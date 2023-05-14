5 ayda 4 asistan

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Aşkın Nur Yengi’ye asistan dayanmıyor! Ünlü şarkıcı, son 5 ayda tam dört asistan değiştirmiş. Duyduğuma göre Yengi’nin isteklerine katlanamayan asistanları, kısa sürede işi bırakıp şarkıcıyla yollarını ayırıyormuş...

Babasının destekçisi

Atiye’nin babası Orhan Yılmaz, İzmir’de hizmete soktuğu iki balık restoranının ardından İstanbul’da da bir mekân açmak üzere kolları sıvadı.



Yılmaz, yaz sonu Etiler’de açmayı planladığı yeni balık restoranı için şimdilerde mekân arayışında. Bu süreçte en büyük destekçisi de kızı Atiye

3 milyonluk ödül

Kazancını genellikle emlak sektöründe değerlendiren, Türkiye’deki gayrimenkullerinin yanı sıra Londra ve Barselona’dan da evler alan Gülşen, bu kez arabaya yatırım yaptı.



Ünlü popçu, müzik kariyerindeki başarısı için kendisini 3 milyon liralık BMW marka lüks bir ciple ödüllendirdi.