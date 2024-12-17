45 akrabanın yanında insanda huzur mu kalır! Kendine kaçacak köşe arıyor

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Durum böyleyken Mountbatten Windsor ailesi, Noel ve yeni yılı birlik ve beraberlik içinde kutlamaya hazırlanıyor.

Geleneksel olarak bütün aile her yıl olduğu gibi Sandringham'da toplanacak. Hatta 25 Aralık günü bütün aile geleneksel Noel ayinine katılacak ve o sırada halkın karşısına çıkacak.

Ondan sonra da yine birlikte öğle yemeği yiyerek kutlama yapacaklar.

İleri sürülenlere göre Kral Charles, yaşanan bunca sağlık sorunundan sonra bu kutlamada ailesinin daha çok üyesini yanında ve bir arada görmek istiyor. Bu yüzden de Sandringham'a davet edilenlerin listesi epey uzun.

GEÇEN YIL BU ZAMANLAR SON KEZ SAĞLIKLI OLARAK HALKIN KARŞISINDAYDILAR

Yeri gelmişken Charles'ın küçük oğlu Harry ile karısı Meghan ve çocukları Archie ile Lilibet'in davetliler arasında olmadığını da hatırlatalım. Onlar kilometrelerce ötede ABD'de olacak.

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Aslına bakılırsa bu yıl 25 Aralık gününün İngiliz kraliyet ailesi için sembolik bir anlamı var. Biraz da buruk üstelik...

Geçen yıl Kate ile Kral Charles, bu kutlama sırasında son kez sağlıklı olarak halkın karşısına çıkmıştı. Kendi içlerinde neler yaşandığını bilemeyiz ama dışarıdan görünen böyleydi.

Geçen yıl Noel törenine katılmalarının üzerinden üç hafta geçmişti ki Kate'in karın bölgesinden ameliyat olduğu açıklandı.

KALABALIK AİLE BİR ARAYA GELİYOR

Kısa bir zaman geçmişti ki önce Charles'ın sonra Kate'in kanser haberi geldi. Sonrasında olanlar da artık herkesin malumu zaten.

İşte bu yüzden bu yılki kutlamanın aile için önemi büyük...

Ama aynı zamanda kemoterapisi tamamlanan Kate için çok da iyi bir durum değil bu. Çünkü resmi görevlerini bile azaltan Galler Prensesi, 45 kişilik aile üyelerinin arasında çok da fazla dinlenme olanağı bulamayacak gibi görünüyor.

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AİLECE BAŞ BAŞA KALMAYA ÇALIŞACAKLAR

İşte bu durum da kraliyet uzmanları tarafından masaya yatırıldı.

Bunlardan biri olan Richard Fitzwilliams'ın yorumuna göre Kate Middleton ve kocası Prens William bu tatil sezonunda çocukları George, Charlotte ve Louis ile daha fazla vakit geçirecek.

Ama Kate'in bunca kalabalık aile üyeleri arasında hem ruhsal hem de fiziksel olarak dinlenmesi çok da mümkün değil.

Fitzwilliams'ın söylediğine göre elbette Kate ile William, kendisi de kanserle boğuşan Kral Charles' ın yanında olup ona desteklerini gösterecekler.

Ama yine de Kate'in dinlenmesi için yine Sandringham'da bulunan Anmer Hall'daki konutlarına geçecekler.

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Her ne kadar geniş aileyle birlikte yemeğe katılacak olsalar da her fırsat bulduklarında Kate'in dinlenebilmesi için kendi konutlarında ailece baş başa kalmaya çalışacaklar.

'2024 ACIMASIZ GEÇTİ'

Prens William geçen hafta katıldığı bir etkinlikte 2024'ün kendileri için gayet acımasız geçtiğini belirterek Noel tatili programı hakkında konuşmuştu.

William'ın söylediğine göre Noel günü öğle yemeğinde ailenin 45 üyesi bir arada olacak. Buna çocuklar da dahil..

William, bütün bunları anlattıktan sonra bu buluşmaların gayet gürültülü geçtiğini belirtip "Umarım köpeğimde yürümek için biraz vakit bulabilirim" diye konuştu.

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Söylediğine göre William'ın bu tatil için başka planları da var. Üç çocuğu George, Charlotte ve Louis ile olabildiğnice birlikte vakit geçirmek ve yine hep birlikte bol bol film izlemek.