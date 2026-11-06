40 yaşında yumurtalarını dondurmuştu… Şimdi genç sevgilisiyle iki küçük çocuğunu büyütüyor

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Ünlü oyuncu Sienna Miller 2022’den beri birlikte olduğu kendinden yaşça genç meslektaşı Oli Green’le iki çocuklarını büyütüyor ve bir yandan da evlilik hazırlığı yapıyor.

44 yaşındaki Miller ve 30 yaşındaki nişanlısı Oli Green geçtiğimiz gün ilki çocuklarıyla aile kahvaltısı yaparken ve sonrasında çıktıkları yürüyüşte görüntülendi.





İKİ SENE İÇİNDE İKİ ÇOCUK DOĞURDU

Sienna Miller, Oli Green ve iki yaşındaki kızlarıyla birlikte lüks organik market Erewhon'a giderken, mayıs ayında doğan küçük oğlunu da ana kucağında taşıyordu.

Mayıs ayında erkek bebeğini kucağına alan ve bir ay sonra Green ile nişanlanan Miller; bol bir eşofman altı, gri bir sweatshirt ve parmak arası terliklerle oldukça rahat bir görünüm sergiledi.

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Çiftin kızları da Ocak 2024'te dünyaya gelmişti.

Miller'ın, dört yıl boyunca birlikte olduğu eski sevgilisi ünlü oyuncu Tom Sturridge'den de Marlowe adında 14 yaşında bir kızı var. Sturridge kısa süre önce model Alexa Chung ile nişanlandı.





İKİ KIZI DA KÜÇÜK OĞLUNA BAYILIYORMUŞ: O, AİLEDEKİ İLK ERKEK ÇOCUK

Yeni filmi Madden’ın galasında kızlarının bir erkek kardeşe nasıl uyum sağladığına değinen Miller, 4 "O ailedeki ilk erkek çocuk; bu yüzden herkes ona tapıyor" dedi ve en büyük kızının küçük erkek kardeşine "bayıldığını" da sözlerine ekledi.

En küçük çocuğunu "inanılmaz derecede sakin ve harika" olarak tanımlayan Miller, "Çok şanslıyız" dedi.

Bebeklerin altını değiştirme göreviyle ilgili olarak ise, "Bunu seve seve yapıyorum; oğlumun bezini değiştirmek benim için hayatımın en büyük onurlarından biri," şeklinde konuştu.

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Oli Green, çiftin ikinci çocuklarının doğumundan kısa bir süre sonra, Central Park'ta yaptıkları bir yürüyüş sırasında Sienna Miller’a evlenme teklif etmişti.

Jimmy Fallon'ın sunduğu "The Tonight Show"a katılan Miller, Green'in kendisine, oğullarının doğumundan üç hafta sonra evlenme teklif ettiğini açıkladı. Evlilik teklifinin detaylarını anlatan Miller, "Central Park'ta yürüyüşe çıktık ve o meşhur teklif geldi" dedi.





SEVGİLİSİ ONA PARKTA YÜRÜYÜŞ YAPARKEN EVLENME TEKLİF ETTİ

Fallon’ın “Teklif geleceğini biliyor muydun?" sorusu üzerine "Evet, pek de iyi görünmüyordum. Hiç aklıma gelmedi. Bir şeyler olacağını hissettiğimde ise içimden 'Tanrım, şimdi olmasın!' dedim. Saçlarım yağ içindeydi, tişörtümde lekeler vardı... Yani tam anlamıyla 'doğum sonrası güzelliği' içindeydim!" cevabını verdi.

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Sienna Miller kendinden 14 yaş küçük bir sevgilisi olmasına ve 2 yıl içinde ondan bir çocuk yapmasına dair sorulara cevap vermiş, bu ilişkiyi başlarda ikisinin de çocuk ciddiye almadığını ancak Oli Green’e çok aşık olduğunu söylemiş ve “Genç bir sevgilim olsun diye plan yapmamıştım. Ama ona çok aşık oldum ve çocuğunu doğurdum” demişti.





40 YAŞINDA YUMURTALARINI DONDURDU

Sienna Miller, Oli Green hayatına girdikten sonra verdiği röportajlardan birinde Tom Sturridge ile birlikteyken hem yakın çevresinden hem de hayranlarından ikinci çocuk baskısı gördüğünü itiraf etmiş ve en sonunda gördüğü baskılara dayanamayıp ileride çocuk sahibi olabilmek için 40 yaşında yumurtalarını dondurduğunu söylemişti.

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Ünlü oyuncu Oli Green’e çok aşık olup onunla çocuk yapmaya karar verince bu kararının doğru olduğunu da anlamış oldu.

Sienna Miller, kariyerinin ilk dönemlerinde Jude Law ile büyük bir aşk yaşayıp nişanlanmıştı. Ancak Law, Sienna Miller’ı Sadie Frost ile ilişkisinden dünyaya gelen çocuklarının dadısıyla aldatınca bu ilişki bitti.

EVLİ İŞ İNSANIYLA AŞK YAŞAMIŞTI

Sienna Miller bu çok konuşulan ilişkinin ardından evli ve dört çocuğu olan ünlü iş insanı Balthazar Getty’yle aşk yaşadı. Ünlü aşıklar ilişkileri ortaya çıktığında saklanmaya bile gerek duymamışlar ve çok tepki almışlardı.

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Balthazar Getty daha sonra Sienna Miller’ı bırakıp karısına geri döndü hatta bu yasak aşkın evliliğini güçlendirdiğini bile söyledi.