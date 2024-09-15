57 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşini toprağa vermişti… Ünlü oyuncudan yürek dağlayan itiraf… ‘Kıyafetleri hala buradaymış gibi dolabında duruyor’

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81 yaşındaki Michael Palin, 57. evlilik yıldönümlerini kutlamalarından sadece birkaç hafta sonra, geçen yıl 2 Mayıs'ta karısı Helen'in kronik ağrı ve böbrek yetmezliği ile yıllarca süren mücadelesinin ardından vefat ettiğini duyurmuştu.

Karısını “hayatımın temel taşı” olarak tanımlayan yıldız, ölümünün kendisi ve üç çocuğu -56 yaşındaki Thomas, 54 yaşındaki William ve 50 yaşındaki Rachel- için 'tarif edilemez bir kayıp' olduğunu söylemişti.

KAYBETTİĞİ KARISININ ARDINDAN HÂLÂ GÖZYAŞI DÖKÜYOR

Acı kaybının üzerinden bir yılı aşkın bir süre geçtikten sonra Michael Palin, birlikte geçirdikleri zamanı hatırlattığı için evlerinin etrafında ona ait eşyaları görmekten hoşlandığını söyledi ve karısıyla birlikte uzun yıllar yaşadıkları evinden de asla taşınmayacağına söz verdi.

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İngiliz The Times gazetesine bir röportaj veren usta oyuncu merhum eşi Helen'in kıyafetlerinin ölümünden bir yıl sonra bile hâlâ dolabında asılı durduğunu da yürek burkan sözleriyle anlattı...

"TÜM ELBİSELERİ SANKİ HÂLÂ HAYATTA GİBİ DOLABINDA DURUYOR"

Onu hâlâ hayatta hissetmek istediğini bu yüzden da giysilerini yerinden hiç kaldırmadığını anlatan Michael Palin “Garip göründüğünün farkındayım ama Helen hâlâ buradaymış gibi hayatıma devam ediyorum. Kıyafetleri hala dolaplarda duruyor. Hayatımı değiştirmek istemiyorum, çünkü onun da bunu istemeyeceğini hissediyorum. Evimizde hâlâ onun varlığını hissediyorum” dedi.

Michael Palin ve Helen Palin aileleriyle birlikte komşu evlerde kaldıkları yaz tatillerinde 16 yaşındayken tanıştılar. O günlerden Helen Palin hayatını kaybedene kadar birlikte olan çift 1966’da evlenmiş ve üç çocukları olmuştu.

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İLK GÖRÜŞTE AŞK ÖLÜM ONLARI AYIRANA KADAR SÜRDÜ

Onlarınki gerçekten ilk görüşte aşktı ve tıpkı filmlerdeki gibi ölüm onları ayırana kadar bir yastığa baş koydular…

Hayatının aşkıyla neredeyse altmış yıllık bir evliliğin ardından Michael, Helen'i kaybetmenin üzüntüsüyle hâlâ “yas tuttuğu” için yeni biriyle bir ilişkiye başlamayı hayal bile edemediğini “'Hayatımı biriyle o kadar uzun süre paylaştım ki, onu başka biriyle aynı şekilde paylaşmayı düşünmeyi imkânsız buluyorum. Yani bir bakıma daha özgürüm” sözleriyle anlatıyor.

EVE HEYECANLA DÖNDÜĞÜNDE ELLERİ BOŞ KALIYOR...

Usta aktör özellikle tiyatrodan ya da akşam yemeğinden eve geldiğinde ve yaşadıklarını ona anlatmak istediğinde, karısının yanında olmamasına hâlâ alışamamış…

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İlişkilerine dair “küçük şeyleri” özlediğini de sözlerine ekleyen Michael Palin, karısı Helen’sız yemek yapmanın çok zor olduğunu itiraf etti.

"YAKINDA BEN DE ÖLÜP GİDECEĞİM"

Efsane oyuncu bir yandan hayatını kazanmak için çalışmaya devam ederken bir yandan da kitap araştırması da dahil olmak üzere birçok ilgi alanı olduğunu ve bunun kendisine ölümü unutturduğunu söyledi ve “Bunu düşünmüyorum, zaten yakında bir gün ben de öleceğim” dedi.

Geçen nisan ayında ünlü televizyoncu Lorraine Kelly'nin programına katılan Michael Palin “58. yıldönümümüz olacaktı. Kendimi güvence ararken buluyorum, bana ne yapmam ve ne yapmamam gerektiğini söyleme konusunda son derece iyiydi. Eskiden birlikte yaptığımız şakaları özlüyorum. Yani 58. Yıldönümümüz olacaktı… Helen'i 60 yıldır tanıyorum ve hayatımda başka hiç kimseyi bu kadar uzun süredir tanımıyorum. Bu süre içinde o kadar çok deneyim biriktiriyorsunuz ki, bunlardan vazgeçip yaşamak çok zor” diyerek ekran başındakileri de kendisiyle birlikte ağlatmıştı…