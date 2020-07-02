MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin Haberleri46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri için son 3 gün
GeriMagazin 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri için son 3 gün
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 02.07.2020 - 07:22,Son Güncelleme:

46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri için son 3 gün

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri için son 3 gün
Abone Olgoogle-news

2020 yazının en ışıltılı gecesine yalnızca 3 gün kaldı. 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, 5 Temmuz gecesi Kanal D’de yayınlanacak.

Türkiye’nin en prestijli ödülleri Pantene Altın Kelebek’in 46’ncısı yeni bir konseptle gerçekleşiyor. Televizyon, müzik ve sanat dünyasının en iyilerinin halk oylaması ve jüri oylarıyla belirlendiği organizasyonda bu yıl ödül töreni yok. ‘Altın Kelebek’ler bu kez sahiplerine elden teslim edildi.

BU YAZIN EN IŞILTILI GECESİNDE ÖDÜLLER ONLARIN!

46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin merakla beklenen kazananları, 5 Temmuz gecesi Kanal D’de açıklanacak. Çağla Şıkel ve Cem Davran’ın sunacağı yayında, ödüllerini teslim alan ünlü yıldızların yaşadığı büyük heyecan ekrana yansıyacak. Pantene Altın Kelebek Ödülleri muhteşem sürprizleriyle yine çok konuşulacak.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle