50 milyon dolar kaybettiğini açıklamıştı... Serdar Ortaç kripto paraya yatırım yaptı mı?

“Best of Serdar Ortaç” albümünün hazırlıklarının devam ettiğini söyleyen Ortaç, “Ozan Çolakoğlu 22 şarkı seçti. Okuyacak sanatçıları da o belirliyor. Albümde İrem Derici, Seçil Gür ve Gülşen de olacak” dedi.

Serdar Ortaç, geçmişte kumar yüzünden 50 milyon dolara yakın para kaybettiğini açıklamıştı. Şarkıcıya “Kripto para borsası yüzünden sıkıntı yaşayan bazı ünlüler var. Siz kripto para borsasında oynuyor musunuz?” sorusu yöneltildi. Yanıt, Gür’den geldi: “Hayır, oynamıyor!”

KUMARA TÖVBE ETTİ Mİ?

Serdar Ortaç verdiği bir röportajda kumarın kendisine verdiği zararı anlatmıştı...

“Bak şimdi param yok oynamak istemiyorum. Ama korkuyorum ilerde tekrar param birikirse yine oynar mıyım? O yüzden buna direkt “tövbe ettim bir daha oynamayacağım” diyemem. Yarın bir konser sonrası yine bir yere gidilir, o iradem var mı ona emin değilim! Oynamasam süper güzel olur, hayatım değişir! Ama mal da mülk de gözüm yok, bazısı hırslıdır 3 ev daha alırım der, kumardaki hırsımı hayatıma kullansam daha iyi olurdu!”

“Kumarda 50 milyon dolar kaybettim. Ne apartmanlar, lüks daireler gitti! Mecidiyeköy’de 15 katlı plazam vardı. Aklıma geldikçe üzülüyorum. Akıllı adam bunu yapmaz. Hayattaki en büyük pişmanlığım kumar.”

"Çok harcadım. Bir sürü parayı kumara harcadım. Bir sürü parayı da çevreme dağıttım. Borç isteyen herkese borç verdim. Geri alamayacağımı hiç düşünemedim ve hiçbirini de geri alamadım."

SERDAR ORTAÇ NE KAZANIYOR?

* Serdar nereden kaç TL kazanıyor?

* 1990’dan bu yana çalışıyor.

* 25 albümü satış rekoru kırdı.

* 900 şarkıya imza attı.

* Yılda 80 konser veriyor. Otel ve kulüp programlarıyla bu sayı 130’a çıkıyor.

* Konser başına 130 bin, ekstra işlerden 200 bin TL'ye yakın para kazanıyor.

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