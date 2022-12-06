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48. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde muhteşem şovlar

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#48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri#48. Pantene Altın Kelebek#Pantene Altın Kelebek
48. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde muhteşem şovlar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2022 08:41

48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’ne sahne şovları damga vurdu. İzel Çelik Ercan ve Sefo unutulmaz performanslar sunarken, Yasemin Sakallıoğlu yaptığı esprilerle herkesi güldürdü.

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31 YIL SONRA ALTIN ŞOV

31 yıl sonra yeniden bir araya gelen İzel Çelik Ercan, Pantene Altın Kelebek sahnesinde unutulmaz şarkıları “Dönmelisin”, “İşte Yeniden”, “Özledim”den oluşan bir potpuri sundu.

48. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde muhteşem şovlar

Alkışlar arasında şovlarını noktalayan üçlüden İzel Çeliköz, “31 yıl sonra bir araya gelip de ülkenin en anlamlı, en kıymetli gecesinde sizlerle olmak çok güzel. 31 yıl sonra bizi bir araya getiren Polat Yağcı’ya teşekkürler” dedi. Ercan Saatçi de geceye çocukları Sinan Ali ve Zeynep’le katıldığını söyledi: “Neredeyse 30 yıl önce çocuklarımın yaşındaydım bu sahneye çıktığımda. Bugün onlar da burada.”
48. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde muhteşem şovlar

Sinan Ali ve Zeynep, babaları Ercan Saatçi’yi izleyenler arasındaydı.

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KOSTÜMÜ ÇOK KONUŞULDU

En iyi rap’çi ödülünü kazanan Sefo, dijital bir şov eşliğinde “Tutsak” ve “Isabelle” şarkılarını söyledi. Ünlü rap’çiye Cast Fabrika’dan kalabalık dans ekibi eşlik etti. Sefo, zaman zaman sahneden inerek performansına konukların arasında devam etti. Sanatçının sahne şovu da Samet Çetinkaya imzalı kostümü de çok konuşuldu.


Sefo, şarkısını konukların arasında da seslendirdi.

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TELEVİZYONUMUZDA BİR DEVİR AÇILDI

Yasemin Sakallıoğlu, yaptığı esprilerle izleyen herkesi güldürdü. Ünlü komedyen, “Soğuk Odalar” şarkısını söyledikten sonra “O Ses Türkiye” yarışmasına atıfta bulunarak, “Bu sesle ikinci oldum biliyor musunuz? Allah aşkına ben birinciliği hak etmedim mi?” dedi.

Bunun üzerine Cem Davran, ”Katıldığın yarışmada bir köpek birinci olmamış mıydı?” diye sordu. Sakallıoğlu, o yarışmanın “Yetenek Sizsiniz” olduğunu, orada ön elemeleri bile geçemediğini belirtti ve ekledi: “Ama bir köpeğe yenilmek gururdur benim için.”

48. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde muhteşem şovlar

Sakallıoğlu, tören sonrası şu açıklamayı yaptı: “Hollywood’un Altın Küre ödül törenlerini izleyip orada sahne alan komedyenlere çok özenirdim. Bu akşam bizim televizyonumuzda da bir devir açıldı aslında. Bir kadın komedyen olarak bana bir fırsat verildi. Ve ben o çok özendiğim şeyi elimden geldiğince yapmaya çalıştım. Dünyada artık yadsınamaz bir kadın hareketi var. Bir yanımız da çiçek açmaktan asla vazgeçmiyor.

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Hepinize 60 yaşına geldiğimde torunlarıma anlatmayı hayal ettiğim bu anları bana yaşattığınız için teşekkür ederim.”

48. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde muhteşem şovlar

‘Azerbaycan’ın parlayan yıldızı’ ödülünü alan Ayaz Babayev, “İmdat” adlı şarkısını seslendirdi.
48. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde muhteşem şovlar

‘Azerbaycan’ın parlayan yıldızı’ kategorisinde ödül verilen Nazryn de gecede performans sergiledi.
48. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde muhteşem şovlar

‘En iyi internet dizisi’ ödülünü Demet Özdemir’in başrolünde olduğu “Dünyayla Benim Aramda” kazandı. Ödülü yapımcı Asena Bülbüloğlu, Nevra Serezli’nin elinden aldı. Bülbüloğlu, “Hayalimize ortak olan tüm seyircilerimize ve jüriye teşekkür ediyorum. Diziyi birbirimize inanarak yaptık ve omuz omuza çalıştık” dedi.
48. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde muhteşem şovlar

‘Başarı’ ödülü, Kanal D’nin sevilen programı “Şarkılar Bizi Söyler”in yapımcısı Polat Yağcı’ya Şansal Büyüka tarafından takdim edildi. Yağcı, “Kızımla geldim, o benden daha heyecanlı. Karşımda ağlıyor. Bu ödülü de kızıma armağan ediyorum” dedi.
48. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde muhteşem şovlar

‘En iyi romantik komedi erkek oyuncu’ ödülünü alan Burak Yörük’ü ilk tebrik eden sevgilisi Tuana Yılmaz oldu.
48. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde muhteşem şovlar

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