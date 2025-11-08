Haberin DevamÄ±

KocasÄ± Tom Brady ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ktan sonra jiu jitsu eÄŸitmeni olan sevgilisi Joaquim Valente ile bir erkek bebek sahibi olan BÃ¼ndchen, kelimenin tam anlamÄ±yla bulutlarÄ±n Ã¼zerinde yaÅŸÄ±yor...

GÃœN BATIMINDA AÅžK POZU

AÅŸklarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda ihanet sÃ¶ylentilerini bile gÃ¶ÄŸÃ¼slemek zorunda kalan Gisele BÃ¼ndchen ile Joaquim Valente'nin 39 yaÅŸÄ±na girmesini kutladÄ±.

MutluluÄŸunu 44 yaÅŸÄ±nda Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kez anne olarak taÃ§landÄ±ran Gisele BÃ¼ndchen sevgilisiyle birlikte bir gÃ¼n batÄ±mÄ±nda Ã§ekilen plaj pozunu Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

ÃœnlÃ¼ model "DoÄŸum gÃ¼nÃ¼n kutlu olsun. Seni seviyorum" yazarak sevgilisinin bu Ã¶zel gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutladÄ±.

ÃœnlÃ¼ model sevgilisinin yeni yaÅŸÄ±nÄ± bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±yla kutladÄ±.Â





BÄ°R ZAMANLAR MUTLU BÄ°R EVLÄ°LÄ°ÄžÄ° VARDI

Gisele BÃ¼ndchen, 2009 yÄ±lÄ±nda Amerikan Futbolu sahalarÄ±nÄ±n yÄ±ldÄ±zÄ± Tom Brady ile evlendi. Brady, BÃ¼ndchen uÄŸruna o sÄ±rada hamile olan sevgilisi Bridget Moynahan'Ä± bile terk etti.

BÃ¼ndchen ile Brady'nÄ±n yuvasÄ± yÄ±llar boyunca mutlu bir ÅŸekilde ayakta kaldÄ±. Bu sÃ¼reÃ§te Ã§iftin Benjamin ve Vivian adÄ±nda iki tane Ã§ocuÄŸu oldu. Fakat BÃ¼ndchen ile Brady, 2022 yÄ±lÄ±nda boÅŸandÄ±.

ÃœnlÃ¼ model, bu boÅŸanmanÄ±n kendisi iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir rahatlama ve Ã¶zgÃ¼rleÅŸme anlamÄ±na geldiÄŸini sÃ¶yledi yakÄ±n Ã§evresinin ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re. Yine onlarÄ±n iddiasÄ±na bakÄ±lÄ±rsa BÃ¼ndchen, Brady ile evliyken uzun sÃ¼re onun gÃ¶lgesinde kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hissediyordu.

Fakat yine BÃ¼ndchen, Brady ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evlilik iÃ§in de ondan dÃ¼nyaya gelen Ã§ocuklarÄ± iÃ§in de minnettar olduÄŸunu kimseden saklamÄ±yor.

ÃœnlÃ¼ modelin Tom Brady ile evliliÄŸinden biri kÄ±z biri erkek iki Ã§ocuÄŸu var. Sevgilisi Valente ile iliÅŸkisinden de bir erkek bebeÄŸi dÃ¼nyaya geldi.Â





BÃ¼ndchen'in bugÃ¼nkÃ¼ mutluluÄŸunun mimarÄ± da oÄŸlu Benjamin.

Ä°HANET SÃ–YLENTÄ°LERÄ°NE GÃ–ÄžÃœS GERDÄ°

BÃ¼ndchen'in Joaquim Valente ile iliÅŸkisinin baÅŸÄ±nda sÃ¶ylentilerle baÅŸa Ã§Ä±kmak zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±. ÃœnlÃ¼ modelin, Brady ile evliyken Valente ile birlikte olmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bile sÃ¶ylendi. Her ne kadar iliÅŸkisi hakkÄ±nda fazla konuÅŸmasa da model bunlarÄ± yalanladÄ±.

BÃ¼ndchen ile Valente, Ã¼nlÃ¼ modelin oÄŸlu Benjamin sayesinde tanÄ±ÅŸtÄ±.

OÄŸlunun gittiÄŸi jui jitsu kursunun sahibi olan Joacqim Valente ile tanÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra Ã¶nce bu spora sonra da yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± eÄŸitmenine ilgi duymaya baÅŸladÄ±. BÃ¼ndchen ile Valente, 2023 yÄ±lÄ±ndan bu yana aÅŸk yaÅŸÄ±yorlar.

Â