48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde yıldız geçidi

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Gecenin sunuculuğunu yapan Çağla Şıkel, Züleyha Kuru imzalı iki farklı elbiseyle seyircilerin karşısına çıktı.



Cem Davran, Damat marka bir smokin giydi.



Aslı Hünel geceye eşi Savaş Yurtsever ile katıldı.



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Yasemin Yürük





Iman Casablanca, Hasan Altın imzalı bir elbise giydi.



Zeynep Bastık, geçen temmuz ayında boşandığı Tolga Akış’la kırmızı halıda bol bol selfie çekti.

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Merve Sarı





Eylül Öztürk- Barış Kenan Özkan





Çağan Efe Ak - Nazlı Yağcı - Leya Kırşan



Polat Yağcı kırmızı halıda kızı Nazlı ile birlikte objektife poz verdi.