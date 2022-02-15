50 yaÅŸÄ±nda anne olan Naomi Campbell bebeÄŸi hakkÄ±nda konuÅŸtu: O evlatlÄ±k deÄŸil, o benim kÄ±zÄ±m!

HÃ¼rriyet Arama×
E-bÃ¼ltenlerGÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2022 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ±ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
MAGAZÄ°NEKRANDAHAYATSEYAHATSTÄ°LMUCÄ°ZE LEZZETLER
HÃ¼rriyet Arama
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalÄ± ÅŸimdinin 2-3 portakalÄ±Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalÄ± ÅŸimdinin 2-3 portakalÄ±'#Beslenme
Ä°ÄŸrenÃ§ olayda kan donduran detaylar Anne sustu, Ã¶ÄŸretmen tacizi 1 yÄ±l daha devam ettiÄ°ÄŸrenç olayda kan donduran detaylar! Anne sustu, öÄŸretmen tacizi 1 yÄ±l daha devam etti#ÖÄžRETMEN
Gece yarÄ±sÄ± bombayÄ± patlattÄ± Åženol GÃ¼neÅŸ hayÄ±rlÄ± olsunGece yarÄ±sÄ± bombayÄ± patlattÄ±! 'Åženol GüneÅŸ hayÄ±rlÄ± olsun'#Åženol GüneÅŸ
Elektrik paketinde sona gelindiElektrik paketinde sona gelindi#Elektrik FaturalarÄ±
En kritik 48 saat... Rusyadan Ukrayna sÄ±nÄ±rÄ±na binlerce birlik daha gittiEn kritik 48 saat... Rusya'dan Ukrayna sÄ±nÄ±rÄ±na binlerce birlik daha gitti!#RUSYA
Etiketler bu kez indi BazÄ± Ã¼rÃ¼nlerde yÃ¼zde 30u bulduEtiketler bu kez indi! BazÄ± ürünlerde yüzde 30'u buldu#KDV
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kabine ToplantÄ±sÄ± toplanÄ±yor Kritik gÃ¼ndem baÅŸlÄ±klarÄ± masadaCumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kabine ToplantÄ±sÄ± toplanÄ±yor! Kritik gündem baÅŸlÄ±klarÄ± masada#Kabine ToplantÄ±sÄ±
Tarihte ilk kez Ulusal Acil DurumTarihte ilk kez! 'Ulusal Acil Durum'#KANADA
28 Åžubat ne alaka28 Åžubat ne alaka#28 Åžubat
Son dakika... AltÄ±n yÃ¼kseliyor, kripto paralar yerinde sayÄ±yorSon dakika... AltÄ±n yükseliyor, kripto paralar yerinde sayÄ±yor#AltÄ±n
Pandemide bahar umuduPandemide bahar umudu#Omikron
50 yaÅŸÄ±nda anne olup ÅŸoke etmiÅŸti.: O evlatlÄ±k deÄŸil, o benim kÄ±zÄ±m50 yaÅŸÄ±nda anne olup ÅŸoke etmiÅŸti.: O evlatlÄ±k deÄŸil, o benim kÄ±zÄ±m!#Naomi Campbell
ErdoÄŸan cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olamaz mÄ±ErdoÄŸan cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olamaz mÄ±?#Sabih KanadoÄŸlu
Burak Elmastan Okan Buruk iÃ§in ÅŸoke eden sÃ¶zler Ben olduÄŸum sÃ¼rece gelemezBurak Elmas'tan Okan Buruk için ÅŸoke eden sözler! 'Ben olduÄŸum sürece gelemez'#Galatasaray
Ã‡Ä±lgÄ±n SayÄ±sal Lotoda dev ikramiye sahibini bulduÇÄ±lgÄ±n SayÄ±sal Loto'da dev ikramiye sahibini buldu!#ÇÄ±lgÄ±n SayÄ±sal Loto
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

50 yaÅŸÄ±nda anne olan Naomi Campbell bebeÄŸi hakkÄ±nda konuÅŸtu: O evlatlÄ±k deÄŸil, o benim kÄ±zÄ±m!

#Naomi Campbell#Naomi Campbell 50 YaÅŸÄ±nda Anne Oldu#Top Model Naomi Campbell
50 yaÅŸÄ±nda anne olan Naomi Campbell bebeÄŸi hakkÄ±nda konuÅŸtu: O evlatlÄ±k deÄŸil, o benim kÄ±zÄ±m

50 yaÅŸÄ±nda ilk kez anne olup herkesi ÅŸaÅŸÄ±rtan Ã¼nlÃ¼ model, her ne kadar tÃ¼m ayrÄ±ntÄ±larÄ± aÃ§Ä±kÃ§a anlatmasa da ilk kez kÄ±zÄ±yla ilgili konuÅŸtu. Model, kÄ±zÄ±nÄ±n adÄ±nÄ± bir sÄ±r gibi saklamaya devam etti. Ancak Ã§ok konuÅŸulan bir konuya da aÃ§Ä±klÄ±k getirdi: O evlatlÄ±k deÄŸil, benim kÄ±zÄ±m!

Haberin DevamÄ±

DEFÄ°LEDEN BÄ°RKAÃ‡ HAFTA SONRA BEBEK SÃœRPRÄ°ZÄ°
Moda dÃ¼nyasÄ±nÄ±n "yaÅŸayan efsanelerinden biri" olarak nitelendirilen Naomi Campbell, geÃ§en yÄ±l, Ã¶nce bir defileye Ã§Ä±ktÄ±. BirkaÃ§ hafta sonra da sosyal medya hesabÄ±ndan bir kÄ±z bebek sahibi olduÄŸunu duyurdu. Defileye Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± gÃ¼n hamilelikle ilgili hiÃ§bir belirti gÃ¶stermeyen Campbell'Ä±n bu sÃ¼rprizi de herkesi beklenenden Ã§ok daha fazla ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±.

50 yaÅŸÄ±nda anne olan Naomi Campbell bebeÄŸi hakkÄ±nda konuÅŸtu: O evlatlÄ±k deÄŸil, o benim kÄ±zÄ±m

KIZIYLA KAPAK POZU VERDÄ°
Campbell'Ä±n 50 yaÅŸÄ±nda olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nde birÃ§ok kiÅŸi bu bebeÄŸin, Ã¼nlÃ¼ model tarafÄ±ndan evlat edinildiÄŸine inandÄ±. Az sayÄ±da kiÅŸi de kÄ±z bebeÄŸin, taÅŸÄ±yÄ±cÄ± anne yÃ¶ntemiyle dÃ¼nyaya geldiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼. Ä°leri yaÅŸta ilk kez anne olan Naomi Campbell, bu konuya ÅŸu ana kadar herhangi bir aÃ§Ä±klÄ±k getirmedi. Fakat, Vogue dergisinin Ä°ngiltere sayÄ±sÄ±na, adÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamadÄ±ÄŸÄ± kÄ±zÄ±yla birlikte ilk kapak pozunu verdi. Bir de rÃ¶portaj yapan Campbell, bebeÄŸini evlat edinmediÄŸini, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki mayÄ±s ayÄ±nda ilk doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutlayacak olan kÄ±zÄ±nÄ±n kendi Ã§ocuÄŸu olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Haberin DevamÄ±

50 yaÅŸÄ±nda anne olan Naomi Campbell bebeÄŸi hakkÄ±nda konuÅŸtu: O evlatlÄ±k deÄŸil, o benim kÄ±zÄ±m

Ã‡EVRESÄ°NDE Ã‡OK AZ SAYIDA Ä°NSAN BÄ°LÄ°YORDU
Naomi Campbell, bir bebek sahibi olacaÄŸÄ±nÄ± da bir sÄ±r gibi sakladÄ±. Top model, verdiÄŸi rÃ¶portajda bu konuya da deÄŸindi. SÄ±rrÄ±nÄ± Ã§evresinde Ã§ok az sayÄ±da insanÄ±n bildiÄŸini sÃ¶yledi Campbell. Sonra da ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "Ama o hayal edebileceÄŸim en bÃ¼yÃ¼k nimet. Åžimdiye kadar yaptÄ±ÄŸÄ±m en iÅŸi ÅŸey."

50 yaÅŸÄ±nda anne olan Naomi Campbell bebeÄŸi hakkÄ±nda konuÅŸtu: O evlatlÄ±k deÄŸil, o benim kÄ±zÄ±m

'EMEKLEMEDEN YÃœRÃœMEYE BAÅžLAYACAK GÄ°BÄ°'
Top model, kÄ±zÄ±nÄ±n Ã§ok uslu ve sakin bir bebek olduÄŸunu da sÃ¶zlerine ekledi: "Ã‡ok iyi uyuyor, Ã§ok nadir aÄŸlÄ±yor. Bana, yaÅŸÄ±na gÃ¶re dikkatinin de Ã§ok aÃ§Ä±k olduÄŸu sÃ¶ylendi." KÄ±zÄ±nÄ±n el sallamayÄ± Ã¶ÄŸrendiÄŸini anlatan Naomi Campbell, "Bu Ã§ok eÄŸlenceli. KÄ±zÄ±m Ã§ok gÃ¼lÃ¼yor. Neredeyse konuÅŸacak." Campbell kÄ±zÄ±nÄ±n emeklemeden Ã¶nce yÃ¼rÃ¼meye baÅŸlayabileceÄŸini de sÃ¶zlerine ekledi. Minik bebeÄŸinin sekiz tane diÅŸinin Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶yledi Campbell.

Haberin DevamÄ±

50 yaÅŸÄ±nda anne olan Naomi Campbell bebeÄŸi hakkÄ±nda konuÅŸtu: O evlatlÄ±k deÄŸil, o benim kÄ±zÄ±m

MESLEKTAÅžLARI YALNIZ BIRAKMADI
Naomi Campbell bir dÃ¶neme damgasÄ±nÄ± vuran Ã¼nlÃ¼ modeller Cindy Crawford, Christy Turlington'Ä±n da kendisine bebek bakÄ±mÄ± konusunda destek olduklarÄ±nÄ± anlattÄ±. Campbell'Ä±n kÄ±zÄ±yla ilk tanÄ±ÅŸan kiÅŸi de Cindy Crawford oldu. Bebek henÃ¼z birkaÃ§ haftalÄ±k olduÄŸu sÄ±rada da Christy Turlington onu ve Ã§iÃ§eÄŸi burnunda anne olan Campbell'Ä± ziyaret etti.

50 yaÅŸÄ±nda anne olan Naomi Campbell bebeÄŸi hakkÄ±nda konuÅŸtu: O evlatlÄ±k deÄŸil, o benim kÄ±zÄ±m

MÄ°NÄ°K BEBEÄžÄ°N ÃœNLÃœ TASARIMCILARIN Ä°MZASINI TAÅžIYAN KIYAFETLERÄ° VAR
Naomi Campbell'Ä±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re minik kÄ±zÄ±nÄ±n daha ÅŸimdiden Ã¼nlÃ¼ tasarÄ±mcÄ±larÄ±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan kÄ±yafetlerden oluÅŸan bir gardÄ±robu var. Bunun iÃ§in de tasarÄ±mcÄ± arkadaÅŸlarÄ±na teÅŸekkÃ¼r etti Naomi Campbell..

Haberin DevamÄ±

Naomi Campbell, geçen yÄ±l mayÄ±s ayÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±yla 50 yaÅŸÄ±nda anne olduÄŸunu duyurdu. Top model, yeni dünyaya gelen kÄ±zÄ±nÄ±n ayaklarÄ±nÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±. Campbell paylaÅŸÄ±mÄ±nda bir bebek sahibi olmanÄ±n kendisi için bir lütuf olduÄŸunu belirtti. Campbell "Minik bebeÄŸin kendisini, anne olarak seçtiÄŸini" belirterek "HayatÄ±mda bu nazik ruha sahip olduÄŸum için gurur duyuyorum" diye yazdÄ±. Ömür boyu sürecek böylesine bir baÄŸÄ± tarif edecek kelime bulamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Naomi Campbell, kÄ±zÄ±ndan "meleÄŸim" diye söz etti ve paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± "Daha büyük bir aÅŸk yok" diyerek bitirdi.

50 yaÅŸÄ±nda anne olan Naomi Campbell bebeÄŸi hakkÄ±nda konuÅŸtu: O evlatlÄ±k deÄŸil, o benim kÄ±zÄ±m

BABASI DA HANGÄ° YÃ–NTEMLE DÃœNYAYA GELDÄ°ÄžÄ° DE SIR
Naomi Campbell, paylaÅŸÄ±mÄ±nda bebeÄŸin hangi yÃ¶ntemle dÃ¼nyaya geldiÄŸini belirtmedi. Ä°lerleyen yaÅŸÄ±nÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alan birÃ§ok kiÅŸi, bebeÄŸin taÅŸÄ±yÄ±cÄ± anne yÃ¶ntemiyle dÃ¼nyaya gelmiÅŸ olabileceÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼. Åžu anda hayatÄ±nda kimse olmadÄ±ÄŸÄ± bilinen Naomi Campbell, bundan dÃ¶rt yÄ±l Ã¶nce bilime teÅŸekkÃ¼r ederek bÃ¼tÃ¼n bu geliÅŸmelerin kendisine istediÄŸi zaman anne olma ÅŸansÄ± verdiÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti. Campbel'Ä±n 2017'deki bu aÃ§Ä±klamasÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda Ã¼nlÃ¼ modelin kÄ±zÄ±na, taÅŸÄ±yÄ±cÄ± anne yÃ¶ntemiyle sahip olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼ncesi aÄŸÄ±rlÄ±k kazanÄ±yor.

Her ne kadar 50 yaÅŸÄ±na gelmiÅŸ olsa da Campbell'Ä±n hamile kalarak yani doÄŸal yöntemle de bebek sahibi olabileceÄŸi göz önüne alÄ±nÄ±yor. Ancak bu çok nadir rastlanan bir durum. Bir kadÄ±nÄ±n en doÄŸurgan dönemi 30'lu yaÅŸlarÄ±nÄ±n ilk yarÄ±sÄ±na kadar sürüyor. 35'ten sonra ise hamile kalma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± giderek düÅŸüyor. Fakat buna raÄŸmen Janet Jackson ve Eilla Al Mana gibi ünlüler de 50 yaÅŸÄ±nda hamile kalÄ±p doÄŸum yaparak herkesi ÅŸaÅŸÄ±rtmÄ±ÅŸtÄ±.

JANET JACKSON 50 YAÅžINDA HAMÄ°LE KALIP DOÄžUM YAPMIÅžTI

Her ne kadar 50 yaÅŸÄ±na gelmiÅŸ olsa da Campbell'Ä±n hamile kalarak yani doÄŸal yöntemle de bebek sahibi olabileceÄŸi göz önüne alÄ±nÄ±yor. Ancak bu çok nadir rastlanan bir durum. Bir kadÄ±nÄ±n en doÄŸurgan dönemi 30'lu yaÅŸlarÄ±nÄ±n ilk yarÄ±sÄ±na kadar sürüyor. 35'ten sonra ise hamile kalma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± giderek düÅŸüyor. Fakat buna raÄŸmen Janet Jackson ve Eilla Al Mana gibi ünlüler de 50 yaÅŸÄ±nda hamile kalÄ±p doÄŸum yaparak herkesi ÅŸaÅŸÄ±rtmÄ±ÅŸtÄ±.

JANET JACKSON 50 YAÅžINDA HAMÄ°LE KALIP DOÄžUM YAPMIÅžTI

Â

50 yaÅŸÄ±nda anne olan Naomi Campbell bebeÄŸi hakkÄ±nda konuÅŸtu: O evlatlÄ±k deÄŸil, o benim kÄ±zÄ±m

Ã–ZEL HAYATINI GÄ°ZLESE DE AÅžKLARI HEP KONUÅžULDU
Naomi Campbell, sahip olduÄŸu ÅŸÃ¶hrete raÄŸmen Ã¶zel hayatÄ±nÄ± gÃ¶zlerden uzak yaÅŸamayÄ± tercih ediyor. 2018 yÄ±lÄ±nda rap'ci Skepta ile birlikte olan modelin, ondan ayrÄ±ldÄ±ktan bir yÄ±l sonra da genÃ§ ÅŸarkÄ±cÄ± Liam Payne ile birliktelik yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Naomi Campbell, geÃ§miÅŸte Mike Tyson, Rus milyarder Vladislav Doronin ile birliktelikler yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±.

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Naomi Campbell#Naomi Campbell 50 YaÅŸÄ±nda Anne Oldu#Top Model Naomi Campbell

BAKMADAN GEÃ‡ME!

HÄ±zlÄ± antijen testi uyarÄ±sÄ± Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en bÃ¼yÃ¼k risk...

HÄ±zlÄ± antijen testi uyarÄ±sÄ±! 'Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...'

#Koronavirüs
Milli gururlarÄ±mÄ±z

Milli gururlarÄ±mÄ±z

#Sena Elçin KarakaÅŸ
Pandemide bahar umudu

Pandemide bahar umudu

#Omikron

BAKMADAN GEÇME!

HÄ±zlÄ± antijen testi uyarÄ±sÄ± Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en bÃ¼yÃ¼k risk...

HÄ±zlÄ± antijen testi uyarÄ±sÄ±! 'Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...'

#Koronavirüs
Milli gururlarÄ±mÄ±z

Milli gururlarÄ±mÄ±z

#Sena Elçin KarakaÅŸ
Pandemide bahar umudu

Pandemide bahar umudu

#Omikron