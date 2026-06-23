43'Ã¼nde Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ye hamile kalÄ±p ÅŸaÅŸÄ±rtmÄ±ÅŸtÄ±: Onca iÅŸ arasÄ±nda bir de Ã§ocuk yapmaya fÄ±rsat bulmuÅŸ!

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Ãœstelik yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda sÃ¼rpriz bir ÅŸekilde gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdiÄŸi Ã¼zere karnÄ± da iyice bÃ¼yÃ¼mÃ¼ÅŸtÃ¼. Bu yÄ±ldÄ±zÄ±n hamileliÄŸini dar giysiler iÃ§inde bile gizlemeyi nasÄ±l baÅŸardÄ±ÄŸÄ± merak konusu oldu.

Ä°ÅŸte ÅŸimdi o Ã¼nlÃ¼ oyuncu, Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± aile tatilinde hem denizin ve gÃ¼neÅŸin keyfini Ã§Ä±kardÄ± hem de iyice belirginleÅŸen karnÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.

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KOCASI VE Ä°KÄ° OÄžLU YANINDA... ÃœÃ‡ÃœNCÃœ BEBEÄžÄ° KARNINDA

Bu Ã¼nlÃ¼ oyuncu 2012 yÄ±lÄ±ndan bu yana Adam Shulman ile evli olan iki Ã§ocuk annesi Anne Hathaway.

GeÃ§en yÄ±l hiÃ§ durmadan Ã§alÄ±ÅŸan ve aralarÄ±nda Devil Wears Prada (Åžeytan Marka Giyer) adlÄ± Ã¼nlÃ¼ filmin devamÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu birÃ§ok yapÄ±mda kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§en Hathaway, onca yoÄŸunluk arasÄ±nda bir de ailesini geniÅŸletme fÄ±rsatÄ± buldu.

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Anne Hathaway, Ã¼zerinde beyaz kÄ±yafetiyle sosyal medya sayfasÄ±ndan Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ hamileliÄŸini gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi ve sonra da soluÄŸu Fransa'nÄ±n gÃ¶zde tatil beldesi St. Tropez'de aldÄ±.

KocasÄ± Adam Shulman, oÄŸullarÄ± 10 yaÅŸÄ±ndaki Jonathan ve 7 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu Jack ile birlikte objektiflere takÄ±ldÄ± Hathaway. Plajda kaldÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece de Ã§eÅŸit Ã§eÅŸit mayo ve plaj elbisesi giydi.

SÃœRPRÄ°Z HABERÄ° BÃ–YLE DUYURDU

Oyuncunun, sÄ±cak gÃ¼neÅŸin altÄ±nda sergilediÄŸi mutluluk ve sÃ¼kunet de gÃ¶zlerden kaÃ§madÄ±.

2012 yÄ±lÄ±ndan bu yana Adam Shulman ile evli olan 43 yaÅŸÄ±ndaki Hathaway, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bebeÄŸine hamile olduÄŸunu sosyal medya sayfasÄ±ndan ilan etti.

Hathaway, Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± videoda Ã¼zerinde beyaz bir etek ve bluzla gÃ¶rÃ¼lÃ¼yordu.

Kamera Ã¶nÃ¼ne gelirsen karnÄ±nÄ± kollarÄ±yla kapatan Hathaway, sonra kollarÄ±nÄ± indirince bÃ¼yÃ¼yen karnÄ± da gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serildi.

Oyuncunun bu paylaÅŸÄ±mÄ±na Barbara Lewis'in "Baby, I'M Yours' (BebeÄŸim, Ben Seninim) adlÄ± ÅŸarkÄ±sÄ± da eÅŸlik etti.

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Hathaway, sosyal medyadaki duyuruda Ã¶nce karnÄ±nÄ± saklayarak kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. Sonra aniden Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ hamileliÄŸini ilan etti.





Ä°KÄ°NCÄ° Ã‡OCUÄžUNA HAMÄ°LE KALIRKEN ZORLANMIÅžTI

Anne Hathaway, 2019 yÄ±lÄ±nda verdiÄŸi bir rÃ¶portajda, ikinci bebeÄŸine hamile kalmadan Ã¶nce bu konuda bazÄ± sorunlar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etmiÅŸti.

Hathaway "Hamile kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda bu gerÃ§ekten mutlu bir dÃ¶nem. Ama hamile kalmaya Ã§alÄ±ÅŸan birÃ§ok insan iÃ§in durum bÃ¶yle deÄŸil. Hikayenin o kÄ±smÄ±na gÃ¶tÃ¼ren sÃ¼reÃ§ler bazen acÄ± verici ve Ã¶zgÃ¼ven dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼. Ben de bunu yaÅŸadÄ±m" diye konuÅŸmuÅŸtu.

Ä°kinci Ã§ocuÄŸuna hamile kalmasÄ± Ã¶ncesinde sorun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Hathaway, mutlu haberi duyururken de bazÄ± Ã§ekinceler yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etmiÅŸti.

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Oyuncu "Hamile olduÄŸumu duyurduÄŸumda bazÄ± kadÄ±nlarÄ±n bu yÃ¼zden kendilerini yalnÄ±z hissedeceÄŸinin farkÄ±ndaydÄ±m" diyerek konuÅŸmuÅŸtu.

Hathaway ile Shulman, 2012 yÄ±lÄ±nda evlendi.

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Anne Hathaway , geÃ§en yÄ±lÄ± Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸarak geÃ§irdi... Ã–nce Åžeytan Marka Giyer'in (Devil Wears Prada) filminin galalarÄ±, tanÄ±tÄ±mlarÄ± derken oradan oraya koÅŸturdu.

Oyuncu, bu yÄ±l gÃ¶sterime girecek Mother Mary adlÄ± filmde de oynadÄ± bu arada.

Hathaway, kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bazÄ± zamanlarda hamileliÄŸini Ã§ok iyi gizleyen kÄ±yafetler giydi. Åžeytan Marka Giyer'in bir galasÄ±nda giydiÄŸi kÄ±rmÄ±zÄ± elbisenin karÄ±n bÃ¶lgesi kabarÄ±ktÄ±.Â

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Ama aynÄ± filmin Londra galasÄ±nda dar bir elbise tercih etmiÅŸti Hathaway.





GeÃ§en ay yapÄ±lan Met Gala olmak Ã¼zere birÃ§ok etkinlikte kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya da Ã§Ä±ktÄ±. O anlarda da hamileliÄŸine dair en ufak bir ipucu vermedi.





Sadece son zamanlarda biraz kilo aldÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylentileri dolaÅŸmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.