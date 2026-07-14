44 yaşındaki ünlü tiyatrocu intihar etti!

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“Marvelous Mrs. Maisel” dizisinin oyuncusu ve Broadway yıldızı Josh Grisetti, 44 yaşında intihar ederek hayatını kaybetti.

Arkadaşı ve Broadway yıldızı Rob McClure'un açıklamasına göre Josh Grisetti geçtiğimiz cuma günü hayatını kaybetti.

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McClure, Instagram'da birlikte çekilmiş fotoğraflarının yer aldığı bir paylaşımda “Parlak bir yıldız olan arkadaşım Josh Grisetti'nin cuma günü kendi hayatına son verdiğini paylaşmaktan dolayı kalbim paramparça oldu” diye yazdı ve “Anlamaya bile hazır değilim. Kalbim bu gerçeği kabullenmeye çalışan eşi ve ailesiyle birlikte” diye devam ederek ünlü oyuncunun ailesine baş sağlığı mesajı yolladı.

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Ünlü oyuncunun bugüne kadar ekranı ve sahneyi paylaştığı ünlü dostları da haber karşısında büyük şok yaşadı.

“Marvelous Mrs. Maisel” dizisinin yaratıcısı, aynı zamanda yazarı, yönetmeni ve baş yapımcısı olan Amy Sherman-Palladino, Page Six'e yaptığı açıklamada, “John bir sevgiydi. En iyi oyuncu, en iyi insan… en iyisi. Onu tanımak ve onunla çalışmak bizim için büyük bir şanstı. Tüm ‘Marvelous Mrs. Maisel’ ailesi tarafından çok özlenecek.” dedi.

Grisetti, Aralık 1981'de Washington, DC'de doğdu. 2004 yılında Boston Konservatuvarı'ndan müzikal tiyatro alanında Güzel Sanatlar Lisansı derecesiyle mezun oldu. Grisetti, 2015 yılında “It Shoulda Been You”da Marty Kaufman rolüyle Broadway'de ilk kez sahneye çıkarak ün kazandı.

Bu performans, oyuncuya Theatre World Ödülü'nün yanı sıra Drama Desk ve Outer Critics Circle Ödülü adaylıkları kazandırdı. Ertesi yıl, Grisetti, hit müzikal “Something Rotten!”da Nigel Bottom rolüyle Broadway kariyerini sağlamlaştırdı.

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Grisetti, 2007 yılında ABC'de yayınlanan "The Knights of Prosperity" adlı sitcom'da başrol oynayarak daha geniş bir televizyon izleyici kitlesine ulaştı. 2023'te ise "The Marvelous Mrs. Maisel" dizisinin son sezonunda Ralph Emerson rolüyle yer aldı.

Josh Grisetti ardında 2020’de evlendiği eşi Mackenzie Grisetti’yi bıraktı…