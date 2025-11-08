×
GÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2025 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ± ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
TV REHBERÄ° EKRANDA MUCÄ°ZE LEZZETLER SAÄžLIK
HABERLERKelebek Haberleri

Onun sayesinde 40'Ä±ndan sonra aÅŸkÄ± yeniden bulup anne olmuÅŸtu... UÄŸruna ihanet söylentilerine bile göÄŸüs gerdi: Ä°yi ki doÄŸdun sevgilim!

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Gisele Bündchen#Joaquim Valente#Tom Brady
Onun sayesinde 40Ä±ndan sonra aÅŸkÄ± yeniden bulup anne olmuÅŸtu... UÄŸruna ihanet sÃ¶ylentilerine bile gÃ¶ÄŸÃ¼s gerdi: Ä°yi ki doÄŸdun sevgilim
OluÅŸturulma Tarihi: KasÄ±m 08, 2025 18:42

DÃ¼nyanÄ±n Ã§ok kazanan modellerinden biri olma unvanÄ±nÄ± yÄ±llardÄ±r kimseye kaptÄ±rmayan Gisele BÃ¼ndchen, ÅŸu sÄ±ralar hayatÄ±nÄ±n en mutlu dÃ¶nemini yaÅŸÄ±yor...

Haberin DevamÄ±

KocasÄ± Tom Brady ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ktan sonra jiu jitsu eÄŸitmeni olan sevgilisi Joaquim Valente ile bir erkek bebek sahibi olan BÃ¼ndchen, kelimenin tam anlamÄ±yla bulutlarÄ±n Ã¼zerinde yaÅŸÄ±yor...
Â

Onun sayesinde 40Ä±ndan sonra aÅŸkÄ± yeniden bulup anne olmuÅŸtu... UÄŸruna ihanet sÃ¶ylentilerine bile gÃ¶ÄŸÃ¼s gerdi: Ä°yi ki doÄŸdun sevgilim

GÃœN BATIMINDA AÅžK POZU
AÅŸklarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda ihanet sÃ¶ylentilerini bile gÃ¶ÄŸÃ¼slemek zorunda kalan Gisele BÃ¼ndchen ile Joaquim Valente'nin 39 yaÅŸÄ±na girmesini kutladÄ±.

MutluluÄŸunu 44 yaÅŸÄ±nda Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kez anne olarak taÃ§landÄ±ran Gisele BÃ¼ndchen sevgilisiyle birlikte bir gÃ¼n batÄ±mÄ±nda Ã§ekilen plaj pozunu Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

ÃœnlÃ¼ model "DoÄŸum gÃ¼nÃ¼n kutlu olsun. Seni seviyorum" yazarak sevgilisinin bu Ã¶zel gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutladÄ±.

Haberin DevamÄ±

Onun sayesinde 40Ä±ndan sonra aÅŸkÄ± yeniden bulup anne olmuÅŸtu... UÄŸruna ihanet sÃ¶ylentilerine bile gÃ¶ÄŸÃ¼s gerdi: Ä°yi ki doÄŸdun sevgilim

ÃœnlÃ¼ model sevgilisinin yeni yaÅŸÄ±nÄ± bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±yla kutladÄ±.Â 

Onun sayesinde 40Ä±ndan sonra aÅŸkÄ± yeniden bulup anne olmuÅŸtu... UÄŸruna ihanet sÃ¶ylentilerine bile gÃ¶ÄŸÃ¼s gerdi: Ä°yi ki doÄŸdun sevgilim

BÄ°R ZAMANLAR MUTLU BÄ°R EVLÄ°LÄ°ÄžÄ° VARDI
Gisele BÃ¼ndchen, 2009 yÄ±lÄ±nda Amerikan Futbolu sahalarÄ±nÄ±n yÄ±ldÄ±zÄ± Tom Brady ile evlendi. Brady, BÃ¼ndchen uÄŸruna o sÄ±rada hamile olan sevgilisi Bridget Moynahan'Ä± bile terk etti.

BÃ¼ndchen ile Brady'nÄ±n yuvasÄ± yÄ±llar boyunca mutlu bir ÅŸekilde ayakta kaldÄ±. Bu sÃ¼reÃ§te Ã§iftin Benjamin ve Vivian adÄ±nda iki tane Ã§ocuÄŸu oldu. Fakat BÃ¼ndchen ile Brady, 2022 yÄ±lÄ±nda boÅŸandÄ±.

ÃœnlÃ¼ model, bu boÅŸanmanÄ±n kendisi iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir rahatlama ve Ã¶zgÃ¼rleÅŸme anlamÄ±na geldiÄŸini sÃ¶yledi yakÄ±n Ã§evresinin ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re. Yine onlarÄ±n iddiasÄ±na bakÄ±lÄ±rsa BÃ¼ndchen, Brady ile evliyken uzun sÃ¼re onun gÃ¶lgesinde kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hissediyordu.

Fakat yine BÃ¼ndchen, Brady ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evlilik iÃ§in de ondan dÃ¼nyaya gelen Ã§ocuklarÄ± iÃ§in de minnettar olduÄŸunu kimseden saklamÄ±yor.

Onun sayesinde 40Ä±ndan sonra aÅŸkÄ± yeniden bulup anne olmuÅŸtu... UÄŸruna ihanet sÃ¶ylentilerine bile gÃ¶ÄŸÃ¼s gerdi: Ä°yi ki doÄŸdun sevgilim

Haberin DevamÄ±

ÃœnlÃ¼ modelin Tom Brady ile evliliÄŸinden biri kÄ±z biri erkek iki Ã§ocuÄŸu var. Sevgilisi Valente ile iliÅŸkisinden de bir erkek bebeÄŸi dÃ¼nyaya geldi.Â 

Onun sayesinde 40Ä±ndan sonra aÅŸkÄ± yeniden bulup anne olmuÅŸtu... UÄŸruna ihanet sÃ¶ylentilerine bile gÃ¶ÄŸÃ¼s gerdi: Ä°yi ki doÄŸdun sevgilim

BÃ¼ndchen'in bugÃ¼nkÃ¼ mutluluÄŸunun mimarÄ± da oÄŸlu Benjamin.

Gözden KaçmasÄ±nÃœnlÃ¼ oyuncu bir kÄ±zÄ±nÄ± daha evlendirdi: Elden dÃ¼ÅŸme gelinlikle evet dedi... Bir duvakta iki aÅŸÄ±kÜnlü oyuncu bir kÄ±zÄ±nÄ± daha evlendirdi: Elden düÅŸme gelinlikle 'evet' dedi... Bir duvakta iki aÅŸÄ±k!Haberi görüntüle

Onun sayesinde 40Ä±ndan sonra aÅŸkÄ± yeniden bulup anne olmuÅŸtu... UÄŸruna ihanet sÃ¶ylentilerine bile gÃ¶ÄŸÃ¼s gerdi: Ä°yi ki doÄŸdun sevgilim

Â 

Ä°HANET SÃ–YLENTÄ°LERÄ°NE GÃ–ÄžÃœS GERDÄ°
BÃ¼ndchen'in Joaquim Valente ile iliÅŸkisinin baÅŸÄ±nda sÃ¶ylentilerle baÅŸa Ã§Ä±kmak zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±. ÃœnlÃ¼ modelin, Brady ile evliyken Valente ile birlikte olmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bile sÃ¶ylendi. Her ne kadar iliÅŸkisi hakkÄ±nda fazla konuÅŸmasa da model bunlarÄ± yalanladÄ±.

BÃ¼ndchen ile Valente, Ã¼nlÃ¼ modelin oÄŸlu Benjamin sayesinde tanÄ±ÅŸtÄ±.

Haberin DevamÄ±

OÄŸlunun gittiÄŸi jui jitsu kursunun sahibi olan Joacqim Valente ile tanÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra Ã¶nce bu spora sonra da yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± eÄŸitmenine ilgi duymaya baÅŸladÄ±. BÃ¼ndchen ile Valente, 2023 yÄ±lÄ±ndan bu yana aÅŸk yaÅŸÄ±yorlar.

Gözden KaçmasÄ±nYÄ±llardÄ±r sÃ¼ren ihanet sÃ¶ylentilerine noktayÄ± koydu: Hayat ne getirirsen getirsin boÅŸanmak sÃ¶z konusu deÄŸilYÄ±llardÄ±r süren ihanet söylentilerine noktayÄ± koydu: 'Hayat ne getirirsen getirsin boÅŸanmak söz konusu deÄŸil'Haberi görüntüle

Â 

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Gisele Bündchen#Joaquim Valente#Tom Brady

BAKMADAN GEÇME!