43 yıllık aşkının ölüm acısı yaktı kavurdu.... 'Babam öldü, iki ay geceleri annemin yanında yattım'

Üstelik her acının yeri başka... Evlat acısı başka, ebeveyn acısı başka... Ama bir de eş kaybetmenin acısı var ki eğer birliktelik çok uzun süreye yayılmışsa herhangi bir uzvunu yitirmiş gibi hisseder insan...

Tıpkı kolunu ya da bacağını yitirenlerin hissettiği gibi o "hayalet ağrı" yakasını bir türlü bırakmaz.

KARISI VE KIZI HALA ACIYLA BAŞA ÇIKAMIYOR

İşte 43 yıldır aynı yastığa baş koyduğu, acısıyla tatlısıyla koca bir hayatı paylaştığı, hatta yeri gelip ihanetini bile affettiği kocası Ozzy Osbourne'u geçen yaz kaybeden Sharon Osbourne'un yaşadığı gibi.

Metal müziğin "karanlıklar prensi" Ozzy Osbourne, bu yıl 22 Temmuz'da hayata veda etti... Üstelik de son arzusunu gerçekleştirdikten kısa bir süre sonra...

Şöhrete kavuştuğu Black Sabbath grubuyla birlikte tam da arzu ettiği gibi sahneye çıktı ve hayranlarına teşekkür etti Ozzy Osbourne. Bu konserin üzerinden 17 gün geçmişti ki ölüm haberi geldi.

İşte o andan sonra da Ozzy'nun 1982 yılında evlendiği, onun öncesinde de birliktelik yaşadığı karısı Sharon Osbourne ve çocukları için için dünya durdu sanki. En çok da üç çocuğundan biri olan Kelly için.

Aile öyle derin bir acı hissetti ki hala yas sürecinden çıkabilmiş değiller.





'BİRİNİ BU KADAR ÖZLEYEBİLECEĞİMİ HİÇ BİLMİYORDUM'

Sharon ile Ozzy'nin çocuklarından Kelly Osbourne, annesinin nasıl derin bir üzüntü içinde olduğunu ifade etti.

41 yaşındaki bir çocuk annesi Kelly, iki ay boyunca annesi Sharon'ın yatağında uyuduğunu anlattı.

The Osbounes Podcast'te konuşan Kelly, babasını kaybetmenin acısını kelimelere döktü.

Ölümünden önce babası Ozzy Osbourne ile yakın bir ilişkisi olan Kelly "Yas ve kederin ne kadar korkunç olduğunu hiç fark etmemiştim. Birini bu kadar sevip özleyebileceğimi hiç bilmiyordum" dedi.

Babası Ozzy Osbourne'u kast ederek "Onun yanımda olmayacağı günlerin geleceğini hiç düşünmemiştim" diye sürdürdü sözlerini Kelly Osbourne.





İKİ AY ANNESİYLE BİRLİKTE UYUMUŞ

Onun ardından 73 yaşındaki annesi Sharon Osbourne aldı sözü... O da kocasının ölümünden sonra onu kaybetmenin acısının dalgalar halinde geldiğini anlattı.

Sharon "Geceleri yatağa gitmekten nefret ediyorum" diye konuştu. Yalnız başına yattığında bir türlü uyuyamadığını söyledi.

İşte sözün burasında kızı Kelly "Yani senin yalnız başına uyuyamadığını fark edince iki ay boyunca seninle birlikte yattım. Ama sonra senin de kendine ait özel bir alana ihtiyacın olduğunu fark ettim" dedi..

BABASIZLIK EN ÇOK SABAHLARI CANINI ACITIYOR

Kelly Osbourne, özellikle de sabahları babasız kalmanın acısını çok derinden hissettiğini saklamadı.

Kelly "Sabahları uyandığımda ilk birkaç saniye her şey normalmiş gibi hissediyorum. Ama sonra her şeyi hatırlıyorum. Sabahlar benim için en zor"dedi.

Bunun da bir nedeni var elbette. Kelly, söylediğine göre en çok sabahları babası Ozzy ile vakit geçirirdi. Ama daha da ötesinde babası Ozzy, bir sabah hayata veda etti.





76 YAŞINDA SON NEFESİNİ VERDİ

Osbourne ailesi, Ozzy Osbourne'un ölüm haberini hayata veda ettiği 22 Temmuz 2025 günü duyurdu. Osbourne son nefesini verdiğinde 76 yaşındaydı.

Osbourne'un Sharon ile evliliğinden 42 yaşında Aimee, 41 yaşında Kelly ve 40 yaşında Jack adında dört çocuğu bulunuyor.

Ozzy Osbourne'un eski karısı Thelma Railey ile evliliğinden Jessica ve Elliot Louis adında üç çocuğu daha var.