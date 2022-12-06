48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde yıldız geçidi

Güncelleme Tarihi:
Gecenin sunuculuğunu yapan Çağla Şıkel, Züleyha Kuru imzalı iki farklı elbiseyle seyircilerin karşısına çıktı.
Cem Davran, Damat marka bir smokin giydi.
Aslı Hünel geceye eşi Savaş Yurtsever ile katıldı.
Yasemin Yürük
Iman Casablanca, Hasan Altın imzalı bir elbise giydi.
Merve Sarı
Eylül Öztürk- Barış Kenan Özkan
Çağan Efe Ak - Nazlı Yağcı - Leya Kırşan
Acun Ilıcalı törene sevgilisi Çağla Altunkaya ile birlikte katıldı.
Demirören Medya Gazete Reklam Satış Grup Başkanı Orçun Çevikoğulları törene eşi Funda Çevikoğulları ile geldi.
Süleyman Orakçıoğlu
OJO Pictures yapımcısı Ömer Özgüner, geceye eşi Aslıhan Özgüner’le katıldı.
Selen Soyder
Pelin Öztekin
Taro Emir Tekin tören sonrası sevgilisi Sofia ile poz verdi.
Bengü
‘En iyi romantik komedi dizisi kadın oyuncu’ ödülünün sahibi İlayda Alişan’ın parmağındaki akrep detaylı yüzük dikkat çekti. Ünlü oyuncu, “Beni böyle gecelere kurtarıcı ekibim hazırlıyor. Akrep yüzüğün ise özel bir anlamı yok. Hoşuma gitti, taktım” dedi.
Duygu Çakmak - Barış Sungur
Şebnem Demir
Banu Alkan sıra dışı tarzıyla yine kırmızı halının çok konuşulan isimleri arasına girdi.
Hafsanur Sancaktutan’ın başrolünü üstlendiği “Dünyayla Benim Aramda” ‘en iyi internet dizisi’ dalında ödül aldı.
‘En iyi komedi dizisi kadın oyuncu’ ödülünü Ezgi Mola’ya takdim eden Yasemin Sakallıoğlu oyuncunun yanında minik bir ödül maketiyle poz verdi.
Aslıhan Karalar, Burcu Sedef imzalı iddialı elbisesiyle dikkat çekti.
‘Yıldızı parlayanlar’ kategorisinde ödül alan Su Burcu Yazgı Coşkun, “Önder Tiryaki ve ekibiyle törene hazırlandım” dedi.
Asena Keskinci
Bu senenin ‘yıldızı parlayanlar’ kategorisinde ödül alan isimlerinden Özgü Kaya, iki parçadan oluşan bir kıyafet tercih etti.
Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu gecenin en şık isimleri arasında yer aldı.
Geceye aldıkları ödüllerle damga vuran Kanal D’nin sevilen dizisi “Yargı” ekibi kırmızı halıda büyük ilgi gördü. Törene tam kadro katılan dizinin başrol oyuncularından Pınar Deniz, “Yargı, benim adıma mükemmel bir işti. Uzun zaman sonra böyle başarılı bir iş çıkması, sektör adına da bir nefesti” diye konuştu. Ekip arkadaşlarının çoğunun siyah giymesine atıfta bulunan Kaan Urgancıoğlu ise “Çoğumuz siyah giymiş. Buraya geldiğimizde fark ettim. Demek ki doğru uyumu yakalamışız, hissetmişiz. Şaka bir yana keyfimiz çok yerinde. Çünkü ikinci sezonumuzda da uyumumuz, muhabbetimiz artmış durumda. Güzel bir gece geçireceğiz” dedi.
Mehmet Çepiç törene Halime Alan’la katıldı...
Fezi Altun ve Seçkin Sunguç kırmızı halıda ünlü isimlerle röportajlar yaptı.
Cansu Taşkın, Selma Oruç imzalı elbisesiyle gecenin en iddialı isimleri arasındaydı.
“Survivor” yarışmasıyla adını duyuran Nisa Bölükbaşı, tören için eşofmanlarını çıkardığını söyledi: “Kendimi ormandan çıkmış gibi hissediyorum. Genelde eşofman dışı bir şey giymiyorum. Hatta 1 saat öncesine kadar üzerimde eşofman vardı.”
Rachel Araz, Raisa Vanessa imzalı elbisesiyle göz kamaştırdı.
Miray Gündoğdu
Begüm Obiz
Ersay Üner
‘En iyi kadın şarkıcı’ seçilen Zeynep Bastık törene ‘en iyi erkek şarkıcı’ ödülünün sahibi olan yakın dostu Edis’le birlikte geldi. Muhabirlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan ikili kırmızı halıda da birlikte poz verdi. Zeynep Bastık, Amor Garibovic tasarımı bir elbise giyerken Edis de geceye stilist Olga Toraman’la hazırlandığını söyledi: “Bu sene de törene Olga Toraman’la hazırlandım. Kıyafetim Burberry. Küpelerim de Swarovski. Böyle gecelerde aykırı olmayı seviyorum.”
Kırmızı halıda sunuculuk yapan Tara de Vries, tören öncesi yaşadığı talihsizliği canlı yayında anlattı. Raşit Bağzıbağlı imzalı elbisesinin fermuarının yırtıldığını anlatan Tara de Vries, “Saat 18.00’de burada olmam gerekiyordu. Ama 18.00’e 10 kala pırt diye elbisemin fermuarı gitti. 5 dakikada diktik, son 2 dakika koşa koşa geldim” dedi.
Yasemin Sakallıoğlu törene eşi Burak Yırtar ile birlikte katıldı.
Geceye esprileriyle renk katan Yasemin Sakallıoğlu, nasıl hazırlandığını da yine esprili bir şekilde anlattı: “Çok kolay hazırlandım. Önceden korsemi içime giyerdim, şimdi dışıma giydim. Bu sefer işimi kolaylaştırdılar.”
Banu Noyan törene eşiyle el ele geldi.
‘Yıldızı parlayanlar’ kategorisinde ödül alan Nilsu Berfin Aktaş, Tuvana Büyükçınar tasarımı bir elbise giydi.
Burak Yörük geceye tasarımcı sevgilisi Tuana Yılmaz ile birlikte katıldı.
Begüm Birgören törende ‘en iyi çocuk oyuncu’ ödülünü takdim etti.
Bora Duran törene sevgilisi Hande Karaatlı ile katıldı.
Ayça İnci
Tolga Çam imzalı kırmızı bir elbise giyen Petek Dinçöz, eşi Nida Büyükbayrakdar ile objektiflere poz verdi.
Tülin Şahin, “Beni bu geceye Cihan Nacar hazırladı. Bu elbisenin adını ‘Siyah Kelebek’ koyduk” diye konuştu.
Modacı Seyit Ares, kırmızı halıda Ukraynalı model Sia Marazova ile birlikte tören için tasarladığı kelebek konseptli kıyafetleriyle yürüdü.
Seda Kırımlıoğlu
Tülin Şahin - Cihan Nacar