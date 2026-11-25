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Ülkesine resmi ziyarette bulunan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile eşi Ziroat Mirziyoyeva'nın onuruna verilen yemeğin de yıldızı oldu 56 yaşındaki Rania.

Konuklarını, kocası Kral Abdullah ile birlikte karşılayan Rania, kahverengi bir elbise tercih etti.

Etekleri aşağıya doğru giderek genişleyen elbisesinin beline de uygun renkte bir kemer taktı.

Saçlarını açık bırakan Ürdün Kraliçesi, sallantılı küpeleri ve bilekliğiyle görünümünü tamamladı.

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Aslında bütün bunların ötesinde dört çocuk ve üç torun sahibi Rania'nın görünümündeki, moda yorumcularından tam puan almasını sağlayan ayrıntı giydiği elbisenin yaka kısmıydı.

Elbisenin yaka kısmındaki şeffaf panel, bir tür göz yanılsamasına dönüşüyordu. Üzerindeki minik çiçek motifleri de sade elbisenin odak noktasını oluşturuyordu.

İşte bu ayrıntı da moda yorumcularının beğenisini topladı.

Hello dergisine konuşan stil danışmanı Sharon Warten, 50'li yaşlardaki kadınların bu tarz bir göz yanılsamasını giyimlerinde kullanmasının tamamen kıyafeti nasıl taşıdıklarıyla ilgili olduğunu söyledi.

Warten, Ürdün Kraliçesi Rania'nın bu yaka seçimiyle zarif ve hafif bir dekolte kullanmanın en iyi örneklerinden birini sergilediğini de sözlerine ekledi.

Bu arada Rania'nın, daha Ürdün sarayına gelin gittiği ilk dönemlerden bu yana kimi zaman cesur çizgi ve renkler taşıyan giysiler tercih etse de dünyanın en iyi giyinen kadınlarından biri unvanını taşıdığını da hatırlatalım.