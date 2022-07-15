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4 jenerasyon bir arada

Atiye, bayram tatilini ailesiyle Çeşme’de geçirdi. Şarkıcı, teknede verdikleri bu pozu Instagram’da paylaştı: “4 jenerasyon bir arada. Soldan sağa: Babaannem, ben, Ferahfeza, annem ve anneannem.”

Annesinin boyuna geldi

Özlem Yıldız, oğlu Demir ile Bodrum’daki Azka Otel’de tatil yapıyor. Ünlü sunucu, oğluyla verdiği pozları ise sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. 16 yaşındaki Demir’in annesinin boyuna yetiştiği görüldü.

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Gün boyu güneşlendi

Pınar Altuğ önceki gün Bodrum’daydı. Ünlü oyuncu, denize girmeyip gün boyu arkadaşıyla birlikte güneşlendi.

Pınar Altuğ önceki gün Bodrum, Yalıkavak’taki arkadaşlarını ziyaret etti. Ünlü oyuncu, arkadaşının yaşadığı sitenin iskelesinde görüntülendi. Altuğ, gün boyu güneşlenerek güzel havanın tadını çıkardı. Bir ara denize girmek için iskeleye giden oyuncu, yoğun rüzgardan suya giremedi. Altuğ, iskelenin merdivenlerinde arkadaşı ile bol bol sohbet etti. (Kamil SÜMER)

Şarkısının keyfini çıkarıyor

“Küstüm Ne Demek?” adlı yeni şarkısını sevenlerinin beğenisine sunan Yeşim Salkım, Bodrum’da akşamları sahne alıyor, gündüzleri de deniz ve güneşin tadını çıkarıyor.

Yeni şarkısı beğenildiği için çok mutlu olan Salkım, Bodrum sahilinde verdiği bu pozu sosyal medyada “Şarkımızın keyfini çıkarıyoruz çok şükür” notuyla paylaştı.

Tatil pozu

Özcan Deniz’le olaylı boşanma süreci ve sonrasındaki davalarla gündemden düşmeyen Feyza Aktan tatile çıktı. Bikinili fotoğrafını Instagram sayfasında paylaşan Aktan, düzgün fiziğiyle dikkat çekti.

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Torunuyla tavla oynadı

Geçen ay kalp krizi geçiren Ali Ağaoğlu, işlerine ara verip istirahat için oğlu Alican Ağaoğlu ve torunlarıyla tatile çıktı. Ünlü işadamı önceki gün torunuyla birlikte tavla oynadı. Dede torunun o anlarını Alican Ağaoğlu, Instagram hesabının ‘hikaye’ bölümünde paylaştı.

En iyi arkadaşım

Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic, menajeri Ninoslav Prodanovic ile fotoğraflarını Instagram hesabına yükledi. Sırp şarkıcı o karelerin altına İngilizce “Hayat en iyi arkadaşımı yanımda tutuyor” notunu düştü.

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Velayet davası sürüyor

Futbolcu Özer Hurmacı önceki gün Bodrum Yalıkavak’taki Moon Beach’te Mihriban Dinçer ile evliliğinden dünyaya gelen çocukları Ediz ve Elizhan ile görüntülendi. Çocuklar, babalarıyla neşeli anlar yaşadı. Hurmacı, velayet davası ile ilgili “Süreç devam ediyor. Bir şey demem doğru olmaz. Çocukları çok özlemiştim. Tatilde doya doya vakit geçireceğim” açıklamasını yaptı. (Kamil SÜMER)

Gülşah'ın tatil pozları

Gülşah Saraçoğlu, bayram tatilini Çeşme’de geçirdi. Ünlü modacı önceki gün sosyal medya hesabından bikinili fotoğraflarını paylaştı. Saraçoğlu, pozlarına Christian Dior marka bikinisine gönderme yaparak esprili bir şekilde, “Ne Dior bu kadın?” notunu yazdı.

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Yüzme yarışı

Ümit Kantarcılar, menajeri Uğurcan Keleş ile yaz sezonunu Çeşme’deki The Beach Of Momo’da açtı. Kantarcılar, güneşlendikten sonra sıcağa daha fazla dayanamayarak denize girdi ve menajeri ile yüzme yarışı yaptı. İkili, daha sonra kurulanarak localarına geçti. (Deniz BOY)