50 yaÅŸÄ±na geldi, hala izinsiz adÄ±m atmÄ±yor: Sevgilisine evlenme teklifi iÃ§in kendi annesinin aÄŸzÄ±ndan Ã§Ä±kacak bir tek kelimeyi bekliyor

Eski iliÅŸkilerinden dÃ¼nyaya gelen kÄ±zlarÄ± Lea ile Khai de artÄ±k kardeÅŸ gibi oldu. Hatta daha da Ã¶tesinde Gigi Hadid ile Bradley Cooper, artÄ±k ortak bir Ã§ocuklarÄ± olmasÄ±nÄ± bile istiyorlar.

Ã‡iftin cephesinden gelen son habere gÃ¶re Cooper, Gigi'ye evlenme teklif etmek iÃ§in annesi Yolanda Hadid'den izin bile aldÄ±. SÃ¶ylentilere gÃ¶re aÅŸÄ±klarÄ±n niÅŸanlanmasÄ± an meselesi.

AMA Ã–NCE KENDÄ° ANNESÄ°NÄ°N ONAYI GEREK

Ama bunun iÃ§in Ã¶nlerinde Gigi'nin annesi Yolanda'nÄ±n da Ã¶tesinde izin vermesi gereken bir baÅŸka anne daha var: Gloria Campano.

Yani Bradley Cooper'Ä±n kendi annesi!

Cooper, Ã¶zellikle babasÄ±nÄ± kaybettikten sonra annesine daha fazla baÄŸlÄ± hale geldi... Zaman zaman da anne ile oÄŸul Ã¶nemli Ã¶dÃ¼l gecelerinde el ele kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya bile Ã§Ä±kÄ±yorlar.

Ã–zetle Bradley Cooper, annesine gerÃ§ekten baÄŸlÄ±, kendi hayatÄ± kadar onun mutluluÄŸunu da dÃ¼ÅŸÃ¼nen bir evlat.

Ä°ÅŸte bu yÃ¼zden de Gigi Hadid'e evlenme teklif edecekse Gloria'nÄ±n da bunu onaylamasÄ± gerekiyor.

Top model Gigi Hadid ile oyuncu ve yÃ¶netmen Bradley Cooper'Ä±n iliÅŸkisi gayet yolunda gidiyor.

BÃœTÃœN SEVGÄ°LÄ°LERÄ°NÄ° ANNESÄ°YLE TANIÅžTIRIYOR

BilindiÄŸi gibi Cooper, bugÃ¼ne kadar hayatÄ±na giren sevgililerini hep annesiyle tanÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor. Birlikte vakit geÃ§iriyorlar.

Bir keresinde Cooper, bir yanÄ±na annesini, diÄŸer yanÄ±na o dÃ¶nemde birlikte olduÄŸu top model Irina Shayk'Ä± alÄ±p Oscar tÃ¶renine katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Shayk ile Campano, zaman zaman buluÅŸup birlikte vakit geÃ§irirken objektiflere bile yakalanÄ±yorlardÄ±.

Ama ne olduysa oldu ailece katÄ±ldÄ±klarÄ± o Oscar tÃ¶reninin ardÄ±ndan Shayk ile Cooper, aralarÄ±nda kÄ±zlarÄ± Lea olmasÄ±na raÄŸmen yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±lar.

ROMANTÄ°K BULUÅžMALARA BÄ°LE ONLARLA GÄ°TMEK Ä°STÄ°YORDU

Bradley'in Gigi ile iliÅŸkisine gelirsek... Ã–nceleri Gloria Camano'nun gÃ¶lgesi de bu aÅŸkÄ±n Ã¼zerinde dolanÄ±yordu dedikodulara gÃ¶re. Hatta bu durum Gigi ile Bradley'in arasÄ±nda da belli bir gerilime neden oluyordu.

Daha da Ã¶tesinde yine iddialara bakÄ±lÄ±rsa Gloria, oÄŸlu Bradley ile Gigi'nin buluÅŸmalarÄ±nda bile onlarÄ±n yanÄ±nda olmak istiyordu.

Elbette bu durum da Ã¶zellikle daha rahat bir yetiÅŸme tarzÄ± olan Gigi Hadid iÃ§in Ã¶yle Ã§ok da katlanÄ±lÄ±r bir durum deÄŸildi.

Cooper eski niÅŸanlÄ±sÄ± Irina Shayk'Ä± da annesiyle tanÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. Hatta Ã¼Ã§lÃ¼, Oscar tÃ¶renine bile birlikte katÄ±ldÄ±. O tÃ¶renden kÄ±sa bir sÃ¼re sonra da Shayk ile Cooper iliÅŸkisi bitti.

ZAMAN GEÃ‡TÄ°KÃ‡E GÄ°DEREK YUMUÅžADI

Fakat Ã§iftin cephesinden gelen son haberlere bakÄ±lÄ±rsa Gloria Campano, bu konuda epey yumuÅŸamÄ±ÅŸ durumda.

YÄ±llar Ã¶nce Jennifer Esposito ile evlenip boÅŸanan oÄŸlu Bradley'in sevgilisi Gigi ile iliÅŸkisinde bir adÄ±m daha atmasÄ±na yani evlilik yoluna girmesine sÄ±cak bakÄ±yor.

Bradley Cooper, sevgilisinin annesi Yolanda'dan izni aldÄ±ÄŸÄ±na, artÄ±k kendi annesi de bu duruma sÄ±cak baktÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re sadece Ã¼nlÃ¼ modelin deÄŸil Ã§iftin takipÃ§ilerinin de bÃ¼yÃ¼k bir merakla beklediÄŸi o evlilik teklifi ve niÅŸan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ sonunda ortaya Ã§Ä±kabilir.





Bradley Cooper, 2006 ile 2007 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Jennifer Esposito ile kÄ±sa bir evlilik yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±. Eski Ã§ift, sadece bir ay niÅŸanlÄ± kaldÄ±ktan sonra 21 AralÄ±k 2006'da evlendi. Ama bir sonraki yÄ±lÄ±n mayÄ±s ayÄ±nda artÄ±k sona gelmiÅŸti.





Gigi Hadid ise One Direction grubuyla Ã¼nlenen Zayn Malik ile Ã§alkantÄ±lÄ± bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±. Bu iliÅŸkiden ÅŸu anda 5 yaÅŸÄ±nda olan Khai adÄ±nda bir kÄ±zlarÄ± dÃ¼nyaya geldi.Â