47’ncisi düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde final heyecanı

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Televizyon ve müzik dünyasında gücünü gösterenlerin gecesi olacak Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde oylamanın ilk turu sona erdi. Toplam 9 milyon 355 bin 606 oyun kullanıldığı ilk turun ardından oylamada final turu heyecanı başladı.



Her kategoride en yüksek oy sayısına ulaşan finalistler için şimdi kıyasıya yarış zamanı. Yıl boyunca yetenekleri ve başarılarıyla öne çıkanlar, yüzde 70 halkın, yüzde 30 jürinin oylarıyla değerlendirilecek. Kazananlar, 5 Aralık’ta gerçekleşecek törende ödüllerine kavuşacak.

Oylamaya devam



Siz de favori adaylarınızı desteklemek için 8 Kasım’a kadar www.pantenealtinkelebekodulleri.com’dan oy verebilir ve sevdiğiniz yıldızların bu yılın kazananları arasında yer almalarını sağlayabilirsiniz.