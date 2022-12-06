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48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde yıldız geçidi

Güncelleme Tarihi:

#48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri#Çağla Şıkel#Cem Davran
48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde yıldız geçidi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2022 08:37

48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri gecesi şıklık yarışına da sahne oldu. Geceye katılan sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimleri, kırmızı halıda birbirinden şık kıyafetlerle objektiflere poz verdi.

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48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde yıldız geçidi

Hasan Can Kaya - Esti Pekdemir - Onur Yaprak - Berrak Turnaoğlu - Tankut Turnaoğlu - Revna Demirören

48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde yıldız geçidi

Gecenin sunuculuğunu yapan Çağla Şıkel, Züleyha Kuru imzalı iki farklı elbiseyle seyircilerin karşısına çıktı.

48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde yıldız geçidi

Cem Davran, Damat marka bir smokin giydi.

48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde yıldız geçidi

Aslı Hünel geceye eşi Savaş Yurtsever ile katıldı.

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48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde yıldız geçidi
Ercan Saatçi kırmızı halıda oğlu Sinan Ali ve kızı Zeynep’le birlikte poz verdi.

48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde yıldız geçidi

Yasemin Yürük

48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde yıldız geçidi

Gamze Topuz ve Tümer Metin de gecenin konukları arasındaydı.

48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde yıldız geçidi

İbrahim Sayın

48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde yıldız geçidi

Iman Casablanca, Hasan Altın imzalı bir elbise giydi.

48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde yıldız geçidi
Zeynep Bastık, geçen temmuz ayında boşandığı Tolga Akış’la kırmızı halıda bol bol selfie çekti.

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48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde yıldız geçidi

Merve Sarı

48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde yıldız geçidi

Eylül Öztürk- Barış Kenan Özkan

48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde yıldız geçidi

Çağan Efe Ak - Nazlı Yağcı - Leya Kırşan

48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde yıldız geçidi
Polat Yağcı kırmızı halıda kızı Nazlı ile birlikte objektife poz verdi.

48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde yıldız geçidi

Acun Ilıcalı törene sevgilisi Çağla Altunkaya ile birlikte katıldı.

48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde yıldız geçidi

Demirören Medya Gazete Reklam Satış Grup Başkanı Orçun Çevikoğulları törene eşi Funda Çevikoğulları ile geldi.

48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde yıldız geçidi

Süleyman Orakçıoğlu

48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde yıldız geçidi

OJO Pictures yapımcısı Ömer Özgüner, geceye eşi Aslıhan Özgüner’le katıldı.

48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde yıldız geçidi

Selen Soyder

48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde yıldız geçidi

Pelin Öztekin

48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde yıldız geçidi

Taro Emir Tekin tören sonrası sevgilisi Sofia ile poz verdi.

48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde yıldız geçidi

Bengü

48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde yıldız geçidi

‘En iyi romantik komedi dizisi kadın oyuncu’ ödülünün sahibi İlayda Alişan’ın parmağındaki akrep detaylı yüzük dikkat çekti. Ünlü oyuncu, “Beni böyle gecelere kurtarıcı ekibim hazırlıyor. Akrep yüzüğün ise özel bir anlamı yok. Hoşuma gitti, taktım” dedi.

48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde yıldız geçidi

Duygu Çakmak - Barış Sungur

48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde yıldız geçidi

Şebnem Demir

48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde yıldız geçidi

Banu Alkan sıra dışı tarzıyla yine kırmızı halının çok konuşulan isimleri arasına girdi.
48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde yıldız geçidi

Hafsanur Sancaktutan’ın başrolünü üstlendiği “Dünyayla Benim Aramda” ‘en iyi internet dizisi’ dalında ödül aldı.
48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde yıldız geçidi

‘En iyi komedi dizisi kadın oyuncu’ ödülünü Ezgi Mola’ya takdim eden Yasemin Sakallıoğlu oyuncunun yanında minik bir ödül maketiyle poz verdi.
48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde yıldız geçidi
‘En iyi arabesk-fantezi müzik kadın sanatçısı ödülü’nü alan Ebru Yaşar, Tolga Çam imzalı bir elbise giydi.
48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde yıldız geçidi

Aslıhan Karalar, Burcu Sedef imzalı iddialı elbisesiyle dikkat çekti.
48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde yıldız geçidi

‘Yıldızı parlayanlar’ kategorisinde ödül alan Su Burcu Yazgı Coşkun, “Önder Tiryaki ve ekibiyle törene hazırlandım” dedi.
48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde yıldız geçidi

Asena Keskinci
48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde yıldız geçidi

Bu senenin ‘yıldızı parlayanlar’ kategorisinde ödül alan isimlerinden Özgü Kaya, iki parçadan oluşan bir kıyafet tercih etti.
48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde yıldız geçidi

Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu gecenin en şık isimleri arasında yer aldı.
48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde yıldız geçidi

Geceye aldıkları ödüllerle damga vuran Kanal D’nin sevilen dizisi “Yargı” ekibi kırmızı halıda büyük ilgi gördü. Törene tam kadro katılan dizinin başrol oyuncularından Pınar Deniz, “Yargı, benim adıma mükemmel bir işti. Uzun zaman sonra böyle başarılı bir iş çıkması, sektör adına da bir nefesti” diye konuştu. Ekip arkadaşlarının çoğunun siyah giymesine atıfta bulunan Kaan Urgancıoğlu ise “Çoğumuz siyah giymiş. Buraya geldiğimizde fark ettim. Demek ki doğru uyumu yakalamışız, hissetmişiz. Şaka bir yana keyfimiz çok yerinde. Çünkü ikinci sezonumuzda da uyumumuz, muhabbetimiz artmış durumda. Güzel bir gece geçireceğiz” dedi.
48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde yıldız geçidi

Mehmet Çepiç törene Halime Alan’la katıldı...
48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde yıldız geçidi

Fezi Altun ve Seçkin Sunguç kırmızı halıda ünlü isimlerle röportajlar yaptı.
48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde yıldız geçidi

Cansu Taşkın, Selma Oruç imzalı elbisesiyle gecenin en iddialı isimleri arasındaydı.
48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde yıldız geçidi

“Survivor” yarışmasıyla adını duyuran Nisa Bölükbaşı, tören için eşofmanlarını çıkardığını söyledi: “Kendimi ormandan çıkmış gibi hissediyorum. Genelde eşofman dışı bir şey giymiyorum. Hatta 1 saat öncesine kadar üzerimde eşofman vardı.”
48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde yıldız geçidi

Rachel Araz, Raisa Vanessa imzalı elbisesiyle göz kamaştırdı.
48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde yıldız geçidi

Miray Gündoğdu
48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde yıldız geçidi

Begüm Obiz
48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde yıldız geçidi

Ersay Üner
48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde yıldız geçidi

‘En iyi kadın şarkıcı’ seçilen Zeynep Bastık törene ‘en iyi erkek şarkıcı’ ödülünün sahibi olan yakın dostu Edis’le birlikte geldi. Muhabirlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan ikili kırmızı halıda da birlikte poz verdi. Zeynep Bastık, Amor Garibovic tasarımı bir elbise giyerken Edis de geceye stilist Olga Toraman’la hazırlandığını söyledi: “Bu sene de törene Olga Toraman’la hazırlandım. Kıyafetim Burberry. Küpelerim de Swarovski. Böyle gecelerde aykırı olmayı seviyorum.”
48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde yıldız geçidi

Kırmızı halıda sunuculuk yapan Tara de Vries, tören öncesi yaşadığı talihsizliği canlı yayında anlattı. Raşit Bağzıbağlı imzalı elbisesinin fermuarının yırtıldığını anlatan Tara de Vries, “Saat 18.00’de burada olmam gerekiyordu. Ama 18.00’e 10 kala pırt diye elbisemin fermuarı gitti. 5 dakikada diktik, son 2 dakika koşa koşa geldim” dedi.
48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde yıldız geçidi

Yasemin Sakallıoğlu törene eşi Burak Yırtar ile birlikte katıldı.
48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde yıldız geçidi

Geceye esprileriyle renk katan Yasemin Sakallıoğlu, nasıl hazırlandığını da yine esprili bir şekilde anlattı: “Çok kolay hazırlandım. Önceden korsemi içime giyerdim, şimdi dışıma giydim. Bu sefer işimi kolaylaştırdılar.”
48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde yıldız geçidi

Banu Noyan törene eşiyle el ele geldi.
48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde yıldız geçidi

‘Yıldızı parlayanlar’ kategorisinde ödül alan Nilsu Berfin Aktaş, Tuvana Büyükçınar tasarımı bir elbise giydi.
48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde yıldız geçidi

Burak Yörük geceye tasarımcı sevgilisi Tuana Yılmaz ile birlikte katıldı.
48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde yıldız geçidi

Begüm Birgören törende ‘en iyi çocuk oyuncu’ ödülünü takdim etti.
48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde yıldız geçidi

Bora Duran törene sevgilisi Hande Karaatlı ile katıldı.
48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde yıldız geçidi

Ayça İnci
48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde yıldız geçidi

Tolga Çam imzalı kırmızı bir elbise giyen Petek Dinçöz, eşi Nida Büyükbayrakdar ile objektiflere poz verdi.
48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde yıldız geçidi

Tülin Şahin, “Beni bu geceye Cihan Nacar hazırladı. Bu elbisenin adını ‘Siyah Kelebek’ koyduk” diye konuştu.
48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde yıldız geçidi

Modacı Seyit Ares, kırmızı halıda Ukraynalı model Sia Marazova ile birlikte tören için tasarladığı kelebek konseptli kıyafetleriyle yürüdü.
48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde yıldız geçidi

Seda Kırımlıoğlu
48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde yıldız geçidi

Tülin Şahin - Cihan Nacar


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#48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri#Çağla Şıkel#Cem Davran

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