5 ayda 4 asistan

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Aşkın Nur Yengi’ye asistan dayanmıyor! Ünlü şarkıcı, son 5 ayda tam dört asistan değiştirmiş. Duyduğuma göre Yengi’nin isteklerine katlanamayan asistanları, kısa sürede işi bırakıp şarkıcıyla yollarını ayırıyormuş...
Babasının destekçisi
Atiye’nin babası Orhan Yılmaz, İzmir’de hizmete soktuğu iki balık restoranının ardından İstanbul’da da bir mekân açmak üzere kolları sıvadı.
3 milyonluk ödül
Kazancını genellikle emlak sektöründe değerlendiren, Türkiye’deki gayrimenkullerinin yanı sıra Londra ve Barselona’dan da evler alan Gülşen, bu kez arabaya yatırım yaptı.