50 yaşına geldi, hayatta her şeye sahip... Kalbini ısıtacak bir eş dışında: 'İki çocuğum var, sevgilimle aynı evde yaşayamam'

Beklenen bu... Ama her zaman olan bu değil.

Sonuçta artık modern çağlarda herkesin seçenekleri ve kendi belirlediği bir hayat tarzı var. Hele bir de elinde istediği hayatı kurabilecek olanakları varsa!

HER ŞEYİ VAR... HAYATI PAYLAŞACAK BİR EŞİ YOK

Hollywood'un ünlü yıldızlarından Charlize Theron da bunlardan biri...

50 yaşındaki Theron, gencecik döneminde başladığı sinema serüveninde çok iyi yerlere ulaştı ve zirveye yerleşti. O zaman içinde de bu noktaya gelmesinde büyük katkısı olan güzelliğinden zerre kayıp vermedi.

Çocukluğunda yaşadığı aile trajedisinin izleri hafızasından hiç silinmese de annesi Gerda ve iki çocuğuyla huzurlu bir şekilde yaşıyor. Bir yandan da mesleğini sürdürüp parasını kazanıyor.

Ama yine de Theron'un hayatında bir şey eksik: Bir yastıkta yaşlanacağı, aynı çatı altında iyi ya da kötü her şeyi paylaşacağı bir eş.

Elbette Sean Penn'in de aralarında bulunduğu birçok kişiyle aşk yaşayan Theron, görünüşe göre hayatını iki çocuğuna adamış durumda.





'SEVGİLİMLE AYNI EVDE YAŞAYAMAM... ÖNEMLİ OLAN ÇOCUKLARIM'

Kendisi dünyaya getirmek yerine evlat edindiği iki çocuğuyla kendine bir hayat kuran Theron, konuk olduğu bir programda da aşk hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Drew Barrymore'un sohbet programına katılan Theron, bir sevgiliyle aynı çatı altında yaşamayı hayal bile edemediğini söyledi. Theron "Öncelik her zaman çocuklarımdır" diye konuştu.

Theron, bu konuda "İnsanlar şaka yaptığımı düşünüyor. Ama ben gerçekten ciddiyim. Bir daha asla biriyle birlikte yaşayamayacağımı düşünüyorum" dedi.

Söylediğine göre eskiden biriyle romantik ilişki yaşamayı iki çocuğuna tehdit olarak görüyordu.

Ama artık çocukları da onu biriyle flört etmesi konusunda teşvik ediyor. Hatta ona "Anne o adam sana mesaj atmadı mı?" diye soruyorlar.

Theron, Drew Barrymore'un programında hayatına dair ilginç açıklamalar yaptı.





AYNI EV YERİNE YAKIN EVLERDE YAŞAMAYI TERCİH EDİYOR

Charlize Theron, hayatına girecek insanla aynı çatı altında yaşamak yerine yakın konutlarda oturmayı tercih ettiğini saklamadı.

Theron "Mesela sokağın karşısındaki evi satın almasını çok isterim" diye konuştu.

Her ne kadar bir daha biriyle aynı evde yaşayamayacağını söylese de Theron, belki de iki çocuğu büyüyüp evden ayrıldıklarında kendine yeni bir hayat düzeni kurabileceğini de ekledi sözlerine.

"Belki de kızlarım hala benimle birlikte yaşadığı içindir. Belki onlar evden ayrıldıktan sonra fikrimi değiştirebilirim" dedi.

Charlize Theron'un hayata bakışı genelden biraz farklı.





DOĞURGANLIK ÇAĞINDA İKİ ÇOCUK EVLAT EDİNDİ

Bunun bir sonucu olarak da daha doğurganlık çağında olmasına rağmen çocuklarını evlat edindi.

Bu konuda onu etkileyen de doğduğu ve belli bir yaşa kadar hayatını sürdürdüğü Güney Afrika'da tanık oldukları.

O süreçte birçok çocuğun yardıma muhtaç şekilde hayata tutunmaya çalıştığını gördü ve evlat edinme fikri yerleşti aklına. İlk çocuğunu 2012'de ondan üç yıl sonra da ikincisini ailesine kattı.

Theron, daha önce verdiği röportajlarda da "Partnerlerime çocuk doğurmak istemediğimi baştan söylemiştim" diye konuşmuştu.

Özel hayatını fazla göz önünde yaşamayan Theron, uzun süre Stuar Townsend ile nişanlı kaldı. 2001 yılında İrlandalı aktör Stuart Townsend birlikteliğe başlayan Theron, 2011 yılında ilişkisini bitirdi. Oyuncunun eski nişanlısının adı bir dönem dolandırıcılık olayına karışmıştı.





Theron sonra Sean Penn ile çok dikkat çeken bir ilişki yaşadı. Herkes onlardan bir nişan haberi beklerken yollarını ayırdılar. Yıldız kısa bir süre de Alex Dimitrijevic ile flört etti.





Charlize Theron daha 15 yaşındayken bir aile trajedisi yaşandı gözlerinin önünde. Annesi Gerda babası Charles'ı ateşli silahla vurdu. Bunun nedeni de Charles'ın karısı ve kızını ölümle tehdit etmesiydi. Gerda da kendilerini korumak için kocasını öldürmek zorunda kaldı. Nefsi müdafaa sayıldığı için de ceza almadı.