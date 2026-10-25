4 kez evlendi, 4 kez boşandı… Artık tek başına: Aşka ne inancım ne de hevesim kaldı

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Artık 60’ına merdiven dayayan ünlü yıldız verdiği son röportajda özel hayatına dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

58 yaşındaki İngiliz şarkıcı ve oyuncu Patsy Kensit, dört başarısız evliliğin ardından yeniden aşkı bulmaya dair hiçbir "istek, his veya ilgi" duymadığını itiraf etti.

Yıldız isim yeni bir eş bulmak için arkadaşlık uygulamalarını kullanmayı da asla düşünmediğini söylüyor…

Geçmişte Liam Gallagher ve Jeremy Healy gibi yıldızlarla yaptığı evliliklerle dikkat çeken bir aşk hayatına sahip olsa da, beşinci eşini bulmak için arkadaşlık uygulamalarına başvurmayı kesinlikle düşünmüyor.

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Patsy Kensit verdiği röportajda eskiden "umutsuz bir romantik" olduğunu ancak yaşadığı pek çok kötü deneyimden sonra bu yönünü kaybettiğini ifade etti.

Kensit şunları söyledi: "Eskiden umutsuz bir romantiktim. Artık bu değişti. Kalp meselelerine dair hiçbir istek, his veya ilgi duymuyorum. Bunu söylemek üzücü, çünkü insan bu duygusunu kaybetmemeli; ancak artık çok fazla kötü deneyim yaşadım. Gerçekten buna değmez."

Ünlü oyuncu 26 ve 32 yaşındaki oğulları Lennon ve James'i "hayatının aşkları" olarak tanımlıyor ve çocukları evden ayrıldığından beri onları "her zaman özlediğini" belirtiyor.

The Times gazetesine verdiği demeçte, "Keşke hâlâ evde olsalardı. Onları her zaman özleyeceğim. Onlar adeta birer rüya gibi. Onlara sahip olmak, hayatımda yaptığım en iyi ve en önemli şey" diyen Patsy Kensit ilk evliliğini 1988 yılında, 22 yaşındayken Big Audio Dynamite grubunun müzisyeni 63 yaşındaki Dan Donovan ile yaptı. Çift, 1991 yılında yollarını ayırdı.

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Bir yıl sonra, Simple Minds grubunun solisti 66 yaşındaki Jim Kerr ile evlendi. 1995 yılında boşandığı Kerr'den büyük oğlu 32 yaşındaki James dünyaya geldi.

Oasis grubunun solisti 53 yaşındaki Liam Gallagher ile yaptığı üçüncü evliliği ise, onu Britpop döneminin en ikonik yüzlerinden biri haline getirdi. Çift, 1997 yılında Marylebone Belediye Binası'nda evlendi ve 2000 yılında boşanmadan önce Lennon adında bir oğulları oldu.

Yıldız isim daha sonra 2009 yılında ünlü DJ Jeremy Healy ile evlendi ancak bu ilişki de sadece 10 ay sürdü.

Patsy Kensit’in, 2022 yılında yemek yedikleri sırada diz çökerek evlenme teklif eden gayrimenkul zengini sevgilisi Patric Cassidy'nin teklifini kabul ettiği, ancak durum "fazla zorlaşınca" ilişkiyi noktaladığı da iddia ediliyor.

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Patsy Kensit ayrıca daha önce, kimseyi "incitmek" istemediği için oyuncu Terence Stamp ile yaşadığı aşkı 35 yıl boyunca gizli tuttuğunu açıklamıştı.

Superman filmindeki kötü karakteri canlandıran ve kendisinden 30 yaş büyük olan Stamp ile ilişkisinin, 1991 yapımı gerilim filmi Prince of Shadows'da birlikte çalıştıkları dönemde, 90'ların başında başladığını belirtti. Ünlü oyuncu, Stamp'ten "tam bir beyefendi" ve "harika, cömert bir sevgili" olarak bahsetti.