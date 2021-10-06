47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri için geri sayım başladı... İşte 'Yıldızı Parlayanlar'

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Televizyon ve müzik dünyasında gücünü gösterenlerin yer aldığı, Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin en merak edilen kategorilerinden biri de bu sene 6’ncı kez ödül verecek “Yıldızı Parlayanlar”...

Ödülün sahipleri ise başarıları, yetenekleri, kariyerlerinde yaşadıkları dönüşüm ve güçlü duruşlarıyla yıl boyunca kendilerinden söz ettiren üç genç yetenek oldu.

Ahsen Eroğlu, Cemre Baysel ve Melis Sezen “Yıldızı Parlayanlar” ödülüne layık görüldü. Üç ünlü oyuncu, ödüllerini 5 Aralık’ta gerçekleşecek törende alacak.