55 yaşına geldi, hayatının aşkını yeni buldu... Bir genç kız heyecanıyla gelinlik seçiyor

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İşte hayatının henüz gençlik yıllarını sürdüren birçok insanın aklından geçen bu ve bunun gibi düşünceler onun da kafasını kurcalamış itiraf ettiğine göre.

Hatta "Aman Tanrım... 50 yaşına gelince hayat benim için bitmiş olacak" diye kendi kendine söylenmiş bile.

Oysa bugün 50 yaşını geçeli beş sene olmuş durumda ve o kelimenin tam anlamıyla bir genç kız heyecanıyla gelinlik seçmeye uğraşıyor.

Sanki hayatının baharında gibi hissediyor. Hepsinin de ötesinde bunu itiraf etmekten de geri durmuyor.

DÜNYANIN EN ZENGİN ADAMLARINDAN BİRİYLE EVLENMEYE HAZIRLANIYOR

Bütün bu itirafları yapan kişi, yakın bir gelecekte dünyanın en zengin iş insanlarından biri olarak tanınan Jeff Bezos ile evlenmeye hazırlanan Lauren Sanchez…

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2019 yılından bu yana birlikte olan ve geçen yılın ilk yarısında nişanlanan Lauren Sanchez ile Jeff Bezos yakın zamanda evlenmeye hazırlanıyorlar.

Aslında her ikisi de dünyanın en güzel tatil beldelerinde Bezos'un ultra lüks yatıyla gezmekten ya da partiden partiye koşmaktan evlenmeye fırsat bulamadılar. Ama Sanchez'in anlattığına göre artık düğün hazırlıkları da hızlandı.

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'KORKMAYIN HANIMLAR... HAYAT YENİ BAŞLIYOR'

Eski evliliğinden üç çocuk sahibi olan Lauren Sanchez, geçtiğimiz günlerde Hota Kotb'un sunuculuğuna veda etmeye hazırlandığı Today (Bugün) adlı programa katıldı.

Orada da Kotb ile diğer sunucu Savannah Guthrie'nin sorularını yanıtladı.

İki sunucu Lauren Sanchez'e evlilik hazırlıklarıyla ilgili bir soru yöneltti. 55 yaşındaki Sanchez de bu soruya şöyle yanıt verdi: "Gelinliğim için gerçekten heyecanlıyım. Bütün diğer gelin adayları gibi."

Sanchez o programda belli bir yaşa gelmiş, başından bir evlilik geçmiş üç çocuk annesi bir kadın olarak şu andaki hayatını da değerlendirdi...

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"20'li yaşlarımdayken hayatın 50 yaşında bittiğini düşünürdüm. Ama hayat yeni başlıyor" diye konuştu Sanchez.

Sonra da kendisi gibi düşünen hemcinslerine şu sözlerle seslendi: " Bakın anlatayım hanımlar, hiç öyle değil. Hayat bitmiyor, yeni başlıyor. Giderek daha iyi bir hale geliyor. Kadınlar, 50 yaşına gelmenin nasıl bir şey olduğunu sorduğu zaman onlara her şeyin daha yeni başladığını söylüyorum."

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Lauren Sanchez daha önce verdiği bir röportajda da düğün planı yapmanın kendileri için zor olduğunu bu yüzden bu konuda acele etmediklerini söylemişti. Hatta Bezos'un düğün mekanı ve tüm diğer ayrıntılarla ilgilenme görevini kendisine verdiğini de anlatmıştı.

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GEÇEN YIL NİŞANLANDILAR

Dünyanın en ünlü ve zengin iş insanlarından biri olan Jeff Bezos ile Lauren Sanchez, son birkaç yıldır çok konuşulan ünlü çiftler arasında yer aldı.

Bunun öncelikli nedeni çiftin geçen yıl nişanlanmasıydı. Bezos ve Sanchez, bu mutlu haberi duyurduktan sonra da soluğu tatilde aldılar.

İş insanının yarım milyar dolarlık yatı Koru ile tatile çıkan çift, neredeyse bütün yaz mevsimini de mavi sularda gezip eğlenerek geçirdi.

Amazon'un kurucusu olan Jeff Bezos ile Lauren Sanchez hakkında en çok konuşulan ayrıntı geçmişteki evlilikleri.

İleri sürülenlere göre Bezos ile Sanchez ilişkiye başladıklarında ikisi de tam olarak bekar değildi.

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AŞKLARI BİR İHANETLE BAŞLADI

Bezos, ilk eşi MacKenzie Scott ile boşanma aşamasındaydı. Sanchez ise eski eşi Patrick Whitesell ile evliydi.

Bir başka çarpıcı ayrıntı daha verelim. Aslında Bezos ile Sanchez eski eşleriyle evli oldukları sırada ailece de görüşüyorlardı.

Lauren Sanchez ise Bezos ile ilişkisine ilk eşiyle evliyken başlamıştı. İlişki ilerleyince Whitesell'e kendisini arkadaşıyla aldattığını itiraf etti.

Bir not daha... Sanchez ile Bezos'u tanıştıran da sosyetik güzelin eski kocası Whitesell oldu.

O tanışmanın ardından Bezos, Whitesell ve Sanchez üç arkadaş olarak görüşmeye ve çeşitli ortamlarda birlikte vakit geçirmeye başladı.

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Ama üç kişinin arkadaşlığı olarak başlayan bu durum bir süre sonra Bezos ile Sanchez'in yakınlaşmasıyla sona erdi.

İLK EŞİNİ VERDİĞİ TAZMİNATLA ZENGİN ETTİ

Bu arada çiftle ilgili konuşulan başka bir ayrıntı daha var. O da Bezos'un boşandığı ilk eşiyle evlilik anlaşması yapmadığı için o dönemde epey bir maddi kayıp yaşadığı.

Öyle ki eski eş MacKenzie, boşanmanın ardından aldığı tazminatla dünyanın en zengin insanları arasına girdi.

İşte bu yüzden söylenenlere göre Jeff Bezos, Lauren Sanchez ile evlenmeden önce bir anlaşma imzalamaya karar verdi. Böylece 138 milyar dolarlık servetini garanti altına almış olacak.

Tabii bu arada sanılmasın ki Lauren Sanchez de tamamen parasız. Elbette nişanlısıyla karşılaştırılamaz ama onun da kendi edindiği bir serveti var.

Lauren Sanchez'in Black Ops Aviation adlı havadan video çekimleri yapan bir firması bulunuyor. Bunun yanı sıra Washington'da da 6.2 milyon dolar değerinde bir malikanesi bulunuyor.

Lauren Sanchez, yakın zamanda dünyanın en zengin ikinci adamı olarak bilinen Jeff Bezos ile evlenecek. Her ne kadar Bezos, servetini korumak için evlilik anlaşması imzalanmasını istiyorsa da boşansalar bile Sanchez, bu işten eli boş ayrılmayacak. Ayrıca yıllar boyunca çalışıp kendi işini kurup servetini de edindi bile. Ama Sancnez'in hayatı hep böyle değildi, bunu da saklamıyor zaten. Bugün büyük bir zenginlik içinde yaşayan Sanchez, New Mexico'da Albuquerque kentinde mütevazı bir evde büyüdü.. Bir süre önce oraya yaptığı ziyareti de sosyal medya hesabından paylaştı.

