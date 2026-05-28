44 yaşında genç sevgilisinden bir çocuk daha doğurdu… Ünlü oyuncunun hali harap: Uykular bana haram oldu!

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2026 07:21

Genç yaşında başladığı oyunculuk kariyerinin hemen başında yaşadığı büyük aşk ve sonrasında gelen ihanet onu aylarca magazin sayfalarının konuğu yapmıştı. Aşk hayatı sonrasında da çalkantılarla geçti.

En sonunda gönlünü kendinden yaşça epey küçük bir meslektaşına kaptırdı ve görüşe göre yıllardır aradığı huzur ve mutluluğu da sonunda buldu…

Ancak genç sevgilisiyle peş peşe 2 çocuk yapan ve 44 yaşında yeniden anne olan yıldız oyuncu Sienna Miller annelik yorgunu olduğunu itiraf etti.

Bir yandan da sinemaya geri dönen ve Jack Ryan serisinin yeni filmi Jack Ryan: Ghost War'da başrol oynayan Sienna Miller doğum yaptıktan sadece üç hafta sonra çalışmaya geri döndüğü için deyim yerindeyse perişan halde…

Geçtiğimiz günlerde Jimmy Fallon'ın sunduğu The Tonight Show programına katılan ünlü oyuncu “Çok az uykuyla yaşamaya çalışıyorum” itirafında bulundu ve iki küçük çocuğuyla filminin tanıtım çalışmaları için ABD’ye yaptığı uçuşun kâbusa döndüğünü anlattı.

44 yaşındaki İngiliz oyuncu, 29 yaşındaki meslektaşı Oli Green’le büyük bir aşk yaşıyor.

Şubat 2022'den beri kendisinden 15 yaş küçük olan aktör ve model Oli Green ile birlikte olan Miller, başlangıçta bu yaş farkını beklenmedik bulduğunu ancak kısa sürede ona sırılsıklam aşık olduğunu söylemişti.

Aralarındaki yaş farkının önemi olmadığını söyleyen Sienna Miller sadece kadınların kendilerinden genç insanlarla birlikte olmalarının kötü karşılandığını söylüyor ve bu toplumsal baskıya karşı olduğunun altını çiziyor.

Sienna Miller’ın 2011-2015 yılları arasında birlikte olup, nişanlandıktan sonra ayrıldığı meslektaşı Tom Sturridge’den 13 yaşında Marlowe adında bir kızı var.

Ünlü oyuncu 2023'ün sonlarında sevgilisi Oli Green’den de bir kız çocuğu doğurmuş, çift kızlarının adını bile açıklamadan onu büyütmeye başlamıştı. Sienna Miller geçen yılın sonunda Londra Moda Ödülleri kırmızı halısında belirginleşen karnıyla hayranlarına sürpriz yapmıştı.

Güzel yıldız Mayıs 2026'da yaptığı açıklamayla üçüncü çocuğunu doğurduğunu ilan etti.

 44 yaşında yeniden anne olan Miller, uykusuz gecelere rağmen yeni doğan bebeğine "delicesine aşık" olduğunu dile getiriyor.

Sienna Miller uzun süre ünlü oyuncu Jude Law ile yaşadığı aşkla anılmıştı. İkili 2003 yılında başrolünü birlikte paylaştıkları Alfie filminin setinde tanıştı ve 2004 yılında nişanlandı. Ancak bu ilişki, 2006 yılında büyük bir skandalla sona erdi…

Jude Law'un, Miller'ı çocuklarının bakıcısıyla aldattığı ortaya çıktı. Çift, 2009 ile 2011 yılları arasında kısa bir süreliğine yeniden bir araya gelse de daha sonra yollarını kesin olarak ayırdı.

Bu ayrılıktan sonra toparlanamayan Sienna Miller ev iş insanı Balthazar Getty’yle yasak bir aşk yaşamış, Getty’nin daha sonra karısına dönmesiyle birlikte bu aşk hikâyesi Sienna Miller’ın hanesine bir skandal olarak yazılmıştı.

