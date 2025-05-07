4 yıllık evliliği boyunca aldatıldığını öğrenmişti... En özel gününde bile yüzü gülmedi

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Hem çok ünlü bir aktörün kızı olarak zaten şöhretin içine doğmuş hem de müzik yeteneği sayesinde kendisi de ünlü bir şarkıcı olmayı başarmıştı.

Gençlik yıllarını biraz hızlı geçirip, birçok ünlü meslektaşı gibi içki, uyuşturucu ve gece yaşamına kendini çok kaptırmıştı.

Sonra sürpriz bir evlilik yaptı, kimselerin tanımadığı bir müteahhitle evlenip iki çocuk doğurdu.

En sonunda da gönlünü yılların deneyimli oyuncusu, Stranger Things dizisiyle yıldızı parlayan David Harbour’a kaptırdı.

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2019’da tanışan Harbour ve yıldız şarkıcı Lily Allen 2020’nin eylül ayında Las Vegas’a kaçıp evlendiler. Lily Allen bu ani düğün için civardaki bir butikten sıradan beyaz bir elbise almış, çift evlenir evlenme kutlama yapmak için gidip hamburger yemişti.

Çiftin evliliğinin üzerinde 2024’te kara bulutlar dolaşmaya başladı. David Harbour dizi çekimleri için sürekli uzaklardaydı, Lily Allen ise bakımsız, aşırı zayıflamış ve mutsuz haliyle tek başına görüntüleniyordu.

En sonunda 2024’ün aralık ayında yollarını ayırmaya karar veren çiftin evliliğini yıkan şeyin ihanet olduğu ise daha sonra ortaya çıktı. David Harbour bu 4 yıllık evliliğin 3 yılında karısı Lily Allen’a ihanet etmişti!

Üstelik Lily Allen aldatıldığını çok acı bir şekilde öğrendi. Sadece çok zenginlerin ve Hollywood ünlülerinin kayıt yaptırabildiği bir online flört sitesine giren David Harbour burada sürekli kendine yeni heyecanlar arıyordu.

Yaşadığı ihanetin ardından bir türlü toparlanamayan Lily Allen bir süre bir rehabilitasyon merkezine yattı ve kendini toparlamaya çalıştı.

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İşte ünlü şarkıcının 30’lu yaşlarındaki son yılı böyle berbat bir şekilde geçtikten sonra Allen geçtiğimiz gün 40’ıncı yaş gününü kutladı.

Uzun süre sonra ilk kez doğum günü şerefine selfie’ler paylaşan Lily Allen fotoğraflarını ve doğum günü kutlamalarını paylaşırken “Zor koşullar altında girdiğim yeni yaşım” diyerek kalbini kıran kocası David Harbour’a mesaj yollamış oldu.

Henüz boşanmak için bir adım atmayan ancak birlikte de olmayan ikili bu ihanet meselesi konusunda bir açıklama yapmadılar. Lily Allen’ın aldatıldığını keşfettiği haberleri de zaten kendisinden değil basına konuşan yakın çevresinden geldi.

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David Harbour dedikodular duyulduktan sonra durumu pek umursamazmış gibi göründü hatta saç ektirdiği ve gençleşmeye çalıştığı haberleriyle gündeme geldi.

Lily Allen ise anne olduktan sonra ve David Harbour’la evliliği süresince ihmal ettiği müzik kariyerine döneceğini ve yeni bir albüm hazırlığında olduğunu söylemekle yetindi ve kolları sıvayıp çalışmaya başladı.