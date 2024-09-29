41 yıl aynı yastığa baş koyup hiç evlenmediler… Aile boyu mutluluk!

Haberin Devamı

Yine de, oldukça az sayıda olsa da, bir ömrü birlikte geçiren, eskilerin deyimiyle bir yastıkta kocayan ünlü çiftler de yok değil.

Bu çiftlerin en ünlü ve özellerinden biri de artık sinema dünyasının yaşayan efsaneleri haline gelmiş olan 73 yaşındaki Kurt Russell ve 78 yaşındaki Goldie Hawn.





BİRLİKTE BİR ÖMÜR, DÖRT ÇOCUK VE TAM SEKİZ TORUN!

Birlikte dört çocuk büyüten ve 8 de torunu olan ünlü çift geçtiğimiz gece Goldie Hawn’ın ruh sağlığı koruma vakfının 20. yıl galasında bir araya geldi. Bu özel gecede kızları Kate Hudson ve oğulları Oliver Hudson da onları yalnız bırakmadı.

Kırmızı birlikte poz veren aile gösteri dünyasında parmakla gösterilen bir mutluluğa sahip. Yolları daha gencecik birer yıldız adayıyken kesişen Goldie Hawn ve Kurt Russell 1983’ten beri yani tam 41 yıldır aynı yastığa baş koyuyor.

Haberin Devamı

Goldie Hawn’ın müzisyen Bill Hudson’dan doğan çocukları Kate ve Oliver Hudson’ı ve Kurt Russell’ın Season Hubley’den doğan oğlu Boston Russell’ı birlikte büyüten çiftin 41 yıllık ilişkilerinden de Wyatt adında bir oğulları olmuştu.

“BİZİM AŞKIMIZ O İMZADAN BÜYÜK”

Hawn ve Russell uzun soluklu aşklarını yıllar sonra hâlâ ilk günkü gibi yaşarken bir yandan da başkalarından doğan çocuklarını kendi öz çocukları gibi büyüttü, onlara her zaman mutlu bir yuva ve sığınacak en güvenli liman olmayı bildi.

Bu 41 yıllık mutlu aşkın ise diğer Hollywood aşklarından bir farkı var… Goldie Hawn ve Kurt Russell hiç evlenmediler… “Bizim aşkımız bir kağıda atacağımız imzadan çok daha büyük” diyen ünlü çift nikah masasına oturmayı hiç düşünmediler.

ASLINDA İKİSİ DE DAHA ÖNCE EVLENMİŞTİ…

Haberin Devamı

Oyunculuk kariyerlerinde defalarca birlikte çalışan, ayrı ayrı rol aldıkları filmlerde de birbirlerinin kariyerlerine hep destek olan ikili bir yandan da dört çocuklarını büyük ve mutlu bir aile içinde bolca sevgiyle yetiştirdiler.

Goldie Hawn daha önce iki kez evlenip boşanmış, Kurt Russell ise Hawn’la aşk yaşamaya başlamadan önce başından dört yıllık bir evlilik geçmişti. Belki bu deneyimlerden aldıkları dersi iyi öğrenmiş ve bir daha aynı hataları tekrar etmek istememişti ünlü çift.

BU AŞK HÂLÂ İLK GÜNKÜ GİBİ TAZE

Birlikte geçirdikleri 41 yıla ve artık ikisi de 80 yaşına merdiven dayamalarına rağmen hâlâ taze aşıklar gibi sarmaş dolaş olan Goldie Hawn ve Kurt Russell bu büyük aşkı ilk günkü gibi korumalarının sırrının aslında biraz da hiç evlenmemiş olmaları olduğunu söylüyor.

Haberin Devamı

Kurt Russell sevgilisi Goldie Hawn’a duyduğu aşkı yıllardır dilinden düşürmüyor ve onu anlatırken “Yaşadığım harika hayatı sana borçluyum. Senin yaktığın tek ışık gökyüzündeki tüm yıldızların ışığından parlak” diyor ve “Ömrümü senden başkasıyla geçirmeyi hayal bile edemiyorum” diyor.

Goldie Hawn ise “Her sabah sevdiğim adamın yanında uyanıyorum. Bu mutluluk her şeyden önemli. Sevdiğim adamın yanında kalmak için bir kağıt parçasına ihtiyacım yok” diyerek onları birlikte tutan sevginin her şeyden büyük olduğunu ortaya koyuyor.





ÖMÜRLÜK MUTLULUĞUN SIRRI HİÇ EVLENMEMEK

Haberin Devamı

Hatta güzel yıldız birkaç yıl önce verdiği bir röportajda bunca yıldır neden evlenmedikleri sorusuna da ilginç bir cevap vermişti…

Goldie Hawn’a göre bugüne kadar mutlu bir aşk yaşamalarının en büyük sırrı hiç evlenmemiş olmaları… Hawn bunu şakayla karışık şekilde “Eğer evlenmiş olsaydık şimdiye kadar çoktan boşanırdık” diyerek anlatıyor.





Gözden Kaçmasın Aşkı yeniden buldu ama gözyaşları dinmiyor… Ünlü model hala 5 yıl önce ölen kocası için ağlıyor Haberi görüntüle

“BİR EVLİLİKTE OLMASI GEREKEN HER ŞEYE ZATEN SAHİBİZ”

“Bizi bir arada tutan şey attığımız imza değil. Her gün büyüyen aşkımız, birlikte büyüttüğümüz ailemiz, birbirimize olan bağlılığımız ve sevgi ve şefkatimiz” diyen Goldie Hawn zaten evliliğin anlamının da bu olduğunun altınız çiziyor ve tüm bunlara sahip oldukları için evlenmeyi hiç düşünmediklerini söylüyor…

Haberin Devamı