47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri jürisi toplandı

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Hürriyet Kelebek ve Pantene işbirliğiyle yapılan ödül töreninin büyük jürisi geçtiğimiz gün toplandı.

Toplantıda 40 kategorideki adaylar tek tek değerlendirildi, halk oylarına bakıldı ve jüri kendi oylarını da kullanarak bu yılın birincilerini belirledi.

6 BAŞARILI KADIN

Bu yılki Pantene Altın Kelebek jürisinde kendi alanlarında büyük başarılara imza atan altı kadın; Demet Akbağ, Hale Soygazi, Nurgül Yeşilçay, Andaç Haznedaroğlu, Yağmur Ünal ve İzel de yer aldı.

Orkun ÜN yazdı: 17 milyon oy kullanıldı

47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde 40 kategori için 17 milyon oy kullanıldı. Peki o zorlu jüri toplantısına neler yaşandı?