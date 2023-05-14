Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

5 ayda 4 asistan

Güncelleme Tarihi:

#Aşkın Nur Yengi#Magazin#Atiye
5 ayda 4 asistan
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2023 12:11

Magazin dünyasından son dedikoduları Kelebek muhabiri İsmail Bayrak yazdı.

Haberin Devamı

 Aşkın Nur Yengi’ye asistan dayanmıyor! Ünlü şarkıcı, son 5 ayda tam dört asistan değiştirmiş. Duyduğuma göre Yengi’nin isteklerine katlanamayan asistanları, kısa sürede işi bırakıp şarkıcıyla yollarını ayırıyormuş... 

Babasının destekçisi
Atiye’nin babası Orhan Yılmaz, İzmir’de hizmete soktuğu iki balık restoranının ardından İstanbul’da da bir mekân açmak üzere kolları sıvadı.

5 ayda 4 asistan

Yılmaz, yaz sonu Etiler’de açmayı planladığı yeni balık restoranı için şimdilerde mekân arayışında. Bu süreçte en büyük destekçisi de kızı Atiye.

3 milyonluk ödül
Kazancını genellikle emlak sektöründe değerlendiren, Türkiye’deki gayrimenkullerinin yanı sıra Londra ve Barselona’dan da evler alan Gülşen, bu kez arabaya yatırım yaptı.

5 ayda 4 asistan

Ünlü popçu, müzik kariyerindeki başarısı için kendisini 3 milyon liralık BMW marka lüks bir ciple ödüllendirdi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aşkın Nur Yengi#Magazin#Atiye

BAKMADAN GEÇME!

Üç günlük tatilde ilkbaharın keyfini çıkarmak için doğayla iç içe huzur dolu adresler | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

Üç günlük tatilde ilkbaharın keyfini çıkarmak için doğayla iç içe huzur dolu adresler | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

#Seyahat
Kraliçe Elizabethin ölümü bütün dengeleri değiştirdi... Kraliyet ailesinin serveti ne kadar

Kraliçe Elizabeth'in ölümü bütün dengeleri değiştirdi... Kraliyet ailesinin serveti ne kadar?

#Kral Charles
5 maddede inşaatta yeni dönem... Mühendislere tecrübe şartı geldi

5 maddede inşaatta yeni dönem... Mühendislere tecrübe şartı geldi

#Deprem