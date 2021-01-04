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Haber Giriş: 04.01.2021 - 13:26 | Son Güncelleme:

54 yaşından sonra: Salma Hayek'in yeni yıla 'merhaba' pozu

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54 yaşından sonra: Salma Hayek'in yeni yıla 'merhaba' pozu
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2020'ye pembe bikiniyle veda etti. 2021'i kahverengi bikiniyle karşıladı.

Hollywood'un yıllara meydan okuyan yıldızlarından Salma Hayek, yeni yılı ailesiyle birlikte çıktığı tatilde karşıladı. 2020 yılının bitmesine birkaç gün kala, üzerinde pembe bikiniyle "Hoşçakal 2020" diyen Hayek, bu kez de kahverengi bir bikiniyle yeni yıla "merhaba" dedi.

54 yaşından sonra: Salma Hayekin yeni yıla merhaba pozu
54 yaşındaki bir çocuk annesi Hayek, ididalı bikinisiyle çekilen bir fotoğrafını Instagram sayfasında 16.8 milyon takipçisiyle paylaştı. Hayek'in bu paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Salma Hayek, bazı takipçileri tarafından "dünyanın en güzel kadını" ilan edildi.
54 yaşından sonra: Salma Hayekin yeni yıla merhaba pozu
Hollywood'un en mutlu evliliklerinden birinin kahramanı olan Salma Hayek, 2020 yılını da bu poza uğurlamıştı. Hayek, Instagram sayfasında fuşya rengi bikini ve ona uygun renkte bir tunikle çekilen bir pozunu paylaştı. Fotoğraf için görüntüsünü güneş gözlüğü ve bir de şapkayla tamamladı Hayek.
54 yaşından sonra: Salma Hayekin yeni yıla merhaba pozu
İş insanı François Henri Pinault ile evli olan bir çocu annesi Hayek, paylaşımında " 2020'nin son günleri. Doğayla iletişim içinde bulunduğum ve sağlıklı olduğum için daha fazla minnettar olamazdım" mesajını yazdı.
54 yaşından sonra: Salma Hayekin yeni yıla merhaba pozu
Salma Hayek'in bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Birçok takipçisi Salma Hayek'in de yeni yılını kutları ve iyi dileklerini belirtti. Yorum yapan takipçilerin en çok üzerinde durduğu ayrıntı da Hayek'in ilerleyen yaşına rağmen formunu koruması oldu.
54 yaşından sonra: Salma Hayekin yeni yıla merhaba pozu
Nerede olduğu belirtmeyen ama paylaşımlarından, ailesiyle birlikte yeni yılı karşılamak üzere tropikal bir bölgeye gittiği anlaşılan Hayek daha sonra da dondurma yerken çekilen bir fotoğrafını paylaştı.
54 yaşından sonra: Salma Hayekin yeni yıla merhaba pozu
Tam adı Salma Hayek Jimenez olan ünlü oyuncu 2 Eylül 1966'da Lübnan kökenli bir baba ile Meksikalı bir annenin kızı olarak Meksika'nın Veracruz kentinde doğdu. Ülkesinde adını duyurduktan sonra Hollywood'a atım attı. Orada da kısa sürede kariyer basamaklarını hızla tırmandı. François Henri Pinault ile evli olan Salma Hayek'in Paloma Valentine adında 13 yaşında bir kızı bulunuyor.

 

 

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