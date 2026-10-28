Sosyete gÃ¼zeli 40 yaÅŸÄ±ndan sonra prenses oldu... HÄ±zÄ±na yetiÅŸilmeyen Ã§Ä±lgÄ±nlÄ±klarÄ± tarihe karÄ±ÅŸtÄ±: 'HayatÄ±m bir peri masalÄ±, sihir hiÃ§ bitmiyor'

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Ã–ylesine yetiÅŸilemez bir hÄ±zla yaÅŸÄ±yordu ki birÃ§ok kiÅŸi onun baÅŸÄ±nÄ±n gÃ¼nÃ¼n birinde ciddi bir belaya gireceÄŸini bile dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordu. Ki bÃ¶yle dÃ¼ÅŸÃ¼nenleri bir ara yanÄ±ltmadÄ± da Hilton. Madde etkisi altÄ±nda araÃ§ kullanmaktan cezaevine bile girdi aÄŸlaya aÄŸlaya.

Ama sonra karÅŸÄ±sÄ±na Carter Reum Ã§Ä±ktÄ±... Herkesi ÅŸaÅŸÄ±rtarak onunla evlendi yuvasÄ±nÄ± kurdu.Â

Her ne kadar kendisi doÄŸurmasa da taÅŸÄ±yÄ±cÄ± anne yardÄ±mÄ±yla Phoenix adÄ±nda 3 yaÅŸÄ±nda bir erkek ve London adÄ±nda 2 yaÅŸÄ±nda bir kÄ±z Ã§ocuk annesi oldu.

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Paris Hilton ÅŸu anda 45 yaÅŸÄ±nda ve artÄ±k eskisine kÄ±yasla Ã§ok sakin bir hayat sÃ¼rÃ¼yor. Hem de kendi deyimiyle "sihri hiÃ§ bitmeyen bir peri masalÄ±" yaÅŸÄ±yor.

Bunun son Ã¶rneÄŸini de sosyal medya hesabÄ±ndan sergiledi.Â

Paris Hilton, kocasÄ± Carter Reum, Ã§ocuklarÄ± Phoenix ve London, CadÄ±lar BayramÄ± iÃ§in kÄ±lÄ±k deÄŸiÅŸtirdi. O sÄ±rada Ã§ekilen aile pozlarÄ±nÄ± da sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ± Hilton.

TÃ¼m aile bu Ã¶zel kutlama iÃ§in GÃ¼zel ve Ã‡irkin (Beauty and the Beast) karakterlerinin kÄ±lÄ±ÄŸÄ±na bÃ¼rÃ¼ndÃ¼.

Paris Hilton, kabarÄ±k etekli elbisesi, koyu renk peruÄŸu, takÄ±larÄ±yla Prenses Belle oldu.Â

KocasÄ± Carter Reum ise giyimi, kuÅŸamÄ± ve maskesiyle Beast (Ã‡irkin) karakterini canlandÄ±rdÄ±.Â

Ã‡iftin oÄŸlu Phoenix; tatlÄ± mÄ± tatlÄ± bir Lumiere olurken 2 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zlarÄ± London da Chip karakterine bÃ¼rÃ¼ndÃ¼.

'SÄ°HÄ°R HÄ°Ã‡ BÄ°MÄ°YOR':Â Paris Hilton , Instagram'da paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± aile pozlarÄ±na "HayatÄ±m bir peri masalÄ± ve sihir hiÃ§ bitmiyor" mesajÄ±nÄ± ekledi. Onun bu masal dÃ¼nyasÄ±ndan Ã§Ä±kÄ±p gelen paylaÅŸÄ±mlarÄ±na da takipÃ§ilerinden yorum ve beÄŸeni yaÄŸdÄ±.Â

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