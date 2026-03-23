50 yaşında ama genç kızlara taş çıkartıyor… Gençlik ve güzellik sırlarını anlattı: 10 yıldır bu karışımı içiyorum

İlk ünlendiği günlerden yaklaşık otuz yıl sonra, Reese Witherspoon dün 50. yaş gününü kutlarken her zamankinden genç görünüyordu…

Öyle ki, ünlü oyuncu, böylesine yoğun bir kariyeri yürütürken inanılmaz fiziğini ve ışıl ışıl görünümünü nasıl koruduğu konusunda hayranları arasında merak uyandırıyor.

Yeni kitaplar yazan, yıllar önce kurduğu kitap kulübünü kârlı bir uygulamaya dönüştüren, bir yandan oyunculuk yapmayı sürdüren ve bir yapımcı olarak da kendi şirketini yöneten Reese Witherspoon tüm bu yoğun iş yaşantısının içinde sağlıklı kalmaya ve genç kız gibi görünmeye devam etmek için uğraşmaktan vazgeçmiyor.

“İşlerim ne kadar yoğun olursa olsun her gün egzersiz yapmaktan ve sağlıklı beslenmekten asla vazgeçmem” sözleriyle ne kadar disiplinli olduğunu anlatan Reese Witherspoon "Gece geç saatlere kadar çalışıyorsam, sık sık yemek yiyorum ve zihnimle ruhuma iyi bakıyorum." diyor.

Ünlülerin kişisel antrenörü Kirschen Katz’la çalışan yıldız oyuncu günlük antrenmanına 8-10 kilometre koşarak başlıyor, üst vücut ağırlık çalışması yaptıktan sonra yarım saat yoga ile spora devam ediyor.

Reese Witherspoon bu egzersiz programını mutlaka nefes çalışmalarıyla bitiriyor.

Az yemek değil dengeli yemek konusunda dikkatli olduğunu söyleyen ünlü oyuncu her sabah yeşil bir smoothie yaptığını söylüyor ve bunu 10 yıldır hiç bırakmadan içtiğini anlatıyor.

“İçine ıspanak, marul, elma, armut, muz ve bütün bir limon koyuyorum” dediği bu içeceğin mucizeler yarattığını iddia eden Reese Witherspoon “Cildimi, saçımı değiştirdi... Size söylüyorum, gözlerin akını bile beyazlatıyor, her şeyi!” diyor.

Tüm bu disiplinli yaşam tercihlerine rağmen atıştırmalıklardan da vazgeçmeyen yıldız isim her gün saat 11'de fıstık ezmeli elma ve saat 4'te çay ve kurabiye yediğini söylüyor.

Estetik yaptırmak yerine cildine iyi bakmayı tercih eden ve doğal içerikli ürünlerle cilt temizliği ve nemlendirmesi yapan Reese Witherspoon güvendiği ve ürünlerini kullandığı markaların reklam yüzü de oluyor.

Yaşlanmaktan korkmadığını söyleyen ünlü oyuncu sadece güneş kreminden vazgeçmiyor ve “20'li yaşlarınızın başlarında cildiniz için yaptığınız her şey, hayatınızın ilerleyen dönemlerinde gerçekten kendini gösterecektir. Bu nedenle günde iki kez güneş kremi sürmek asla vazgeçmediğim bir şey” diyor.

Resee Witherspoon’un ilk evliliğini yaptığı Ryan Phillippe’ten 26 yaşında Ava adında bir kızı ve 21 yaşında Deacon adında bir oğlu var. Ünlü oyuncunun birkaç yıl önce ayrıldığı ikinci eşi Jim Toth’tan da 13 yaşında Tennessee adında bir oğlu olmuştu.

Yıldız oyuncunun çocuklarının yanında onların annesi değil ablası gibi göründüğünü de belirtmiş olalım…