANINDA GÖRMEK MÜMKÜN OLMUYOR

Dolly Parton'ın 58 yıllık eşi Carl Thomas Dean utangaçlığıyla ve hiçbir zaman ortalarda görünmemesiyle ünlü... Parton bu durum zaman zaman dedikodulara yol açsa da eşiyle çok mutlu bir evlilikleri olduğunu söylüyor.

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Dolly Parton, geçtiğimiz gün katıldığı bir yayında “evcimen” kocası Carl Thomas Dean hakkında deyim yerindeyse “içini döktü”.

Mahremiyetiyle ünlü 82 yaşındaki kocasının kendisiyle birlikte ödül törenlerine, konserlere ya da kırmızı halı davetlerine katılmayı reddettiğini açıkladı.

Karısının ünü yüzünden göz önünde olmaktan hoşlanmayan Carl Thomas Dean Dolly Parton tarafından utangaç ve evcimen bir adam olarak tanımlanıyor

Utangaç kocası için “Müziği çok seviyor ama içinde olmakla zerre kadar ilgilenmiyor. Ve bunu bana en başta söyledi” diyen Dolly Parton “66’da evlenmiştik. 67'de yılın şarkısı ödülünü kazandım. İlk kez o zaman benimle gelmesi için ona yalvardım” diyerek anlatmaya başladı…

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Kocasına bir smokin kiraladığını ve törene onunla gittiğini söyleyen Dolly Parton Carl Thomas Dean’in bütün gece çok rahatsız oturduğunu ve eve döner dönmez o smokini üzerinden yırtarcasına çıkardığını itiraf etti.

Kocası ünlü yıldıza o gece “Yapmak istediğin her şeyi yapmanı istiyorum ve sana en iyisini diliyorum, ama bir daha benden bu lanet şeylerden birine gitmemi isteme çünkü gitmiyorum” demişti. Ve gerçekten de ikili bir daha hiçbir zaman kırmızı halılarda, el ele pozlar vermedi.

İkilinin birlikte çekilmiş fotoğrafları olmadığı için bir haber söz konusu olduğunda Dolly Parton gazetelere kendisi fotoğraf yolluyor

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Parton durumu “Aramızda böyle bir saygı var ve ben de buna saygı duydum çünkü onun bu kadar huzursuz olacağını bilmiyordum, ama o dışarı çıkmayı sevmiyor” dediği kocasıyla 2016'da Nashville'deki evlerinde evlilik yeminlerini yenilemişti.

"İKİMİZİN DE İLK EVLİLİĞİ... VE SON OLACAK"

Kocasını “Evcimen biriydi ve bu bizim için iyi oldu... Bir yerlere gitmeyi severdi, eğer ülke çapında araba kullanacaksak ya da bir şey planladıysak. Ama eve dönmek için asla sabırsızlanırdı.” sözleriyle anlatan Parton uzun evliliğinin sırrını da verdi.

1966'da evlenen Dolly Parton ve Carl Thomas Dean birbirlerinin ilk eşleri. Parton evliliğini "Ve bu son olacak... Evliliğimizle gurur duyuyoruz" diyerek anlatıyor...

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“İnsanlar bana uzun evliliğimin ve kalıcı aşkımın anahtarının ne olduğunu sorduklarında hep şaka yapar ve gülerim. Ben de her zaman 'Uzakta kal!' derim ve bunda çok fazla doğruluk payı var. Çok seyahat ediyorum ama birlikte olduğumuzda birbirimizden ve yaptığımız küçük şeylerden gerçekten keyif alıyoruz.” diyen efsane şarkıcı daha önce yatağa bile asla makyajsız girmediğini çünkü kocasının onu bu şekilde görmesini istemediğini söylemişti.

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