50 yaÅŸÄ±ndan sonra aÅŸkÄ± bulup evlenmiÅŸti: Kocam istesin, hemen yarÄ±n bir bebek sahibi olurum!

Haberin DevamÄ±

GeÃ§tiÄŸimiz yaz dÃ¼nyanÄ±n en zengin iÅŸ insanlarÄ±ndan biri olan Jeff Bezos ile dillere destan bir tÃ¶renle evlenen Lauren Sanchez de iÅŸte bunlardan biri.

56 yaÅŸÄ±ndakiÂ Sanchez, eski evlilik ve iliÅŸkilerinden Ã¼Ã§ tane Ã§ocuk sahibi oldu zaten. Ãœstelik Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸu da artÄ±k yetiÅŸkin.

Ama yine de 62 yaÅŸÄ±ndaki yeni kocasÄ± Jeff Bezos ile bir Ã§ocuk sahibi daha olabileceÄŸinin sinyallerini verdi.

Â

'HEMEN YARIN BÄ°R BEBEK YAPARDIM'

Lauren Sanchez, geÃ§tiÄŸimiz cumartesi gÃ¼nÃ¼ The New York Times'ta yayÄ±nlanan bir rÃ¶portajda Jeff Bezos ile bir Ã§ocuk sahibi olmaktan memnuniyet duyacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Sanchez "YarÄ±n bir tane daha bebek yapardÄ±m. Hemen yarÄ±n" diye konuÅŸtu.

Haberin DevamÄ±

Onun bu sÃ¶zleri Ã¶yle bÃ¼yÃ¼k bir yankÄ± yarattÄ± ki Ã§iftin sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sanchez ile Bezos'un bir bebek beklemediÄŸini aÃ§Ä±klamak zorunda kaldÄ±.





HER Ä°KÄ°SÄ°NÄ°N DE TOPLAMDA YEDÄ° Ã‡OCUÄžU VAR

Lauren Sanchez'in eski basketbol yÄ±ldÄ±zÄ± Tony Gonzalez ile iliÅŸkisinden ÅŸu anda 25 yaÅŸÄ±nda olan Nikko adÄ±nda bir oÄŸlu var.

Eski kocasÄ± Patrick Whitesell ile evliliÄŸinden de 19 yaÅŸÄ±nda Evan ve 18 yaÅŸÄ±nda Ella adÄ±nda iki Ã§ocuk annesi.

Jeff Bezos da eski karÄ±sÄ± MacKenzie Scott ile Ã¼Ã§ erkek bir kÄ±z olmak Ã¼zere dÃ¶rt Ã§ocuk sahibi oldu.

Lauren Sanchez, daha geÃ§en yÄ±lÄ±n haziran ayÄ±nda evlendiÄŸi Bezos ile iliÅŸkisi hakkÄ±nda da "Onunla her ÅŸeyi konuÅŸabiliyorum. Jeff benim en iyi arkadaÅŸÄ±m" dedi.





Â Lauren Sanchez ile Jeff Bezos, geÃ§en yÄ±l Venedik'te gÃ¼nlerce sÃ¼ren dillere destan bir dÃ¼ÄŸÃ¼nle evlenmiÅŸti.

Â