5 yıldır yüzünü gören yok… Kızıl saçlı prenses annesiyle reçel kaynattı

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Pek de tanınmayan alelade bir dizi oyuncusuyken bir prensle evlenip peri masalı yaşamaya başlayan Meghan Markle ne yaptıysa istediği sempatiyi toplayamamış; Harry’nin ailesiyle yaşadığı tüm sıkıntıların kaynağı olarak gösterilmiş ve tam anlamıyla istenmeyen gelin ilan edilmişti.

Harry ve Meghan 6 yıl boyunca şöhret ve servet peşinde koştukları ABD’de aradıklarını bulamayıp İngiltere’ye geri döndüler. Ve anlaşılan bu arayışa kaldıkları yerden devam ediyorlar.

Meghan Markle, ABD’de başladığı iş girişimi, doğal ürünler sattığı şirketi As Ever için çalışmaya İngiltere’de de devam ediyor. Markle en ünlü ürünü ev yapımı reçeller olan markasıyla büyük sükse yapmış ancak bu girişimin devamı olan yemek şovu pek beğenilmeyerek 2 sezondan sonra ekrana veda etmişti.

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Sosyal medya hesabını da artık bir influencer gibi kullanmaya başlayan Meghan, tatlı bir ev videosunda 5 yaşındaki kızı Prenses Lilibet’in yine yüzünü göstermedi ancak sesini nadir görülen bir şekilde paylaştı.

Videoda Meghan Markle ve Lilibet ile birlikte mutfağa girmişti.

Sussex Düşesi, dün Instagram üzerinden "As Ever" adlı tatlı/atıştırmalık koleksiyonunun lansmanını kutladı ve bu paylaşımda çocukluğundan ve markasının gelişim sürecinden daha önce hiç görülmemiş görüntü ve videolara yer verdi.

Videolardan birinde, Markle ve 5 yaşındaki Lilibet, iş kadınının imza niteliğindeki reçellerinden birini hazırlarken görülüyordu.

Eski dizi yıldızı ocak üzerindeki tencereyi karıştırırken, Lilibet de bir kenardaki kapta karışımı hazırlıyordu.

45 yaşındaki Markle kızına, "Ne düşünüyorsun, Lili?" diye sordu. Lilibet ise tatlı bir şekilde, "Bence çok güzel" diye yanıt verdi.

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Markle paylaşımında, ilk işi olan "ev yapımı saç tokaları (scrunchie) üretip satma" işine 8 yaşındayken, yani Lilibet'in şu anki yaşından birkaç yaş büyükken, başladığından bahsetti: "Büyükannemin Singer dikiş makinesinde dikiyor ve tanesini 1 dolara satıyordum."

Meghan Markle girişimcilik ruhunun çocukluğundan beri hayatının parçası olduğunu söylerken “Kurabiye sattım, limonata tezgahları açtım, dondurulmuş yoğurt dükkanında çalıştım ve sayısız başka işte bulundum. Girişimcilik ruhum hep içimde vardı." dedi.

Ünlü oyuncu ayrıca, Nisan 2025'te kurduğu "As Ever" yaşam tarzı markasının büyüme sürecini de "Markanın ne kadar büyüdüğüne bakıp kendi kendime 'gerçekten oluyor mu?' diye sorarken ve tatlı koleksiyonumuzu tanıtırken büyük bir gurur ve minnet duyuyorum" diye anlattı.

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Markle, "bu vizyonu hayata geçirmeye yardımcı oldukları" için "harika ekibine" övgü dolu sözlerle teşekkür etti.

Düşes ayrıca eşi Prens Harry arkasında dururken çeşitli "As Ever" ürünlerini hazırladığı ve ürün kutularını açtığı anların kamera arkası görüntülerini de paylaştı.

Meghan Markle ve Prens Harry Mayıs 2018'de evlendiler ve bu evlilikten 7 yaşında Prens Archie adında bir oğulları ve 5 yaşında Prenses Lilibet adında bir kızları oldu.

Çift, çocuklarının yüzlerini internette paylaşmaktan genellikle kaçınıyor. Ayrıca, özellikle ağustos ayında Birleşik Krallık'a geri döndüklerinden bu yana, çocuklarıyla birlikte nadiren halka açık yerlerde görünüyorlar.

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Bu gizliliğin ardında da Meghan ve Harry’nin yıllardır dillerinden düşürmedikleri hatta Harry’nin İngiliz devletiyle davalık olmasına yol açan güvenlik endişeleri var.