Ona bir erkek evlat doÄŸurmuÅŸtu... 54 yaÅŸ genÃ§ sevgilisi, Ã¼nlÃ¼ oyuncunun yerine kimseleri koyamadÄ±... Yeni yaÅŸÄ±nÄ± birlikte kutladÄ±lar

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Taraflar her ne kadar ayrÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yleseler de bir tÃ¼rlÃ¼ birbirlerinden tam olarak kopamazlar... Ne ayrÄ±labildikleri ne de barÄ±ÅŸabildikleri iÃ§in de "uzatmalÄ± aÅŸÄ±klar" olarak anÄ±lÄ±rlar bu Ã§iftler.

Ä°ÅŸte Hollywood'un yaÅŸayan efsanelerinden biri olarak nitelendirilen Al Pacino ile Ã§ocuÄŸu bile deÄŸil torunu yaÅŸÄ±ndaki sevgilisi Noor Alfallah da bunlardan biri.

AralarÄ±ndaki yaÅŸ farkÄ± nedeniyle Ã§ok konuÅŸulan Pacino ile Alfallah, bir erkek evlat sahibi oldular bundan iki yÄ±l Ã¶nce.

YÄ°NE KAFALAR KARIÅžTI

Pacino evlenmeye hiÃ§ yanaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±, Noor Alfallah'Ä±n da Ã¶yle bir niyeti olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Roman adlÄ± bebeklerinin doÄŸumundan sonra Ã§iftin ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± konuÅŸuldu.

Hem de bir deÄŸil birkaÃ§ kere.

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Ama onlar her ne zaman bu sÃ¶ylenti Ã§Ä±ksa bir ÅŸekilde yeniden birlikte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendiler. BÃ¶ylece tÃ¼m bu ayrÄ±lÄ±k sÃ¶ylentileri de "boÅŸa Ã§Ä±ktÄ±."

Yine de diÄŸer yandan Ã¶yle klasik sevgililer gibi de gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmedi hiÃ§ Pacino ile Alfallah.

Ä°ÅŸte bu Ã§alkantÄ±lÄ± iliÅŸkinin kahramanlarÄ± bir kez daha kafalarÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±.

YENÄ° YAÅžINA GÄ°RERKEN ONU YALNIZ BIRAKMADI

Al Pacino, geÃ§tiÄŸimiz hafta yeni yaÅŸÄ±nÄ± kutladÄ±. 25 Nisan'daki doÄŸum gÃ¼nÃ¼ne gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼lerinin yanÄ± sÄ±ra en kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Roman'Ä±n annesi Noor Alfallah da yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±.

OnlarÄ±n birlikte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmesi "Acaba yeniden bir araya mÄ± geldiler?" sÃ¶ylentilerinin tekrar ortaya atÄ±lmasÄ±na neden oldu.

DiÄŸer yandan bazÄ± kiÅŸiler de "Ortak bir evlatlarÄ± var... AÅŸklarÄ± bitse de birbirlerine dÃ¼ÅŸman olmalarÄ± gerekmiyor. Ã–nemli gÃ¼nlerde buluÅŸabilirler" diye yorum yaptÄ±.

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ADININ AÅžK SÃ–YLENTÄ°LERÄ°NE KARIÅžTIÄžI ÃœNLÃœ DE ORADAYDI:Â Al Pacino'nun yeni yaÅŸÄ± Los Angeles'ta Ã¼nlÃ¼ bir gece kulÃ¼bÃ¼nde kutlandÄ±. Ä°ÅŸin ilginci Noor Alfallah, geceye giderken aylar Ã¶nce adÄ±nÄ±n aÅŸk sÃ¶ylentilerine karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Bill Maher ile birlikteydi o gece.Â OnlarÄ±n samimiyeti ise kafalarÄ± biraz daha karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±.

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SERVET AVCISI DEDÄ°LER AMA O YAÅžLILARIN BÄ°LGELÄ°ÄžÄ° PEÅžÄ°NDE





AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa bugÃ¼ne kadar Mick Jagger, Clint Eastwood gibi ustalarla aÅŸk sÃ¶ylentilerine adÄ± karÄ±ÅŸtÄ± Noor Alfallah'Ä±n. Ã–nceleri herkes onun zengin ve Ã¼nlÃ¼ erkek avcÄ±sÄ± olduÄŸunu sandÄ± ama gerÃ§ek hiÃ§ Ã¶yle deÄŸildi.

Kendisinin de sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Alfallah, yaÅŸlÄ± erkeklerin bilgiliÄŸinden ve tecrÃ¼be sahibi olmasÄ±ndan etkileniyor... Bu yÃ¼zden de onlara aÅŸÄ±k olmaktan kendini alamÄ±yor.

Hemen sÃ¶yleyelim...

Her ne kadar kendisi kamera karÅŸÄ±sÄ±nda olmasÄ±nÄ± gerektiren bir iÅŸ yapmÄ±yor olsa da Ã¶yle isimsiz biri deÄŸil. ABD'de tanÄ±nmÄ±ÅŸ bir TV yapÄ±mcÄ±sÄ±. Ãœstelik servet avcÄ±sÄ± olmasÄ±nÄ± gerektiren bir durum yok. Ã‡Ã¼nkÃ¼ hem ailesi varlÄ±klÄ± hem de kendisi iyi kazanÄ±yor.

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Ama Noor Alfallah, en Ã§ok mesleÄŸiyle deÄŸil, farklÄ± bir Ã¶zelliÄŸiyle tanÄ±nÄ±yor. BugÃ¼ne kadar hep kendisinden Ã§ok bÃ¼yÃ¼k, zengin ve Ã¼nlÃ¼ erkeklerle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÅŸklarla!

GÃ–NÃœL DEFTERÄ°NDE EFSANELERÄ°N ADI YAZILI

Noor Alfallah, Ã‡ok dikkat Ã§eken ilk iliÅŸkisini Rolling Stones grubunun solisti Mick Jagger ile yaÅŸadÄ± Noor Alfallah. O dÃ¶nemde takvimler, 2017 yÄ±lÄ±nÄ± gÃ¶steriyordu.

Åžimdi sÄ±kÄ± durun, Ã§Ã¼nkÃ¼ sÄ±ra o dÃ¶nemde Jagger ile Alfallah'Ä±n arasÄ±ndaki yaÅŸ farkÄ±na geldi: Noor Alfallah 22, Jagger ise 74 yaÅŸÄ±ndaydÄ±!

Ä°liÅŸkinin bitmesinden bir sÃ¼re sonra Alfallah bir rÃ¶portajda " AramÄ±zdaki yaÅŸ farkÄ± benim iÃ§in Ã¶nemli deÄŸil. Kalp, gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bilmez; kalp, hissettiÄŸini bilir. Bu benim ilk ciddi iliÅŸkimdi. Ama aynÄ± zamanda benim iÃ§in Ã§ok mutlu bir dÃ¶nemdi" diye konuÅŸtu.

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Alfallah'Ä±n adÄ± artÄ±k 80'li yaÅŸlarÄ±nÄ±n sonunda olan Clint Eastwood ile de aÅŸk sÃ¶ylentilerine karÄ±ÅŸtÄ±. Ama onun da sevgilisi deÄŸil aile dostu olduÄŸunu sÃ¶yledi Ä±srarla.

Takvimler 2018 yÄ±lÄ±nÄ± gÃ¶sterdiÄŸinde Noor Alfallah, Ã¶nceki ikisinden daha "genÃ§" biriyle aÅŸk yaÅŸadÄ±. Zengin iÅŸ insanÄ± Nicolas Berggruen hayatÄ±na girdi.

Ä°ÅŸ dÃ¼nyasÄ±nÄ±n sayÄ±lÄ± zenginlerinden biri olan Berggruen o dÃ¶nemde 56 yaÅŸÄ±ndaydÄ±. Tabii Alfallah'Ä±n hala 20'li yaÅŸlarÄ±nda olduÄŸunu hatÄ±rlatalÄ±m. Yani yine kendisiyle bambaÅŸka kuÅŸaktan bir sevgili seÃ§miÅŸti.

Noor Alfallah Al PAcino ile ayrÄ±lÄ±k sÃ¶ylentilerinin ardÄ±ndan son olarak da yine kendisinden bÃ¼yÃ¼k oyunu Bill Maher ile samimi ÅŸekilde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmeye baÅŸladÄ±.

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Kuveytli bir baba ile AmerikalÄ± bir annenin kÄ±zÄ± olan Noor Alfallah, henÃ¼z 30 yaÅŸÄ±nda. Fakat sevgililerini hep babasÄ±ndan bile daha bÃ¼yÃ¼k bir kuÅŸaktan seÃ§ti bugÃ¼ne kadar.