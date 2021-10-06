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47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri için geri sayım başladı... İşte 'Yıldızı Parlayanlar'

#47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri#Ahsen Eroğlu#Melis Sezen
47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri için geri sayım başladı... İşte Yıldızı Parlayanlar

47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde “Yıldızı Parlayanlar” kategorisinin kazananları belli oldu.

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Televizyon ve müzik dünyasında gücünü gösterenlerin yer aldığı, Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin en merak edilen kategorilerinden biri de bu sene 6’ncı kez ödül verecek “Yıldızı Parlayanlar”...

Ödülün sahipleri ise başarıları, yetenekleri, kariyerlerinde yaşadıkları dönüşüm ve güçlü duruşlarıyla yıl boyunca kendilerinden söz ettiren üç genç yetenek oldu.

47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri için geri sayım başladı... İşte Yıldızı Parlayanlar

Ahsen Eroğlu, Cemre Baysel ve Melis Sezen “Yıldızı Parlayanlar” ödülüne layık görüldü. Üç ünlü oyuncu, ödüllerini 5 Aralık’ta gerçekleşecek törende alacak.

Pantene Altın Kelebek’te oylama heyecanı başladı

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