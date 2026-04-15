×
GÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2026 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ± ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
TV REHBERÄ° EKRANDA SAÄžLIK Ä°LE LEZZETLÄ° TARÄ°FLER
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

50 yaÅŸÄ±ndan sonra aÅŸkÄ± bulup evlenmiÅŸti: Kocam istesin, hemen yarÄ±n bir bebek sahibi olurum!

GÃ¼ncelleme Tarihi:

OluÅŸturulma Tarihi: Nisan 15, 2026 08:57

Ä°nsan belli bir yaÅŸtan sonra da kÃ¼Ã§Ã¼k bir bebek sahibi olmak ister mi? Genelde 40 yaÅŸÄ±ndan sonra Ã¶zellikle de kadÄ±nlarÄ±n biyolojisi, erkeklerin de azalan enerjisi buna izin vermez. Ama yine de bazÄ± insanlar daha ileri yaÅŸlarda bile bebek sahibi olmaya sÄ±cak bakar.

Haberin DevamÄ±

GeÃ§tiÄŸimiz yaz dÃ¼nyanÄ±n en zengin iÅŸ insanlarÄ±ndan biri olan Jeff Bezos ile dillere destan bir tÃ¶renle evlenen Lauren Sanchez de iÅŸte bunlardan biri.

56 yaÅŸÄ±ndakiÂ  Sanchez, eski evlilik ve iliÅŸkilerinden Ã¼Ã§ tane Ã§ocuk sahibi oldu zaten. Ãœstelik Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸu da artÄ±k yetiÅŸkin.

Ama yine de 62 yaÅŸÄ±ndaki yeni kocasÄ± Jeff Bezos ile bir Ã§ocuk sahibi daha olabileceÄŸinin sinyallerini verdi.
Â

'HEMEN YARIN BÄ°R BEBEK YAPARDIM'
Lauren Sanchez, geÃ§tiÄŸimiz cumartesi gÃ¼nÃ¼ The New York Times'ta yayÄ±nlanan bir rÃ¶portajda Jeff Bezos ile bir Ã§ocuk sahibi olmaktan memnuniyet duyacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Sanchez "YarÄ±n bir tane daha bebek yapardÄ±m. Hemen yarÄ±n" diye konuÅŸtu.

Haberin DevamÄ±

Onun bu sÃ¶zleri Ã¶yle bÃ¼yÃ¼k bir yankÄ± yarattÄ± ki Ã§iftin sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sanchez ile Bezos'un bir bebek beklemediÄŸini aÃ§Ä±klamak zorunda kaldÄ±.

HER Ä°KÄ°SÄ°NÄ°N DE TOPLAMDA YEDÄ° Ã‡OCUÄžU VAR
Lauren Sanchez'in eski basketbol yÄ±ldÄ±zÄ± Tony Gonzalez ile iliÅŸkisinden ÅŸu anda 25 yaÅŸÄ±nda olan Nikko adÄ±nda bir oÄŸlu var.

Eski kocasÄ± Patrick Whitesell ile evliliÄŸinden de 19 yaÅŸÄ±nda Evan ve 18 yaÅŸÄ±nda Ella adÄ±nda iki Ã§ocuk annesi.

Jeff Bezos da eski karÄ±sÄ± MacKenzie Scott ile Ã¼Ã§ erkek bir kÄ±z olmak Ã¼zere dÃ¶rt Ã§ocuk sahibi oldu.

Lauren Sanchez, daha geÃ§en yÄ±lÄ±n haziran ayÄ±nda evlendiÄŸi Bezos ile iliÅŸkisi hakkÄ±nda da "Onunla her ÅŸeyi konuÅŸabiliyorum. Jeff benim en iyi arkadaÅŸÄ±m" dedi.

Â Lauren Sanchez ile Jeff Bezos, geÃ§en yÄ±l Venedik'te gÃ¼nlerce sÃ¼ren dillere destan bir dÃ¼ÄŸÃ¼nle evlenmiÅŸti.

Â 

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
BAKMADAN GEÇME!