50 yaşına merdiven dayayan ünlü çapkının sırları ortaya saçıldı: Yatakta bile kulaklığını çıkarmıyor

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Onun en büyük özelliği 25 yaşına gelen sevgililerinden ayrılması, her zaman daha genç olanları tercih etmesi.

Bu konudaki en büyük desteği de sahip olduğu şöhreti ve serveti. Elbette yıllar içinde çok da bozulmayan fiziğini de bir yana koyalım.

Onun kalın perdeler ardına gizlediği özel hayatıyla ilgili bazı ilginç detaylar da ilk kez kısa bir birliktelik yaşadığı genç model ve onun arkadaşları tarafından gözler önüne serildi.

GENÇ MODELLE GECE KULÜBÜNDE TANIŞTILAR

Anladınız elbette Leonardo DiCaprio'dan söz ettiğimizi. 49 yaşındaki Leonardo DiCaprio ile kısacık bir yakınlaşma yaşayan 22 yaşındaki model Hieke Konings, ünlü oyuncuyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Konings, Leonadro DiCaprio ile Los Angeles'ta bir gece kulübünde tanıştığını anlattı. Playboy dergisinin Hollanda baskısına konuşan genç model Hieke Konings, ünlü oyuncuyla bir araya geldiği gece kulübüne sadece özel davetiye ile girilebildiğini anlattı.

Söylediğine göre tanıştıkları gece Leonardo'nun üzerinde bir eşofman üstü vardı, başına da her zamanki gibi beyzbol şapkası takıyordu.

Genç model Hieke. bir masada oturan Leonardo ile önce göz teması kurduklarını söyledi. Sonra da DiCaprio'nun menajeri genç modele gidip "Leo seninle konuşmak istiyor" dedi. Hemen ardından Hieke ile birlikte Leonardo'nun oturduğu masaya doğru yürüdüler.

ONUNLA GİTMEYİNCE ÇOK ŞAŞIRDI

Genç modelin anlattığına göre Leonardo ile aralarında bir yakınlaşma oldu o gece. Ünlü oyuncuyla öpüştüğünü söyleyen Konings, "Sorun yoktu, ama bu konudaki en iyi deneyimim değildi" diye konuştu.

Sonra Hieke, Leonardo'nun kulüpten birlikte çıkıp onun evine gitme teklifini reddetti. Gerisini ise genç model şöyle anlattı: " Bu tepkiye şoke oldu. Çünkü buna alışkın değildi. Leonardo'ya onu yeterince tanımadığını söylediğimde buna çok sevimli bir şekilde karşılık verdi. Buna saygı duyuyorum."

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Hieke'nin gece kulübünden birlikte çıkma teklifini reddettikten sonra ünlü oyuncu o gece kendine bir başka genç kız buldu. Onunla birlikte evinin yolunu tuttu.

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YATAKTA BİLE KULAKLIĞINI ÇIKARMIYORDU

Hieke Konings'in kendisi ünlü oyuncuyla birlikte onun evine gitmese de Los Angeles'taki bazı kulüplerden Leonardo ile çıkıp onun evine giden arkadaşları olduğunu sözlerine ekledi. Genç model, arkadaşlarının kendisine aktardıklarını da dergiye anlattı.

Hieke "Bir arkadaşım, Leonardo'nun yatakta bile kulaklığını çıkarmadığını söyledi. Çünkü o sırada arkadaşımın sesini duymak istememiş" diye konuştu.

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Genç model, Leonardo ile bir gece geçiren başka bir arkadaşının kendisine anlattığı deneyimi de "Arkadaşımın başının üzerine yastık koymuş. Leo çok tuhaf ve çok yaşlı" sözleriyle ifade etti.

BİR SÜREDİR BİRLİKTELİĞİ VARDI

Aslında gece kulüplerini genç kızlarla tanışmak için kullanıyor olsa da Leonardo DiCaprio, bir süredir 25 yaşındaki Vittoria Ceretti ile beraberliğiyle konuşuluyordu en son. İkili, geçen yıl ağustos ayında çıktıkları Ibiza tatilinde görüntülenmişti.

Belli ki Leanorda onunla ilişkisini hemen kesmedi. Çünkü ikili, geçen yılın aralık ayında da bu kez Paris'te birlikte görüntülendi.

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Bunun hemen ardından Leonardo'nun yanında bu kez ünlü model Kate Moss'un üvey kardeşi Lottie görüldü. Ama sonra ikisini birlikte gören olmadı.