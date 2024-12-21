45 yıllık karısını kaybeden ünlü oyuncu yıkıldı... 'Acım çok derin... Anlatacak kelime bulamıyorum'

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Ama gün geliyor, sesiyle, nefesiyle, varlığıyla hayatı dolduran o sevgili, parmaklarınızın arasından kayıp gidiyor... Bu hayata veda ediyor... Böyle bir durumu kim olsa kolay kolay kabullenip kavrayamaz... Sevgili eşinin, hayat arkadaşının yokluğunun bıraktığı acıyı kelimelere dökemez...

İşte ünlü oyuncunun başına gelen de bu... 45 yıldır evli olduğu ve ardından yazdığı kelimelere bakılırsa sevgisinin yanı sıra büyük saygı da duyduğu karısı, hastalığıyla iki yıllık mücadelesini kaybetti ve son nefesini verdi.

Ünlü oyuncu, sosyal medyadan bu acı haberi duyurdu duyurmasına ama duygularını tarif edebilmek için biraz daha zamana ihtiyaç duyduğunu da saklamadı.

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ESARETİN BEDELİ'NDE DE OYNAMIŞTI

Yıllardır aynı yastığı baş koyduğu eşini kaybeden bu ünlü oyuncu, başta Shawshank Redemption (Esaretin Bedeli) olmak üzere birçok yapımda kamera karşısına geçen William Sadler.

74 yaşındaki Sadler, iki yıldır kanserle mücadele eden 45 yıllık eşi Marni Joan Bakst'ı kaybettiğini sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Birçok sinema ve TV filmi ile tiyatro oyununda da rol alan William Sadler, acı dolu satırlarına "Karım Marni Bakst, bu sabah erken saatlerde kansere karşı verdiği mücadeleyi kaybetti" diyerek başladı.

Hemen ardından da acısının ne kadar büyük olduğunu ifade eden şu satırlar geldi: "Harika geçen 45 yılın ardından olup biteni kavrayabildiğimi ve anlatacak kelime bulabileceğimi sanmıyorum. Belki zaman geçtikçe bu olağanüstü sanatçı, feminist, eş ve anneyi anlatabilirim. Ama şimdi hepinize sabrınız ve kibar sözleriniz için teşekkür ediyorum. "

ACISINI İFADE EDECEK KELİME YOK!

William Sadler ile karısı Marni Bakst, 45'inci evlilik yıl dönümlerini geçen yıl kutlamışlardı.

Sadler o zaman da sosyal medya sayfasında bu özel gün için bir paylaşım yapmıştı. Ünlü oyuncu orada karısıyla evlendiği gün neler hissettiğini satırlara dökmüştü. "Bu fotoğraf tam olarak bundan 45 yıl önce düğün günümüzün sabahında çekilmişti. Bu olaganastü görünen iri gözlü kadın Bayan Marni Bakst. O şanslı adam da benim" notunu düşmüştü.

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Sadler o paylaşımında aradan geçen yıllara rağmen hala karısına kahve servisi yaptığını ve onun hala o iri gözlere sahip olduğunu belirtmişti. Hemen ardından da "Bu gezegendeki veya başka bir gezegendeki en şanslı adam benim" diyerek mesajını bitirmişti.

William ve Marni, evliliklerinde 45 yılı geride bırakmıştı. Onları tıpkı o düğün yemininde olduğu gibi sadece ölüm ayırabildi.

William Sadler ile Marni Bakst'ın uzun evlilikleri sırasında Sadler Colley Bakst adlı bir kız çocukları dünyaya geldi. Çiftin kızının da oyunculuğu meslek olarak seçtiğini hatırlatalım.

William Sadler'ın rol aldığı en ünlü yapımlar arasında 1994 tarili Shawshank Redemption (Esaretin Bedeli) yer alıyor. Sadler o filmde uzun süredir cezaevinde bulunan bir mahkumu canlandırıyordu. Bunun dışında Die Hard 2 (Zor Ölüm 2) Iron Man 3 gibi yapımlarda da kamera karşısına geçti ünlü oyuncu.