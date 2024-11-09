40 yÄ±llÄ±k evli Ã¼nlÃ¼ Ã§ifte yeni torun geliyor: BÃ¼yÃ¼k sÃ¼rprizi en sona sakladÄ±

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Åžimdi de gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼ Ã§iftiyle ilgili bÃ¶yle mutlu bir haber geldi... Biri mÃ¼zik diÄŸeri moda dÃ¼nyasÄ±nÄ±n belli dÃ¶nemlerine damga vuran Ã§iftin en bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± yakÄ±nda anne olacaÄŸÄ±nÄ± sosyal medyadan ilan etti.

BakalÄ±m kim bu Ã¼nlÃ¼ Ã§ift ve onlara torun sevincini yaÅŸatan kendileri gibi Ã¼nlÃ¼ kÄ±zlarÄ±.

SÃœRPRÄ°ZÄ° EN SONA SAKLADI

YakÄ±nda Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ torunlarÄ±nÄ± kucaklamaya hazÄ±rlanan Ã¼nlÃ¼ Ã§ift, mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n bir deÄŸil birkaÃ§ dÃ¶nemine damgasÄ±nÄ± vuran Duran Duran mÃ¼zik grubunun solisti Simon Le Bon ile 80'lerin ve 90'larÄ±n en Ã¼nlÃ¼ modellerinden biri olan karÄ±sÄ± Yasmin Le Bon.

1985 yÄ±lÄ±ndan bu yana evli olan Ã¼nlÃ¼ Ã§iftin ilk gÃ¶z aÄŸrÄ±sÄ±, Ã¼Ã§ kÄ±zÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ olan Amber yakÄ±nda bir bebek sahibi olacaÄŸÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan duyurdu.

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Annesi Yasmin gibi modellik yapan 35 yaÅŸÄ±ndaki Amber Le Bon, sosyal medya hesabÄ±ndan bir dizi fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±. Ãœzerinde siyah, mini bir elbise olan genÃ§ kadÄ±nÄ±n hamile olduÄŸu ilk anda anlaÅŸÄ±lmÄ±yor.

Fakat Amber son karede giderek bÃ¼yÃ¼yen karnÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren bir pozuna yer verdi. Zaten paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n mesaj kÄ±smÄ±nda da takipÃ§ilerini fotoÄŸraflarÄ±n sonuna kadar bakmalarÄ± konusunda uyardÄ±.

35 yaÅŸÄ±ndaki Amber Le Bon mutlu haberi sÃ¼rprizli bir paylaÅŸÄ±mla duyurdu.Â

Siyah mini bir elbise giyen genÃ§ kadÄ±nÄ±n hamile olduÄŸu ilk bakÄ±ÅŸta anlaÅŸÄ±lmÄ±yordu.Â

Giderek bÃ¼yÃ¼yen karnÄ±nÄ± ise en son kareye sakladÄ± Ã¼nlÃ¼ model Amber Le Bon.





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BABASININ KÄ°M OLDUÄžUNU AÃ‡IKLAMADI... AMA HERKES TAHMÄ°N ETTÄ°

Amber Le Bon bir de 'YakÄ±nda birisi geliyor' cÃ¼mlesini yazdÄ± paylaÅŸÄ±mÄ±na. GenÃ§ modelin mutlu haberine Ã¼nlÃ¼ ve Ã¼nsÃ¼z takipÃ§ilerinden Ã§ok sayÄ±da beÄŸeni ve tebrik mesajÄ± geldi.

GÃ¼zel model, paylaÅŸÄ±mÄ±nda doÄŸacak bebeÄŸinin babasÄ±nÄ±n kim olduÄŸunu aÃ§Ä±klamadÄ±. Fakat onun bir sÃ¼redir yazar Ben Mercer ile birlikte olduÄŸunu bilen hayranlarÄ± bebeÄŸin babasÄ±nÄ±n da o olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼ncesinde.

Bir dÃ¶neme damgasÄ±nÄ± vuran annesi Yasmin Le Bon'un izinden giderek moda alanÄ±nda kariyer yapan Amber, bu duyuruyu yapmadan birkaÃ§ saat Ã¶nce bÃ¼yÃ¼yen karnÄ±nÄ± Londra'da Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bir gezintide gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.

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GÃ–STERÄ° DÃœNYASININ EN MUTLU Ã‡Ä°FTLERÄ°NDEN

BÃ¼yÃ¼k kÄ±zlarÄ± Amber sayesinde Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ torunlarÄ±nÄ± sevecek olan Yasmin ve Simon Le Bon gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en mutlu Ã§iftlerinden biri olarak biliniyor.

1985 yÄ±lÄ±ndan bu yana evli olan Ã¼nlÃ¼ Ã§ift, bu sÃ¼reÃ§te Amber'Ä±n yanÄ± sÄ±ra Saffron ve Tallulah adÄ±nda iki kÄ±z Ã§ocuk sahibi daha oldu.

Bu arada hemen hatÄ±rtalÄ±m, Ã§iftin 33 yaÅŸÄ±ndaki ortanca kÄ±zÄ± daha Ã¶nce iki Ã§ocuk sahibi olmuÅŸtu.

Bu hatÄ±rlatmanÄ±n ardÄ±ndan dÃ¶nelim Yasmin ve Simon Le Bon Ã§iftine...

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Ã–NCE FOTOÄžRAFINA AÅžIK OLDU

Simon ve Yasmin Le Bon'un adÄ± her ne zaman geÃ§se bÃ¶yle konular deÄŸil Ã§iftin neredeyse "ebedi aÅŸkÄ±" akÄ±llara geliyor.

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Ã‡Ã¼nkÃ¼ onlar gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n parmakla gÃ¶sterilen Ã§iftlerinden biri. 1984 yÄ±lÄ±nda tanÄ±ÅŸtÄ±lar, bir yÄ±l sonra evlendiler ve bir sÃ¼redir daha 60'Ä±na bile gelmemiÅŸ bir anneanne ile 65'inde iki torun sahibi bir dede olarak anÄ±lÄ±yorlar.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Ã¼nlÃ¼ Ã§iftin aÅŸk Ã¶ykÃ¼sÃ¼ de benzerine filmlerde rastlanacak tÃ¼rden.

Her ikisi de kariyerlerinin en parlak dÃ¶nemini yaÅŸadÄ±klarÄ± iÃ§in Simon Le Bon ile o dÃ¶nemdeki adÄ±yla Yasmin Parvaneh tabii ki birbirlerini uzaktan ve ismen tanÄ±yorlardÄ±. Fakat tanÄ±ÅŸmalarÄ± Ã¶yle klasik ÅŸekilde bir partide de ya da bir galada olmadÄ±.

Bir gÃ¼n Simon Le Bon, Ä°ranlÄ± bir baba ile Ä°ngiliz bir annenin kÄ±zÄ± olan ve 80'lerde moda dÃ¼nyasÄ±nÄ±n yÄ±ldÄ±zlarÄ± arasÄ±nda yer alan Yasmin'in bir derginin kapaÄŸÄ±nda yer alan fotoÄŸrafÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼. Åžimdi kulaÄŸa biraz tuhaf gelecek ama o fotoÄŸrafa aÅŸÄ±k oldu Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±. O dÃ¶nemde takvimler 1984 yÄ±lÄ±nÄ± gÃ¶steriyordu.

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UCUZ YÃœZÃœKLE EVLÄ°LÄ°K TEKLÄ°FÄ°... GELÄ°NLÄ°K YERÄ°NE KOT PANTOLON

Tabii kendisi de gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda Ã¼nlÃ¼ biri olduÄŸu iÃ§in Ã¶yle bir Ã¼nlÃ¼ye uzaktan hayran olup aÅŸkÄ±nÄ± kalbine gÃ¶menlerden olmadÄ±.

Hemen Yasmin'in modellik ajansÄ±yla irtibata geÃ§ti ve bir tanÄ±ÅŸma ayarlandÄ±. Åžans bu ya Yasmin de bu yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± genÃ§ adamdan etkilendi. O yÄ±l tanÄ±ÅŸtÄ±lar ve ertesi yÄ±l da hemen evlendiler.

Ama sanmayÄ±n ki Ã¶yle gÃ¶steriÅŸli bir tÃ¶ren oldu onlarÄ±nki... Tam tersine Simon, aÅŸÄ±k olduÄŸu genÃ§ kadÄ±na sadece 30 sterlinlik bin yÃ¼zÃ¼kle evlenme teklif etti. Nikahta Yasmin de gelinlik yerine Noel tatili olduÄŸu iÃ§in aÃ§Ä±k bulduÄŸu tek maÄŸazadan satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± bir kot pantolunu giydi.

KÄ°ME ULAÅžTILARSA DÃœÄžÃœNE ONU Ã‡AÄžIRDILAR

DÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n konuklarÄ± da Ã¶yle Ã¶nceden isimleri listelere yazÄ±lmÄ±ÅŸ kiÅŸiler deÄŸildi. Bir gece Ã¶nce kime ulaÅŸabildilerse onlarÄ± Ã§aÄŸÄ±rdÄ±lar.

SonuÃ§ olarak 27 AralÄ±k 1984 gÃ¼nÃ¼ onlar sevgili statÃ¼sÃ¼nden karÄ±- koca statÃ¼sÃ¼nÃ¼ eriÅŸtiler. Nikah onlarÄ± gerÃ§ekten de Ã¶lene kadar birleÅŸtirdi. Bu sÃ¼reÃ§te Ã¼Ã§ tane kÄ±z Ã§ocuklarÄ± dÃ¼nyaya geldi.

Kendisi de bir model olarak tanÄ±nan Amber 34, Saffron 32 ve Tallulah da 28 yaÅŸÄ±nda. KÄ±zlarÄ± Saffron partneriyle birlikte iki Ã§ocuk sahibi oldu. BÃ¶ylece Ã¼nlÃ¼ Ã§ift de genÃ§ sayÄ±labilecek bir yaÅŸta bÃ¼yÃ¼kanne ve dede rolÃ¼ne soyundu.

Yasmin ve Simon Le Bon'un yakÄ±nda ilk kez annelik sevincini yaÅŸayacak olan Amber dÄ±ÅŸÄ±nda iki kÄ±zÄ± daha bulunuyor. ÃœnlÃ¼ Ã§ift, ortanca kÄ±zlarÄ± sayesinde daha Ã¶nce iki kez torun sahibi oldu.Â

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