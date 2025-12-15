43 yıllık kocasının ardından gözyaşı dökmeye devam ediyor… Beni aldatmasına bile ses çıkarmadım… Keşke o kadınları evimize getirmeseydi

Haberin Devamı

Uzun yıllar önce Parkinson hastalığına yakalanmış, bunu bir süre herkesten saklamıştı. Hastalığı yüzünden zor yürüdüğü için merdivenlerden yuvarlanmış, bu düşme yüzünden geçirmek zorunda kaldığı ameliyatların ardından sağlığı hep kötüye gitmişti.

SAHNEDE SON VEDANIN ARDINDAN HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ozzy Osbourne tüm bu sıkıntılara rağmen sahnelerden kopmak istememiş, ancak bir noktadan sonra konser veremez hale gelmişti. Artık ölüme yaklaştığını hissediyor, hayranlarına son kez, sahneden veda etmek istiyordu.

Bunu da başardı, binlerce insan onun veda konserini izlemek için toplandı. Ozzy Osbourne ayakta durmakta zorlandığı için sahneye konan bir tahta oturdu, en sevilen şarkılarını seslendirdi ve hayalindeki vedayı gerçek yapmayı başardı.

43 YILLIK KARISI HÂLÂ ARDINDAN GÖZYAŞI DÖKÜYOR

Ve bundan sadece birkaç hafta sonra, temmuz ayında son nefesini verdi. Ölümü dünya çapındaki milyonlarca hayranını yasa boğdu. Ancak en büyük acıyı elbette ailesi, en çok da 43 yıllık hayat arkadaşı, karısı Sharon Osbourne çekti…

Kocasının ölümünün üzerinden neredeyse 6 ay geçmiş olmasına rağmen gözündeki yaşlar hâlâ kurumayan Sharon Osbourne, Ozzy Osbourne’un ölümünün ardından ilk kez ekrana çıktı ve yaşadıklarını anlattı.

Ünlü gazeteci Piers Morgan’ın programına katılan Sharon Osbourne ölen kocasını anlatırken duygu dolu anlar yaşadı.

SADAKATSİZLİKLERİNİ DÜNYA BİLİYORDU

43 yıllık evlilikleri ve üç çocukları olmasına rağmen, çiftin ilişkisi Ozzy'nin sadakatsizlikleriyle meşhurdu.

Sharon Osbourne, programda merhum eşi Ozzy'nin aldatmalarının, kendi döşediği evine başka kadınlar getirene kadar kendisi için “hiçbir şey ifade etmediğini” ısrarla belirtti.

Sharon Osbourne eşi tarafından aldatılmasına rağmen bu evliliğe devam etmesini "Biliyorum, birçok kadında 'Başka biriyle birlikte olursan, iş biter. Her şey sona erer.' diye bir düşünce var. Ama hepimiz çok farklıyız. Bu beni etkilemedi” diye anlattı.

HER ŞEYE GÖZ YUMDU AMA...

Sharon Osbourne yıllarca aldatılmaya katlanmıştı ve kocasından vazgeçmek hiç aklına gelmemişti ama iş artık çığırından çıkıp “eve” taşınınca her şey değişmişti.

Sharon Osbourne Ozzy Osbourne’la yaşadıklarını "Birkaç kez, 'Onları evime getirmen hoşuma gitmiyor' dedim. Burası benim evim. Bu evi ben dayayıp döşedim. Bu yaptığın hoşuma gitmiyor” sözleriyle anlattı.

HER ŞEYE RAĞMEN ONU HEP AFFETTİ

Ancak Sharon Osbourne yine de şunu vurguladı: "Beni hiç etkilemedi çünkü onun nasıl biri olduğunu biliyorum ve bu olanlar aslında hiçbir şey ifade etmiyordu. Hâlâ da hiçbir şey ifade etmiyor."

Sharon ve Ozzy 1982'de evlendiler ve Aimee (41), Kelly (40) ve Jack (39) adında üç çocukları oldu.

Sharon Osbourne kocası Ozzy'nin çapkınlığının farkındaydı ve 2017'de Telegraph'a verdiği röportajda, ilişkileri sırasında onun kendisini birden fazla kadınla aldattığını itiraf etti; bunlar arasında 'bir Rus genç kız, sonra İngiltere'de bir masöz, buradaki masözümüz ve sonra da aşçımız' vardı.

Karanlığın Prensi, 2016'da Michelle Pugh ile dört yıllık gizli bir ilişki yaşadığı ortaya çıktığında özür diledi.

KOCASI ÖLÜNCE YAŞAMAK İSTEMEDİ

Sharon Osbourne röportajın sonlarına doğru tüm bu gerçeklere rağmen eşinin ölümünden sonra artık yaşamak istemediğini itiraf etti.

Ozzy Osbourne memleketi Buckinghamshire'da grup arkadaşlarıyla veda konseri verdikten sadece üç hafta sonra, 22 Temmuz'da evinde kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti.

Sharon Osbourne gözyaşları içinde, "Ozzy ile birlikte giderdim... Bu hayatta yapmak istediğim her şeyi yaptım. Ancak çocuklarımın sevgisi beni ayakta tuttu. Ve onlara bunu yapmak istemedim” dedi.