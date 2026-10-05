40 yaşında 5’inci çocuğuna hamile… Karnı burnunda podyuma çıktı

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Ciara, beşinci çocuğuna hamile olduğunu duyurduğundan beri büyüyen karnını gururla sergilemeye devam ediyor…

40 yaşındaki yıldız isim hafta sonu Paris Moda Haftası kapsamındaki Junya Watanabe İlkbahar/Yaz 2027 defilesinde podyuma çıkarak hamileliğini şık bir şekilde gözler önüne serdi.

Geçen ayın sonlarında düzenlenen iHeartMusic Festivali sırasında bebeğinin cinsiyetine dair ipuçları veren Ciara defilede üzerinde mor bir tayt, bol kesim bir trençkot ve karnını açıkta bırakan mor-pembe bir crop top (kısa üst) ile boy gösterdi.

Kombinini hacimli sarı bir peruk, süslemeli bir beyzbol şapkası ve kırmızı yüksek topuklu botlarla tamamladı.

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Ayrıca podyumdaki bir diğer turunda beyzbol şapkasını çıkararak yerine; dizlerine kadar sarkan zincir ve boncuklardan oluşan kafes görünümlü, gümüş kristal ve boncuk işlemeli iddialı bir başlık taktı ve sanki üzerine avize giymiş gibi bir görüntüye büründü.

Ciara daha çok prestijli moda defilelerini ön sıradan izlemesiyle tanınsa da zaman zaman podyumdaki etkileyici duruşuyla izleyicileri kendine hayran bırakıyor.

Daha önce Haziran 2024'te Vogue World: Paris etkinliğinde, kendisine özel tasarlanmış bir Givenchy kıyafetiyle podyuma çıkmıştı.

Ünlü şarkıcı bu kez hamileliğinin oldukça ileri bir aşamasında olduğu görülüyordu ve bu sürecin her anından büyük keyif aldığı belliydi.

Bu, Amerikan futbolu yıldızıyken emekli olup spor yorumcusu olan kocası Russell Wilson’la dördüncü çocuğu ancak Ciara doğum yapınca beş çocuk annesi olacak.

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Ciara ve Wilson çiftinin halihazırda dokuz yaşında Sienna, altı yaşında Win ve iki yaşındaki Amora adında üç çocukları bulunuyor. Ünlü şarkıcının ayrıca rapçi Future ile olan önceki ilişkisinden 12 yaşında Future Zahir adında bir oğlu daha var.

Yıldız isim mutlu haberi Instagram'da paylaştığı bir gönderiyle duyurmuş, bu videoda diğer dört çocuğu için asılı duran beyaz tişörtlerin yanına yeni bir bebek tulumu asarken büyüyen karnını da sergilemişti.

Ünlü şarkıcı bu tatlı gönderiyi "Sevecek bir kişi daha" notunu düşerek paylaştı.

Bu yaz evliliklerinin 10. yıl dönümünü kutlayan çift, daha önce uzun soluklu aşklarının sırrının “bolca dua etmek” olduğunu açıklamıştı.

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Ciara’nın emekli spor yıldızı kocası Wilson, mutluluk sırlarını “bolca dua, bolca kaliteli zaman ve baş başa geçirilen akşamlar" diye anlatırken ünlü şarkıcı da İletişim her şeyin başıdır" diyor ve büyük aşının temelinin nereye dayandığını "Ona her zaman, onunla ilgili en çekici şeyin bebeklerimize babalık yapışını izlemek olduğunu söylerim. Evde bizim için adeta bir Superman gibi; hepimiz babamızdan bir parça ilgi görmek istiyoruz” sözleriyle anlatıyor.