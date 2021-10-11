58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne Nihal Yalçın ve Tamer Karadağlı arasındaki ödül gerginliği damga vurdu: Oscar’da da böyle olur

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Yunanistanın Türkiye korkusu Fransadan sonra ABD ile anlaştıYunanistan'ın Türkiye korkusu! Fransa'dan sonra ABD ile anlaştı#Yunanistan
Demirören Şirketler Grubundan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuDemirören Şirketler Grubu'ndan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Şenol Güneşin Alman versiyonu Kurtulmalıyız, kutsal değil..."Şenol Güneş'in Alman versiyonu! Kurtulmalıyız, kutsal değil..." #Milli Takım
Kira zammına hukuk freni İşyeri kiralarıyla ilgili önemli uyarı geldiKira zammına hukuk freni! İşyeri kiralarıyla ilgili önemli uyarı geldi#Kira
DEAŞlı Karadul Holden kaçışı anlattı Türkiyede yakalanmıştıDEAŞ'lı Karadul 'Hol'den kaçışı anlattı! Türkiye'de yakalanmıştı#DEAŞ
Yüzlerce kişi başvurdu... Aşıda yeni yan etkiYüzlerce kişi başvurdu... Aşıda yeni yan etki!#Kovid Aşısı
Tamerci de değilim Nihalci de değilimTamerci de değilim Nihalci de değilim#Tamer Karadağlı
Erdoğan Demirören Golf Turnuvası’nın 4’üncüsü tamamlandıErdoğan Demirören Golf Turnuvası’nın 4’üncüsü tamamlandı#Erdoğan Demirören
Şeytanın aklına gelmez... Devlet sırlarını böyle satmışlarŞeytanın aklına gelmez... Devlet sırlarını böyle satmışlar!#ABD
Meteoroloji uyardı Çarşamba gününe dikkatMeteoroloji uyardı! Çarşamba gününe dikkat#Meteoroloji
Koronavirüsün biteceği tarihi açıkladı Kış zor geçecek ama...Koronavirüsün biteceği tarihi açıkladı! 'Kış zor geçecek ama...'#Koronavirüs
Zeynep Bastık ile Edisin dansı olay oldu: Sen evlisinZeynep Bastık ile Edis'in dansı olay oldu: Sen evlisin!#Zeynep Bastık
Erdoğan’ın gençlerle buluşmasının öteki yüzüErdoğan’ın gençlerle buluşmasının öteki yüzü#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Hataydaki olayla ilgili Kadir Şekerin babası konuştu: Oğlum mazeret olmamalıHatay'daki olayla ilgili Kadir Şeker'in babası konuştu: Oğlum mazeret olmamalı#Kadir Şeker
Zeytin işinde dengeler değişti Aracıyı ortadan kaldırdıkZeytin işinde dengeler değişti! Aracıyı ortadan kaldırdık#Zeytin
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne Nihal Yalçın ve Tamer Karadağlı arasındaki ödül gerginliği damga vurdu: Oscar’da da böyle olur

#58. Antalya Altın Portakal Film Festivali#Tamer Karadağlı#Nihal Yalçın
58. Antalya Altın Portakal Film Festivaline Nihal Yalçın ve Tamer Karadağlı arasındaki ödül gerginliği damga vurdu: Oscar’da da böyle olur
İsmail BAYRAK

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali, ödül töreniyle sona erdi. Sanat dünyasının ünlü isimlerini buluşturan geceye damgasını vuran, Nihal Yalçın ve Tamer Karadağlı arasındaki ödül gerginliği oldu.

Haberin Devamı

 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali, önceki akşam Antalya Kapalı Spor Salonu’nda yapılan ödül töreniyle sona erdi. “Zuhal” filmindeki rolüyle ‘En İyi Kadın Oyuncu’ seçilen Nihal Yalçın’a ödülünü Tamer Karadağlı takdim etti. Ancak Yalçın’ın konuşması sırasında Karadağlı’nın sergilediği tavırlar, geceye damgasını vurdu. Nihal Yalçın konuşurken sık sık saatine bakan Tamer Karadağlı, ünlü oyuncunun ekip arkadaşlarına teşekkür ettiği sırada ödülü uzattı. Şaşkınlığını gizleyemeyen Yalçın, önce “Kim verdi ödülü?”, ardından “Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz?” diye sordu. Karadağlı ise meslektaşına “Ödülünüzle birlikte konuşun diye” yanıtını verdi.

ONORE ETMEK AMACIYLA YAPTIM

Hürriyet’e konuşan Tamer Karadağlı konuyla ilgili şunları söyledi: “Ödül verirken zaten söyledim, tamamen onore etmek amacıyla yaptım. Teşekkür kısmına geçince ödülle konuşsun istedim. Oscar’da da böyle olur. Ödül verilir, elde ödülle konuşulur.”

58. Antalya Altın Portakal Film Festivaline Nihal Yalçın ve Tamer Karadağlı arasındaki ödül gerginliği damga vurdu: Oscar’da da böyle olur

Haberin Devamı

'Vızıldayan erkek'

Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, Tamer Karadağlı’ya tepki gösterdi. Oyuncu, Twitter hesabında şöyle yazdı: “Her başarılı kadının ensesinde vızıldıyan bir erkek vardır.”

En iyi film Okul Tıraşı

Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda 10 film, 14 kategoride toplam 770 bin TL’lik ödül için yarıştı. Emin Alper’in başkanlık ettiği jüri, Ferit Karahan’ın “Okul Tıraşı” yapımını ‘en iyi film’ seçti. Alper, “Çocukların şiddetle tektipleştirildiği bir sistemi etkileyici bir eleştiriyle ortaya koyduğu için bu ödülü veriyoruz” dedi.

58. Antalya Altın Portakal Film Festivaline Nihal Yalçın ve Tamer Karadağlı arasındaki ödül gerginliği damga vurdu: Oscar’da da böyle olur
“Okul Tıraşı”nın yönetmeni Ferit Karahan, ‘En İyi Film Ödül’ünü ekibiyle aldı.

İŞTE ÖDÜLLER

* Film: Okul Tıraşı
* Dr. Avni Tolunay Jüri
Özel Ödülü: İki Şafak Arasında
* Behlül Dal En İyi İlk
Film Ödülü: Anadolu Leoparı
* Yönetmen: Tayfun Pirselimoğlu (Kerr)
* Cahide Sonku Ödülü: Ezgi Baltaş,
Feride Çiçekoğlu
* Senaryo: Ferit Karahan,
Gülistan Acet (Okul Tıraşı)
* Kadın oyuncu: Nihal Yalçın (Zuhal)
* Erkek oyuncu: Tarhan Karagöz (Kafes)
* Görüntü yönetmeni:
Özgür Eken (Bağlılık Hasan)
* Müzik: Nikos Kypourgos (Kerr)
* Kurgu: Sercan Sezgin, Ferit Karahan, Hayedeh Safiyari (Okul Tıraşı)
* Sanat yönetmeni: Billur Turan (Anadolu Leoparı)
* Yardımcı kadın oyuncu:
Nezaket Erden (İki Şafak Arasında), Özay Fecht (Kafes)
* Yardımcı erkek oyuncu:
Erdem Şenocak (İki Şafak Arasında)
* SİYAD En İyi Film Ödülü: Bembeyaz
* Film-Yön En İyi Yönetmen
Ödülü: Tayfun Pirselimoğlu (Kerr)

58. Antalya Altın Portakal Film Festivaline Nihal Yalçın ve Tamer Karadağlı arasındaki ödül gerginliği damga vurdu: Oscar’da da böyle olur
Demet Evgar, ödül törenine annesinin diktiği kıyafetle katıldı.

Haberin Devamı

58. Antalya Altın Portakal Film Festivaline Nihal Yalçın ve Tamer Karadağlı arasındaki ödül gerginliği damga vurdu: Oscar’da da böyle olur
Nezaket Erden ve Özay Fecht, ‘En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü’nü paylaştı.

58. Antalya Altın Portakal Film Festivaline Nihal Yalçın ve Tamer Karadağlı arasındaki ödül gerginliği damga vurdu: Oscar’da da böyle olur
Tarhan Karagöz, “Kafes” filmindeki rolüyle ‘En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü aldı.

58. Antalya Altın Portakal Film Festivaline Nihal Yalçın ve Tamer Karadağlı arasındaki ödül gerginliği damga vurdu: Oscar’da da böyle olur
Ödül alanlar, gecenin finalinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Muhittin Böcek’le birlikte sahneye çıkarak fotoğraf çektirdi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#58. Antalya Altın Portakal Film Festivali#Tamer Karadağlı#Nihal Yalçın