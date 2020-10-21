500 aileye yardım

Bayram süresince YouTube Türkiye ve Net D kanallarından P&G Türkiye ve Denizbank’ın sponsorluğunda canlı olarak yayınlanan POPSAV Online Müzik Festivali’nden elde edilen gelir, müzik emekçisi 500 aileye dağıtılıyor. POPSAV konuyla ilgili sosyal medyadan şöyle açıklama yaptı: “Elde ettiğimiz gelirleri ihtiyaç sahibi müzik ve sahne emekçilerine dağıtmaya başlıyoruz. Kriterlere uygun olarak belirlenen 500 ihtiyaç sahibine Migros’tan dijital aışveriş kodu veriyoruz. Dayanışmamızın giderek büyüdüğü ve müziğin sesinin kısılmadığı sağlıklı güzel günlere.”