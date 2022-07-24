4 milyonluk vefa...Anneannesinin evini satın aldı

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Hande Ünsal, anneannesi Nursal Ünsal Birtek’in hatıralarına sahip çıktı. Genç şarkıcı, İzmir-Alsancak’ta satışa çıkan anneannesinin evini satın aldı.



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-Hande Ünsal, geçmişte anneannesi Nursal Ünsal Birtek’in oturduğu evin satışa çıktığını duyunca harekete geçti. Ünsal, çocukluk anılarının bulunduğu evi 4 milyon liraya satın aldı. Şarkıcı, kendi evi dışında ilk gayrimenkul yatırımını da bu evle yapmış oldu.- Nursal Ünsal Birtek de kızı Niran Ünsal ve torunu Hande Ünsal gibi müzisyendi. İzmir TRT Radyo sanatçısı ve keman eğitmeni olan Birtek, 2009 yılında yaşamını yitirdi. Hayatını müziğe adayan Birtek, İzmir’de bir dönem Türk sanat müziğinin gelişmesi için korolarda gönüllü olarak görev alıp eğitimler vermişti. Behlül AYDIN

Sosyal medyada deneyler yapıyorum

ALEYNA Tilki önceki gün Levent’te görüntülendi. Sosyal medyadan paylaştığı iç çamaşırlı fotoğrafına yönelik eleştirilere “Hiçbiriniz muhafazakâr falan değilsiniz” diye tepki gösteren genç şarkıcı konuyla ilgili soruları yanıtladı.



Tilki “Sosyal medyada sosyal deneyler yapıyorum. İki gün önce Billboard’a röportaj veren ilk Türk kadın hatta insan ben oldum. Bu benim için çok heyecanlıydı. Ertesi gün de fotoğraf paylaştım. Herkes o fotoğrafı konuştu ama kimse Billboard’a verdiğim röportajı, anlattığım şeyleri konuşmadı. Öyle olunca bende gerçekleri söylemek zorunda kaldım, kimse muhafazakâr falan değil” dedi. Tilki sözlerini şöyle sürdürdü: “Algıları benim iç çamaşırım olmasaydı, Billboard röportajı hakkında da yorum yaparlardı. Herkes görsün toplumun ne olduğunu. Toplum hakkında analizlerimi paylaşmaya devam edeceğim.” Sayit DURMAZ

Yonca yıllara meydan okudu

BODRUM’da tatil yapan ünlü şarkıcı Yonca Evcimik yıllar sonra ilk kez mayoyla görüntülendi. 58 yaşındaki şarkıcı, fit haliyle dikkat çekti.



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Düzgün fiziğiyle yıllara meydan okuyan Evcimik plajda hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sevenlerini kırmayan şarkıcı onlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Evcimik ardından kendini Bodrum’un serin sularına bıraktı. Kamil SÜMER

Sahneme hiç saygın yok mu

DJ ve prodüktör Doğukan Manço, geçtiğimiz akşam 3. Uluslararası Sıcak Hava Balon Festivali kapsamında Kapadokya’da sahne aldı. Yaklaşık 10 bin festival katılımcısını coşturan Doğukan Manço, konser sonunda kendisinden önce sahne alan Zeynep Bastık’a sosyal medyada sitem etti.



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Bastık’ın sahne finalini “Ben Adam Olmam” ve “Sakin Ol” şarkıları ile yapmasına sinirlenen Manço, sosyal medyadan açıklama yaptı: “Ben senden önce sahne alsaydım, sana olan saygım gereği senin popüler olduğun şarkıları repertuvarıma koymazdım. Ama sen final şarkılarını peş peşe ‘Ben Adam Olmam’ ve ‘Sakin Ol’ olarak seçtin. Tesadüf mü yoksa sahneme hiç mi saygın yok?”

Beyazperdede

güldürecek

NURGÜL Yeşilçay, “Kim Bu Aile” adlı sinema filmiyle beyazperdede hayranlarıyla buluşacak. Ünlü oyuncu önceki gün filmden kısa bir videoyu sosyal medya hesabında paylaştı.



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Filmde canlandırdığı Menekşe karakteri için saçlarını sarıya boyatan Yeşilçay, eğlenceli videonun altına “Havanı yesinler Menekşe” notunu düştü. Yeşilçay, çekimler boyunca çok eğlendiklerini ve bunun seyirciye geçeceğini de sözlerine ekledi. Yapımını CJ ENM Türkiye’nin üstlendiği filmin yönetmenliğini Bedran Güzel yaptı. Senaryosunu Ali Erkan Ersezer’in kaleme aldığı filmde Nurgül Yeşilçay’ın yanı sıra Cengiz Bozkurt, Onur Buldu, Ferit Aktuğ, Beste Kökdemir, Doğan Can Sarıkaya, Altan Erkekli ve Fatih Al gibi ünlü isimler rol aldı. “Kim Bu Aile” yeni sezonda vizyona girecek.

Bu yaz kesat geçti

İREM Derici, geçtiğimiz gün Çeşme’deki The Beach Alaçatı’da konser verdi. Ünlü şarkıcı sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Şarkı aralarında hayranlarıyla sohbet de eden Derici, aşksızlıktan yakındı.



Cem Belevi ile ilişkisi olaylı biten ünlü popçu, “Bu yaz kesat geçti. Aşk yok delireceğim. En büyük aşkım sizlersiniz” diyerek hayranlarına seslendi.