44 yaşında anne olmuştu… Ünlü oyuncudan şaşırtan itiraf… ‘Hamile olduğumu öğrenince sinir krizi geçirip ağladım’

Ünlü oyuncu Claire Danes, üçüncü bebeğine hamile olduğunu öğrendikten sonra adeta sinir krizi geçirdiğini ve hıçkıra hıçkıra ağlayarak kadın doğum uzmanını aradığını itiraf etti.

46 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz gün bir başka ünlü yıldız Amy Poehler’ın programına katıldı. Buradaki sohbette özel hayatından ve annelik deneyiminden bahseden Claire Danes üçüncü çocuğuna hamileyken yaşadıklarını samimi bir dille anlattı.

"Gözyaşlarım hıçkırarak kadın doğum uzmanımı aradım. Tam anlamıyla bir... çöküş yaşadım" diyen anlattı Claire Danes ve kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan eşi Hugh Dancy bu beklenmedik hamilelik haberini aldıklarında zaten iki çocuklarını yoğun iş tempoları arasında güçlükle büyütüyordu.

İlk iki çocuğunun arasında 5 yaş olduğunu ve ikisinin de planlı hamilelikler olmadığını söyleyen Claire Danes 44 yaşında kendiliğinden hamile kalabileceğini hiç düşünmüyordu…

7 yaşındaki oğlu Rowan’ı doğurabilmek için iki kez tüp bebek tedavisi gördüğünü söyleyen Claire Danes eşi Hugh Dancy’nin de kendisinin de üçüncü çocuğu hiç düşünmezken bir anda gelen hamilelik haberiyle şaşkına döndüklerini söyledi.

40'lı yaşlarının ortasında hamile kalmanın duygusal olarak karmaşık olduğunu itiraf eden yıldız ismin 12 ve 7 yaşında Cyrus ve Rowan adında iki oğlu ve bir de Shay adında 2 yaşında bir kızı var.

Danes, hamile olduğunu öğrendiğinde başlangıçta utandığını söylüyor: "Olay olduğunda çok yaşlıydım. 44 yaşındaydım. Bunu hiç tahmin etmemiştim. Ve tuhaftı. Birdenbire garip bir utanç hissettim. Yaramazlık yapmıştım. Sınırları aşarak cinsel ilişkiye girmiştim. Hayır, tuhaftı ve sanki farkında olmadığım bir sınıra ulaşmıştım - sanki biraz sınırların dışına çıkmıştım”

Danes ve Dancy, Cyrus'un Aralık 2012'de doğmasıyla ebeveyn oldular. Rowan beş yıl sonra, kızları ise Temmuz 2023'te dünyaya geldi.

Şimdi aynı anda hem bir ergen hem de yeni yeni yürümeye başlamış iki çocuğu olduğunu söyleyen Clarie Danes bunun zor olduğunun da altını çiziyor.

Yine de tüm bunların arasında ünlü oyuncuyu çok mutlu eden bir durum da yok değil… İki oğlu olan Claire Danes üçüncü çocuğunun kız olmasından dolayı sevinçli olduğunu saklamıyor.

Hollywood’un en mutlu çiftlerinden biri olan Claire Danes ve Hugh Dancy, 2006 yılında Evening filminde iki sevgiliyi oynarken tanışmış ve büyük bir aşk yaşamaya başlamışlardı. İkili 2009’dan beri evli.