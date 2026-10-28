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Sosyete gÃ¼zeli 40 yaÅŸÄ±ndan sonra prenses oldu... HÄ±zÄ±na yetiÅŸilmeyen Ã§Ä±lgÄ±nlÄ±klarÄ± tarihe karÄ±ÅŸtÄ±: 'HayatÄ±m bir peri masalÄ±, sihir hiÃ§ bitmiyor'

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Paris Hilton#Carter Reum#Beauty And The Beast
Sosyete gÃ¼zeli 40 yaÅŸÄ±ndan sonra prenses oldu... HÄ±zÄ±na yetiÅŸilmeyen Ã§Ä±lgÄ±nlÄ±klarÄ± tarihe karÄ±ÅŸtÄ±: HayatÄ±m bir peri masalÄ±, sihir hiÃ§ bitmiyor
OluÅŸturulma Tarihi: Ekim 28, 2026 15:37

DÃ¼nyanÄ±n en zengin varisi olarak tanÄ±nan Paris Hilton, bir zamanlar magazin basÄ±nÄ±nÄ±n manÅŸetlerinden dÃ¼ÅŸmÃ¼yordu. Tabii ki sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ hÄ±zlÄ± hayat ve yarattÄ±ÄŸÄ± ya da karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± skandallarla.

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Ã–ylesine yetiÅŸilemez bir hÄ±zla yaÅŸÄ±yordu ki birÃ§ok kiÅŸi onun baÅŸÄ±nÄ±n gÃ¼nÃ¼n birinde ciddi bir belaya gireceÄŸini bile dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordu. Ki bÃ¶yle dÃ¼ÅŸÃ¼nenleri bir ara yanÄ±ltmadÄ± da Hilton. Madde etkisi altÄ±nda araÃ§ kullanmaktan cezaevine bile girdi aÄŸlaya aÄŸlaya.

Sosyete gÃ¼zeli 40 yaÅŸÄ±ndan sonra prenses oldu... HÄ±zÄ±na yetiÅŸilmeyen Ã§Ä±lgÄ±nlÄ±klarÄ± tarihe karÄ±ÅŸtÄ±: HayatÄ±m bir peri masalÄ±, sihir hiÃ§ bitmiyor
EVLENÄ°NCE USLANDI
Ama sonra karÅŸÄ±sÄ±na Carter Reum Ã§Ä±ktÄ±... Herkesi ÅŸaÅŸÄ±rtarak onunla evlendi yuvasÄ±nÄ± kurdu.Â 

Her ne kadar kendisi doÄŸurmasa da taÅŸÄ±yÄ±cÄ± anne yardÄ±mÄ±yla Phoenix adÄ±nda 3 yaÅŸÄ±nda bir erkek ve London adÄ±nda 2 yaÅŸÄ±nda bir kÄ±z Ã§ocuk annesi oldu.

Sosyete gÃ¼zeli 40 yaÅŸÄ±ndan sonra prenses oldu... HÄ±zÄ±na yetiÅŸilmeyen Ã§Ä±lgÄ±nlÄ±klarÄ± tarihe karÄ±ÅŸtÄ±: HayatÄ±m bir peri masalÄ±, sihir hiÃ§ bitmiyor
Paris Hilton ÅŸu anda 45 yaÅŸÄ±nda ve artÄ±k eskisine kÄ±yasla Ã§ok sakin bir hayat sÃ¼rÃ¼yor. Hem de kendi deyimiyle "sihri hiÃ§ bitmeyen bir peri masalÄ±" yaÅŸÄ±yor.

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Bunun son Ã¶rneÄŸini de sosyal medya hesabÄ±ndan sergiledi.Â 

Gözden KaçmasÄ±nRol arkadaÅŸÄ± bÃ¶lÃ¼m baÅŸÄ±na milyonlar kazandÄ±... Ona altÄ± sezon hiÃ§ zam yapÄ±lmayÄ±nca isyan etti: Bu binanÄ±n parasÄ±nÄ± verseniz yine de oynamamRol arkadaÅŸÄ± bölüm baÅŸÄ±na milyonlar kazandÄ±... Ona altÄ± sezon hiç zam yapÄ±lmayÄ±nca isyan etti: "Bu binanÄ±n parasÄ±nÄ± verseniz yine de oynamam"Haberi görüntüle

Sosyete gÃ¼zeli 40 yaÅŸÄ±ndan sonra prenses oldu... HÄ±zÄ±na yetiÅŸilmeyen Ã§Ä±lgÄ±nlÄ±klarÄ± tarihe karÄ±ÅŸtÄ±: HayatÄ±m bir peri masalÄ±, sihir hiÃ§ bitmiyor
AÄ°LECE KILIK DEÄžÄ°ÅžTÄ°RDÄ°LER
Paris Hilton, kocasÄ± Carter Reum, Ã§ocuklarÄ± Phoenix ve London, CadÄ±lar BayramÄ± iÃ§in kÄ±lÄ±k deÄŸiÅŸtirdi. O sÄ±rada Ã§ekilen aile pozlarÄ±nÄ± da sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ± Hilton.

TÃ¼m aile bu Ã¶zel kutlama iÃ§in GÃ¼zel ve Ã‡irkin (Beauty and the Beast) karakterlerinin kÄ±lÄ±ÄŸÄ±na bÃ¼rÃ¼ndÃ¼.

Sosyete gÃ¼zeli 40 yaÅŸÄ±ndan sonra prenses oldu... HÄ±zÄ±na yetiÅŸilmeyen Ã§Ä±lgÄ±nlÄ±klarÄ± tarihe karÄ±ÅŸtÄ±: HayatÄ±m bir peri masalÄ±, sihir hiÃ§ bitmiyor
Paris Hilton, kabarÄ±k etekli elbisesi, koyu renk peruÄŸu, takÄ±larÄ±yla Prenses Belle oldu.Â 

KocasÄ± Carter Reum ise giyimi, kuÅŸamÄ± ve maskesiyle Beast (Ã‡irkin) karakterini canlandÄ±rdÄ±.Â 

Ã‡iftin oÄŸlu Phoenix; tatlÄ± mÄ± tatlÄ± bir Lumiere olurken 2 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zlarÄ± London da Chip karakterine bÃ¼rÃ¼ndÃ¼.

Gözden KaçmasÄ±nEski niÅŸanlÄ±sÄ±nÄ±n yeni aÅŸkÄ±na ilk desteÄŸi o verdi: Seninle bir iÅŸim kalmadÄ±... Bir tek dileÄŸim var, yeni sevgilinle mutlu olEski niÅŸanlÄ±sÄ±nÄ±n yeni aÅŸkÄ±na ilk desteÄŸi o verdi: Seninle bir iÅŸim kalmadÄ±... Bir tek dileÄŸim var, yeni sevgilinle mutlu ol!Haberi görüntüle

Sosyete gÃ¼zeli 40 yaÅŸÄ±ndan sonra prenses oldu... HÄ±zÄ±na yetiÅŸilmeyen Ã§Ä±lgÄ±nlÄ±klarÄ± tarihe karÄ±ÅŸtÄ±: HayatÄ±m bir peri masalÄ±, sihir hiÃ§ bitmiyor
'SÄ°HÄ°R HÄ°Ã‡ BÄ°MÄ°YOR':ÂParis Hilton, Instagram'da paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± aile pozlarÄ±na "HayatÄ±m bir peri masalÄ± ve sihir hiÃ§ bitmiyor" mesajÄ±nÄ± ekledi. Onun bu masal dÃ¼nyasÄ±ndan Ã§Ä±kÄ±p gelen paylaÅŸÄ±mlarÄ±na da takipÃ§ilerinden yorum ve beÄŸeni yaÄŸdÄ±.Â 
Sosyete gÃ¼zeli 40 yaÅŸÄ±ndan sonra prenses oldu... HÄ±zÄ±na yetiÅŸilmeyen Ã§Ä±lgÄ±nlÄ±klarÄ± tarihe karÄ±ÅŸtÄ±: HayatÄ±m bir peri masalÄ±, sihir hiÃ§ bitmiyor

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Gözden KaçmasÄ±nHastalÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zÃ¼nden hamile kalmasÄ± mucizeye baÄŸlÄ±... Åžimdi her ÅŸeyini borÃ§lu olduÄŸu gÃ¼zelim sesi de elden gidiyorHastalÄ±ÄŸÄ± yüzünden hamile kalmasÄ± mucizeye baÄŸlÄ±... Åžimdi her ÅŸeyini borçlu olduÄŸu güzelim sesi de elden gidiyorHaberi görüntüle

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#Paris Hilton#Carter Reum#Beauty And The Beast

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