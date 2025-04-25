45 yıllık karısı demansa yakalandı… Ünlü sunucu artık bir eş değil bakıcı oldu… ‘Gerçek aşk aslında tam da budur!’

Haberin Devamı

Ve ne yazık ki bu sınav aslında kazanabileceği bir savaşla ilgili değil, kaybetmeye mahkum olduğu bir durum.

Herkesi güldürse de kendi yüzü epeydir gülmeyen Jay Leno 45 yıllık eşi Mavis Leno'nun demansa yakalanmasıyla birlikte hayatını tamamen ona adamış durumda.





EŞİ DEMANSA YAKALANDI, HAYATINI ONA ADADI

Mavis Leno’nun demansa yakalandığı haberi tam bir yıl önce ortaya çıkan mahkeme belgeleriyle duyulmuştu.

Jay Leno eşi demansa yakalanır yakalanmaz hemen mahkemeye koşmuş ve onu vesayeti altına aldırmıştı.

Bu durum duyulunca Jay Leno zalim ve fırsatçı olmakla suçlansa da gerçeğin böyle olmadığı kısa süre sonra anlaşıldı.

Neredeyse yarım asrı birlikte geçiren ünlü çift son bir yıldır hayatlarının en zor günlerinden geçiyor... Demansa yakalanan eşi Mavis Leno'ya ömrünü adayan ünlü sunucu ve komedyen Jay Leno vefasıyla adeta göz yaşartıyor

Haberin Devamı

Hastalığının ilk günlerinde henüz aklı fikri yerinde olan 45 yıllık eşi Jay Leno’ya kendisi ricacı olmuş, hayatta en çok ona güvendiğini söyleyerek bu vesayet altına alınma durumunu kendisinin istediğini belirtmişti.

KARISINI VESAYETİ ALTINA ALDIRDI

Aradan geçen bir yılda Mavis Leno’nun hafızası giderek zayıflamaya başladı. Ve bir tedavisi de olmayan bu hastalık yüzünden 45 yıllık eşi bir süre sonra Jay Leno’yu belki de hiç hatırlamayacak.

Ünlü çiftin neredeyse yarım asrı birlikte geçirmiş olmalarına rağmen acı tatlı tüm hatıraları Mavis Leno’nun zihninden silinecek.

Jay Leno karısının hastalığı ortaya çıkınca onu vesayeti altına aldırmıştı... Bunu aslında Mavis Leno'nun istediği çünkü hayatta en çok kocasına güvendiğini söylediği ise sonradan ortaya çıktı

Haberin Devamı

Jay Leno verdiği son röportajında demansın getirdiği zorluklara rağmen eşine nasıl baktığını ve yeni sorumluluklarını neden benimsediğini anlattı.

Son üç yıldır kendisi de sağlık sorunlarıyla boğuşuyor olsa da ihtiyaç duyduğu zamanda karısına destek olma biçiminin "aşkın ta kendisi" olduğunu belirtti ve "Başka bir şey yapmaktansa onunla olmayı tercih ederim" dedi.





EVLENDİĞİNDE VERDİĞİ YEMİNİ HİÇ BOZMADI

Evlendikleri zaman “hastalıkta ve sağlıkta birlikte kalmak” için yemin eden Jay Leno bu yeminini 45 yıldır tutuyor ve bozmaya da hiç niyeti yok.

Ünlü sunucu bu durumun hayatında karşılaştığı ilk gerçek zorluk olduğunu itiraf ederken "Evlendiğinizde bir tür yemin edersiniz: 'Bunu başarabilecek miyim? Yoksa karıma bir şey olursa, hemen gidip bir başkasını bulacak kadar vefasız bir adam mı olacağım?” dedi ve bunun tam tersini yapmayı seçtiğini söyledi.

45 yıllık evli çift aslında hâlâ birlikte vakit geçirirken eskisinden çok farklı bir şekilde yaşamıyor... Ancak JayLeno aslında son bir yıldır karısına bakıcılık da yapmak zorunda... Ama bundan hiç şikayetçi değil

Haberin Devamı

"Hayır tabii ki bunu yapmadım. Karımla vakit geçirmekten hoşlanıyorum. Eve gidiyorum, ona yemek yapıyorum, televizyon izliyoruz ve baş başa yaşıyoruz” diyen Jay Leno ona zorunlu bakıcılık yapıyor olmaktan da hiç rahatsız değil.

Gözden Kaçmasın Ünlü sunucunun en zor sınavı… Karısı bir süre sonra en tatlı hatıralarını bile unutacak Haberi görüntüle

MECBURİ BAKICILIK BİLE ONU RAHATSIZ ETMEDİ

“Bu hoşuma gidiyor. Onunla ilgilenmeyi seviyorum. O çok bağımsız bir kadın, bu yüzden ihtiyaç duyulmak aslında hoşuma gidiyor." diyen ünlü sunucu mesleğinin bir parçası olan mizahtan da yarım aldığını söylüyor.

Mavis Leno ile birlikte demans teşhisinden beri bilgi kartlarına anılarını yazdıklarını söyleyen Jay Leno bunu yaparken hâlâ bol bol kahkaha attıklarını da söylüyor.

Haberin Devamı

Eşini beslemek, tuvalete götürmek hatta altını bezlemek zorunda kalsa bile aşkının değişmediğini söyleyen Jay Leno “Bütün bir ömrü birlikte geçirdiğim insanı artık çekici bulamayacağım bu tür durumlar yüzünden ondan vazgeçemem. Ona söz verdim, bu sözümü tutacağım. Çünkü bence gerçek aşkın tarifi budur” diyor.

"ONU BIRAKIP BİR BAŞKASINA MI GİTSEYDİM! GERÇEK AŞK BİZİMKİSİDİR"

“Kendime yarı yaşımda bir kadın bulup kaçıp gitmediğim için mutluyum. Bu saçmalıkları aklıma bile getirmedim. Ben karımla kalmaktan çok memnunum” diyen Jay Leno ve Mavis Leno 70’li yılların sonuna doğru tanıştıktan sonra 1980’de evlenmişti.

Ünlü sunucu evlenirken ettiği yemini asla bozmayacağını ve eşini ne olursa olsun bırakmayacağını söylüyor ve gerçek aşkın aslında tam da bu olduğunu anlatıyor

Haberin Devamı

Çiftin çocukları olmadığı için Mavis Leno’nun tüm sorumluluğu kocası Jay Leno’nun üzerinde.

Doktorları Mavis Leno’nun kimi zaman kocasını kimi zaman doğum tarihini bile hatırlayamayacak bir noktaya geldiğini, 20 yıl önce ölen anne ve babasını ise daha rahat hatırlayabildiğini söylüyor.