44 yaşında anne oldu, bebeğine isim seçerken eski kocasına selam yolladı

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Gisele Bundchen, 13 yıl evli kaldığı Tom Brady’den ayrılır ayrılmaz yanında sık sık o güne kadar kimselerin varlığından haberi olmadığı bir adamla görülmeye başlamıştı.

Kısa süre sonra bu adamın bir jiu jitsu hocası ve kişisel spor antrenörü olduğu, Bundchen ve Tom Brady’nin çocuklarına ders verdiği anlaşıldı.

Gisele Bundchen'in her an yanında olan Joaquim Valente’yle yeni bir aşka yelken açtığı hatta bunu Tom Brady’den boşanmadan önce yaptığı çok konuşuldu.

BU AŞKI İNKAR ETTİLER AMA…

Ünlü model bunu inkar etse ve “Boşanmış ve kendi ayaklarının üstünde durmaya çalışan kadınların arkasından hep böyle şeyler söylenir” dese de evliliğinin gönlü başkasına düştüğü için bittiğini düşünenlerin sayısı azımsanamayacak kadar çok.

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Zaten tüm bu inkarlara ve biz sadece arkadaşız söylemlerine rağmen Gisele Bundchen ve Joaquim Valente Haziran 2023'te el ele ortaya çıkmış ve aşk yaşadıklarını inkar etmekten vazgeçmişti.

MEĞER BİR OĞLU DAHA OLMUŞ

İşte bu ihanet söylentilerinin gölgesinde filizlenen aşkın ilk meyvesi de en sonunda doğdu; ünlü model 44 yaşında üçüncü kez anne olarak bir erkek çocuk dünyaya getirdi.

Bebeğin doğum tarihi tam olarak bilinmese de cinsiyeti dün akşam ortaya çıktı, Gisele Bundchen’in oğluna takığı ikinci isim yani göbek adı da eski eşi Tom Brady ve ondan doğan iki çocuğuyla bağlantılıydı…

Gözden Kaçmasın Ünlü model üçüncü kez anne oldu Haberi görüntüle

HEPSİNİN GÖBEK ADI “SUYLA” İLİŞKİLİ

44 yaşındaki yıldız, 15 yaşındaki oğlu Benjamin'in göbek adının Rein (Ren Nehri) ve 11 yaşındaki kızı Vivian'ın göbek adının Lake olması nedeniyle üçüncü çocuğunun göbek adını da River (Nehir) koydu.

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Bebeğin asıl ismi ise henüz bilinmiyor. Hayranları Gisele Bundchen’in bebeğinin ilk fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmasını merakla bekliyor…

ESKİ KARISINI TEBRİK ETTİ

Öte yandan içi ihanet şüphesiyle yansa da yaşananlar hakkında kötü sözler sarf etmeyen eski eş Tom Brady’den de Gisele Bundchen’e tebrik geldi ve iddialara göre ünlü sporcu ilk bebeklerine kavuşan çifte mutluluklar diledi.

Emekli Victoria's Secret meleği ve Tom Brady 2009 yılında evlendi ve Kasım 2022’de yollarını ayırdı. Tom Brady’nin Benjamin ve Vivian'ın yanı sıra eski sevgilisi Bridget Moynahan’dan da 17 yaşında Jack adında bir oğlu var.

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Gisele Bundchen’in geçen yılın ekim ayında ortaya çıkan hamilelik haberi en çok eski kocası Tom Brady’yi şaşırtmıştı.

BEBEK HABERİ ONU ŞAŞKINA ÇEVİRMİŞTİ

Eski çiftin buna kesin olarak karar vermeseler de bir çocuk daha yapmayı düşündükleri ancak evliliğin bunu bekleyemeden bittiği konuşuluyordu.

Eski karısının hamilelik haberi karşısında şaşkına dönen Tom Brady’nin bu yeni ilişkinin ciddi olduğunun farkında olduğu ancak bebek konusunun hiç beklemediği bir sürpriz yaptığı konuşuluyordu.