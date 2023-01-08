55 yıldır büyük bir dostluğu paylaşıyorlar: Az kalsın randevuya çıkıp sevgili oluyorduk!

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Hollywood’un gelmiş geçmiş en büyük yönetmenlerinden biri kabul edilen Steven Spielberg son günlerde yeni filmi The Fabelmans ile gündemde. Kendi çocukluğuna dayanan otobiyografik ögeler taşıyan filmi ile 34. Palm Springs Film Ödülleri'nde Vanguard Ödülünü kazandı. Ödül konuşması için sahneye çağırılan yönetmeni hem filmlerinde rol almış olan hem de en yakın dostlarından Sally Field sundu. Bu sunuş konuşması iki Hollywood yıldızı hakkında ilginç bir bilginin ortaya çıkmasına sebep oldu. İKİ YAKIN DOST BİRBİRİNİ ÖVDÜ

Sally Field, arkadaşının önce yönetmenlik kariyerini överek, Steven Spielberg’in filmlerinin etkisinden bahsetti. “Doğrusu nasıl ki kendi hayatımı onsuz hayal edemiyorsam ülkemizin sanat dünyasını da edemiyorum. Steven Spielberg’in hiç elinde kamera tutmadığı bir dünya düşünmek çok üzücü.” dedi. Vizyonu, mizah anlayışı, korku ve eğlenceyi bir araya getirebilmesiyle, insanlığa katkısı ve kalbiyle tüm insanlığın hafızasına kazındı.” diyerek anlattığı arkadaşının hayatlarımızda kapladığı yeri tarif etti Sally Field.

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“Neredeyse altmış yıldır, tüm gezegeni korkuttu, etkiledi ve büyüledi. Sanatı kanımıza işlediği için onu hafife almak kolay.” dediği ünlü yönetmenle nasıl tanıştıklarının ve dostluklarının uzun yıllara nasıl dayandığının hikâyesini de aynı sahnede anlattı Field. 55 yıl önce, 1968’de, ikisi de Hollywood’da daha yeni tanınmaya başlandıklarında bir çöpçatanlık operasyonu sayesinde yolları kesişmişti. Herkes Sally Field lafa girdiğinde bunun bir aşk hikâyesi olup olmadığı merak etti…

SÜRPRİZ RANDEVU VE HİÇ DOĞMAYAN BİR AŞK...

“O günlerde yeni işe başlayan ve iş ilişkilerimi yürüten müdürüm, beni bir başka müşterisiyle tanıştırmak istediğini söyledi” diyordu Oscar’lı yıldız. Ama bu onun anladığı gibi bir tanıştırma değil bir çöpçatanlık çabasıydı. Menajerliğini yapan bu adam, yıldızın Steven Spielberg’le bir yemek randevusuna gitmesini istiyordu ve buradan doğacak bir aşkın da ikisinin de kariyerlerine faydalı olacağını düşünüyordu.

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“Siz tam birbirinize göresiniz” demişti bu adam. Sally Field ve Steven Spielberg bu randevuya 55 yıl önce çıkmış olsa da aralarında bir aşk değil dostluğu başlatmış oldu. Ve ikili o zamandan beri hep birbirlerinin yanında durdu.

“Steven Spielberg hayatımdan hiç çıkmadı” diyen yıldız aktris uzun yıllara dayanan dostlukları boyunca birlikte gülüp ağladıklarını ve ünlü yönetmenin her zaman kendisinin en büyük destekçilerinden olduğunu açıkladı. Field’in bu güzel sözlerinden sonra mikrofonu alan Spielberg de birlikte çalıştıkları Lincoln filmindeki performansı için arkadaşını tebrik etti ve “Sally uzun yıllardır benim ve ailemin hayatının bir parçası. 31 yıl önceki düğünüme de gelerek yanımda durmuştu. O zamandan beri de beni hiç yalnız bırakmadı.” dedi.

SPIELBERG'İN 2 EVLİLİĞİNDEN 6 ÇOCUĞU OLDU

İlk evliliğinin oyuncu Amy Irving’le yapan ve ondan bir oğlu olan Steven Spielberg, 1991 yılından beri bir diğer ünlü oyuncu Kate Capshaw’la evli. Çiftin beş çocuğu var ve Kate Capshaw, Spielberg’le evlenmeden önce Yahudilik inancını benimsemiş.

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Birkaç yıl önce ‘In Pieces’ adında bir anı kitabı çıkaran Sally Field, özel hayatı ve geçmişiyle ilgili samimi açıklamalarda bulunan ünlülerden. Sally Field, 14 yaşına gelinceye kadar üvey babası tarafından defalarca taciz edildiğini söylemişti. Sally Field'ın annesi, ünlü oyuncunun babası Richard'dan 1951 yılında boşandı ve bir yıl sonra da bir figüran olan üvey babası Jock Mahoney ile evlendi. Field'in annesi, bu adamdan 1968’de boşanacaktı. Tacizci üvey baba Mahoney 1989 yılında öldü. Sally Field kitabında 17 yaşındayken hamile kaldığını ve Meksika'da bebeği aldırdığını da açıkça yazmıştı. Sally Field ve Burt Reynolds

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SALLY FIELD SON YILLARDA ÖZEL HAYATI VE GEÇMİŞİNİ AÇIK YÜREKLİLİKLE ANLATIYOR

Sally Field, 2 evlilik yaptı. 1968 ile 1975 yılları arasında evli kaldığı ilk kocası Stevcen Craig'den, Peter ve Eli adlı iki erkek çocuk sahibi oldu. Sally Field, ikinci evliliğini 1984 yılında Alan Greisman ile yaptı. Bu evlilikten de bir oğlu olmuştu. Çift 1993 yılında yollarını ayırarak boşandı. Sally Field ilk ve ikinci evliliğinin arasında geçen yıllarda dönemin kendisi gibi en ünlü oyuncularından Burt Reynolds ile flört etmişti. Hatta yakın geçmişte bu ilişki hakkında söyledikleri çok konuşulmuştu.

Sally Field ve Burt Reynolds, 1976’dan 1980’e kadar birlikteydi. İkili hiç evlenmemiş olsa da Sally Field Burt Reynolds'ı kalbinde hep başka bir yere koymuştu. Burt Reynolds 2018 yılında hayatını kaybettiğinde onun için “O benim hayatımın aşkı” diyerek “Burt ile geçirdiğim yıllar asla aklımdan çıkmıyor” sözleriyle bu aşkın ne kadar özel olduğunu anlatmıştı. Ancak tıpkı Spielberg’le olduğu gibi, Reynolds’la da sürpriz anlar yaşamıştı.

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Birlikte bir film çeken ve o günlerde aşk da yaşayan ikili filmin öpüşme sahnesinde zorluk yaşamıştı. Ona ne kadar aşık olsa da Burt Reynolds’ın hayatında giren adamlar arasında en kötü öpüşeni olduğunu söyleyen Sally Field sahneyi de bu yüzden çok zor çekebildiğini itiraf etmişti. Katıldığı talk şovda “Bu olayın ayrıntılarını bilmek istemezsiniz demiş” olsa da sunucunun ısrarı üzerine sahneyi Burt Reynolds’ın ağzından sürekli akan salyalar nedeniyle tamamlayamadıklarını anlatmıştı…