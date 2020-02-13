40 senedir çocuklara sahip çıkıyorum

Turgay Tanülkü, 26 çocuğu evlat edindiği haberlerine açıklık getirdi; “Yazıldığı gibi mahkumların değil, mahkumların yetim çocuklarının bakımını üstlendim. Yaşım el verdiğince bu geleneği sürdüreceğim. Aslında bu işi biraz gizli yapmak lazım. Ama çocuklarım büyüdü. Kızlarımla aynı yerde oturunca garip dedikodular çıkmaya başladı ‘Koskoca adam genç kızlarla oturuyor’ diye. O yüzden de kızlarım ‘Baba açıklayalım millet garip bakmasın sana’ dedi. Ben tam 40 senedir yapıyorum bu işi. 9 yaşında tinerci dedikleri çocuk okudu ve savcı oldu. Diğerleri avukat, mühendis. Onlar da tıpkı benim yaptığım gibi başka çocuklara sahip çıkıyor. Ailemiz git gide büyüyor. Bu da beni çok mutlu ediyor.”







SON 24 SAATTE YAŞANANLAR