44 yaş küçük nişanlısıyla gününü gün ediyor… Ne yaşlanması, gittikçe gençleşmiş!

Haberin Devamı

Hatta kimi zaman kendi jenerasyonundan birçok isim hayatını kaybetmiş ya da çoktan emekli olup köşesine çekilmişken onun dimdik ayakta olması hakkında sürekli şakalar yapılıyor.

BU ENERJİ NEREDEN GELİYOR DİYORLAR… BÖYLE BİR AŞK İNSANI GENÇ TUTAR!

Bunda elbette genlerinin de etkisi olsa gerek… Ancak 82 yaşındaki efsane şarkıcı Mick Jagger’ın en büyük gençlik, mutluluk ve enerji kaynağı belli ki 38 yaşındaki nişanlısı Melanie Hamrick ve ondan doğan 9 yaşındaki oğlu…

Ünlü çift New York Şehir Balesi'nin Sonbahar Moda Galası'nda boy gösterdiler ve ışıltılarıyla herkesi büyülediler.

SEVDİĞİ KADINI BU ÖZEL GECEDE YALNIZ BIRAKMADI

Haberin Devamı

Mick Jagger her zamanki muzipliğiyle kameralara el sallarken Melanie Hamrick de derin bacak dekolteli, kırmız saten elbisesiyle göz kamaştırdı.

Bu özel gece eski bir balerin ve koreograf olan Melanie Hamrick için çok önemliydi ve Mick Jagger da nişanlısını bu özel gecede yalnız bırakmadı.

BAŞARILI BALERİN YILLAR ÖNCE KENDİNİ EMEKLİ ETMİŞTİ

Mick Jagger’la tanışmadan önce sadece sanat çevrelerinde tanınan Hamrick, profesyonel kariyerine Washington, DC'deki prestijli Kirov Bale Akademisi'nde beş yıllık eğitimle başlamış ve sonrasında da başarılı bir balerin olmuştu.

New York City'deki Amerikan Bale Tiyatrosu'nda geçirdiği 15 yıllık kariyerinin ardından 2019'da balerinlikten emekli olan güzel yıldız daha sonra da aynı başarısını koreograf olarak sürdürdü.

MEĞER GİZLİCE NİŞANLANMIŞLAR

Mick Jagger ve esmer güzel 2014'ten beri birlikteler, ancak Hamrick, iki veya üç yıl önce nişanlandıklarını bu yılın nisan ayına kadar gizli tutmuştu.

Haberin Devamı

Çiftin Deveraux Octavian Basil adını verdikleri oğulları 2016’da dünyaya geldi. Bu Melanie Hamrick’in ilk Mick Jagger’ın ise sekizinci çocuğu.

“YAŞ FARKI UMURUMDA DEĞİL!”

Melanie Hamrick nişanlısı Mick Jagger’la büyük yaş farklarının hiç aklına bile gelmediğini söylemiş, “Herkesin bir fikri olacak. Başkalarının fikirlerini düşünürseniz, hayatınızın hangi aşamasında olursanız olun, bir sorunla karşılaşırsınız ve bunu analiz edersiniz” sözleriyle haklarında söylenen kötü sözleri umursamadığının altını çizmişti.





AŞKLARI BÜYÜK BİR TESADÜFTEN DOĞMUŞTU

Haberin Devamı

Bu ünlü aşıkları bir araya getiren ise tatlı bir tesadüf olmuştu: Hamrick ve Jagger, hem Rolling Stones hem de Amerikan Bale Tiyatrosu'nun Şubat 2014'te Japonya'da turnede olması sayesinde tanıştılar.

KULİSTE GÖRDÜĞÜ O GÜZLE BALERİNİ UNUTAMADI

Hamrick, bir arkadaşıyla birlikte Rolling Stones’un o turnede verdiği konsere gitmiş, sonra da kuliste Mick Jagger’la tanışmıştı.

Mick Jagger gördüğü bu esmer güzeli balerini unutamadı ve ikili aynı yılın haziran ayında aşka düştü ve o günden sonra hiç ayrılmadılar…