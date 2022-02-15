50 yaÅŸÄ±nda anne olan Naomi Campbell bebeÄŸi hakkÄ±nda konuÅŸtu: O evlatlÄ±k deÄŸil, o benim kÄ±zÄ±m!

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DEFÄ°LEDEN BÄ°RKAÃ‡ HAFTA SONRA BEBEK SÃœRPRÄ°ZÄ°

Moda dÃ¼nyasÄ±nÄ±n "yaÅŸayan efsanelerinden biri" olarak nitelendirilen Naomi Campbell, geÃ§en yÄ±l, Ã¶nce bir defileye Ã§Ä±ktÄ±. BirkaÃ§ hafta sonra da sosyal medya hesabÄ±ndan bir kÄ±z bebek sahibi olduÄŸunu duyurdu. Defileye Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± gÃ¼n hamilelikle ilgili hiÃ§bir belirti gÃ¶stermeyen Campbell'Ä±n bu sÃ¼rprizi de herkesi beklenenden Ã§ok daha fazla ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±.

KIZIYLA KAPAK POZU VERDÄ°

Campbell'Ä±n 50 yaÅŸÄ±nda olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nde birÃ§ok kiÅŸi bu bebeÄŸin, Ã¼nlÃ¼ model tarafÄ±ndan evlat edinildiÄŸine inandÄ±. Az sayÄ±da kiÅŸi de kÄ±z bebeÄŸin, taÅŸÄ±yÄ±cÄ± anne yÃ¶ntemiyle dÃ¼nyaya geldiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼. Ä°leri yaÅŸta ilk kez anne olan Naomi Campbell, bu konuya ÅŸu ana kadar herhangi bir aÃ§Ä±klÄ±k getirmedi. Fakat, Vogue dergisinin Ä°ngiltere sayÄ±sÄ±na, adÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamadÄ±ÄŸÄ± kÄ±zÄ±yla birlikte ilk kapak pozunu verdi. Bir de rÃ¶portaj yapan Campbell, bebeÄŸini evlat edinmediÄŸini, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki mayÄ±s ayÄ±nda ilk doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutlayacak olan kÄ±zÄ±nÄ±n kendi Ã§ocuÄŸu olduÄŸunu sÃ¶yledi.

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Ã‡EVRESÄ°NDE Ã‡OK AZ SAYIDA Ä°NSAN BÄ°LÄ°YORDU

Naomi Campbell, bir bebek sahibi olacaÄŸÄ±nÄ± da bir sÄ±r gibi sakladÄ±. Top model, verdiÄŸi rÃ¶portajda bu konuya da deÄŸindi. SÄ±rrÄ±nÄ± Ã§evresinde Ã§ok az sayÄ±da insanÄ±n bildiÄŸini sÃ¶yledi Campbell. Sonra da ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "Ama o hayal edebileceÄŸim en bÃ¼yÃ¼k nimet. Åžimdiye kadar yaptÄ±ÄŸÄ±m en iÅŸi ÅŸey."

'EMEKLEMEDEN YÃœRÃœMEYE BAÅžLAYACAK GÄ°BÄ°'

Top model, kÄ±zÄ±nÄ±n Ã§ok uslu ve sakin bir bebek olduÄŸunu da sÃ¶zlerine ekledi: "Ã‡ok iyi uyuyor, Ã§ok nadir aÄŸlÄ±yor. Bana, yaÅŸÄ±na gÃ¶re dikkatinin de Ã§ok aÃ§Ä±k olduÄŸu sÃ¶ylendi." KÄ±zÄ±nÄ±n el sallamayÄ± Ã¶ÄŸrendiÄŸini anlatan Naomi Campbell, "Bu Ã§ok eÄŸlenceli. KÄ±zÄ±m Ã§ok gÃ¼lÃ¼yor. Neredeyse konuÅŸacak." Campbell kÄ±zÄ±nÄ±n emeklemeden Ã¶nce yÃ¼rÃ¼meye baÅŸlayabileceÄŸini de sÃ¶zlerine ekledi. Minik bebeÄŸinin sekiz tane diÅŸinin Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶yledi Campbell.

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MESLEKTAÅžLARI YALNIZ BIRAKMADI

Naomi Campbell bir dÃ¶neme damgasÄ±nÄ± vuran Ã¼nlÃ¼ modeller Cindy Crawford, Christy Turlington'Ä±n da kendisine bebek bakÄ±mÄ± konusunda destek olduklarÄ±nÄ± anlattÄ±. Campbell'Ä±n kÄ±zÄ±yla ilk tanÄ±ÅŸan kiÅŸi de Cindy Crawford oldu. Bebek henÃ¼z birkaÃ§ haftalÄ±k olduÄŸu sÄ±rada da Christy Turlington onu ve Ã§iÃ§eÄŸi burnunda anne olan Campbell'Ä± ziyaret etti.

MÄ°NÄ°K BEBEÄžÄ°N ÃœNLÃœ TASARIMCILARIN Ä°MZASINI TAÅžIYAN KIYAFETLERÄ° VAR

Naomi Campbell'Ä±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re minik kÄ±zÄ±nÄ±n daha ÅŸimdiden Ã¼nlÃ¼ tasarÄ±mcÄ±larÄ±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan kÄ±yafetlerden oluÅŸan bir gardÄ±robu var. Bunun iÃ§in de tasarÄ±mcÄ± arkadaÅŸlarÄ±na teÅŸekkÃ¼r etti Naomi Campbell..

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Naomi Campbell, geçen yÄ±l mayÄ±s ayÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±yla 50 yaÅŸÄ±nda anne olduÄŸunu duyurdu. Top model, yeni dünyaya gelen kÄ±zÄ±nÄ±n ayaklarÄ±nÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±. Campbell paylaÅŸÄ±mÄ±nda bir bebek sahibi olmanÄ±n kendisi için bir lütuf olduÄŸunu belirtti. Campbell "Minik bebeÄŸin kendisini, anne olarak seçtiÄŸini" belirterek "HayatÄ±mda bu nazik ruha sahip olduÄŸum için gurur duyuyorum" diye yazdÄ±. Ömür boyu sürecek böylesine bir baÄŸÄ± tarif edecek kelime bulamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Naomi Campbell, kÄ±zÄ±ndan "meleÄŸim" diye söz etti ve paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± "Daha büyük bir aÅŸk yok" diyerek bitirdi.

BABASI DA HANGÄ° YÃ–NTEMLE DÃœNYAYA GELDÄ°ÄžÄ° DE SIR

Naomi Campbell, paylaÅŸÄ±mÄ±nda bebeÄŸin hangi yÃ¶ntemle dÃ¼nyaya geldiÄŸini belirtmedi. Ä°lerleyen yaÅŸÄ±nÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alan birÃ§ok kiÅŸi, bebeÄŸin taÅŸÄ±yÄ±cÄ± anne yÃ¶ntemiyle dÃ¼nyaya gelmiÅŸ olabileceÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼. Åžu anda hayatÄ±nda kimse olmadÄ±ÄŸÄ± bilinen Naomi Campbell, bundan dÃ¶rt yÄ±l Ã¶nce bilime teÅŸekkÃ¼r ederek bÃ¼tÃ¼n bu geliÅŸmelerin kendisine istediÄŸi zaman anne olma ÅŸansÄ± verdiÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti. Campbel'Ä±n 2017'deki bu aÃ§Ä±klamasÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda Ã¼nlÃ¼ modelin kÄ±zÄ±na, taÅŸÄ±yÄ±cÄ± anne yÃ¶ntemiyle sahip olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼ncesi aÄŸÄ±rlÄ±k kazanÄ±yor.

Her ne kadar 50 yaÅŸÄ±na gelmiÅŸ olsa da Campbell'Ä±n hamile kalarak yani doÄŸal yöntemle de bebek sahibi olabileceÄŸi göz önüne alÄ±nÄ±yor. Ancak bu çok nadir rastlanan bir durum. Bir kadÄ±nÄ±n en doÄŸurgan dönemi 30'lu yaÅŸlarÄ±nÄ±n ilk yarÄ±sÄ±na kadar sürüyor. 35'ten sonra ise hamile kalma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± giderek düÅŸüyor. Fakat buna raÄŸmen Janet Jackson ve Eilla Al Mana gibi ünlüler de 50 yaÅŸÄ±nda hamile kalÄ±p doÄŸum yaparak herkesi ÅŸaÅŸÄ±rtmÄ±ÅŸtÄ±. Her ne kadar 50 yaÅŸÄ±na gelmiÅŸ olsa da Campbell'Ä±n hamile kalarak yani doÄŸal yöntemle de bebek sahibi olabileceÄŸi göz önüne alÄ±nÄ±yor. Ancak bu çok nadir rastlanan bir durum. Bir kadÄ±nÄ±n en doÄŸurgan dönemi 30'lu yaÅŸlarÄ±nÄ±n ilk yarÄ±sÄ±na kadar sürüyor. 35'ten sonra ise hamile kalma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± giderek düÅŸüyor. Fakat buna raÄŸmen Janet Jackson ve Eilla Al Mana gibi ünlüler de 50 yaÅŸÄ±nda hamile kalÄ±p doÄŸum yaparak herkesi ÅŸaÅŸÄ±rtmÄ±ÅŸtÄ±. JANET JACKSON 50 YAÅžINDA HAMÄ°LE KALIP DOÄžUM YAPMIÅžTI

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Ã–ZEL HAYATINI GÄ°ZLESE DE AÅžKLARI HEP KONUÅžULDU

Naomi Campbell, sahip olduÄŸu ÅŸÃ¶hrete raÄŸmen Ã¶zel hayatÄ±nÄ± gÃ¶zlerden uzak yaÅŸamayÄ± tercih ediyor. 2018 yÄ±lÄ±nda rap'ci Skepta ile birlikte olan modelin, ondan ayrÄ±ldÄ±ktan bir yÄ±l sonra da genÃ§ ÅŸarkÄ±cÄ± Liam Payne ile birliktelik yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Naomi Campbell, geÃ§miÅŸte Mike Tyson, Rus milyarder Vladislav Doronin ile birliktelikler yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±.