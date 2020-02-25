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Televizyon
Haber Giriş: 25.02.2020 - 07:20,Son Güncelleme:/

4 hizmetçi 4 farklı hayat

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4 hizmetçi 4 farklı hayat
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Kanal D’nin yeni dizisi “Hizmetçiler” yakında başlayacak. Deniz Baysal, Algı Eke, Selen Domaç ve Aleyna Solaker’in rol aldığı dizi, dört hizmetçinin hikayesini ekrana taşıyacak.

MEKSİKA DİZİSİNDEN UYARLANDI

 Meksika dizisi “Ellas son La Alegris Del Hogar”dan uyarlanan “Hizmetçiler”de Deniz Baysal, gerçeğin peşine düşerek tüm sırları gün yüzüne çıkaran Ela karakterini canlandırıyor. Algı Eke, bir yandan bebek özlemi çekerken, bir yandan çalıştığı evdeki hanımının bebeğine neredeyse annelik yapan Atiye’yi oynuyor.

ÇOK YAKINDA EKRANDA

Selen Domaç’ın besleme olarak büyüdüğü evde hizmetçilik yapan Hacer karakterine hayat verdiği dizide, Aleyna Solaker ise büyük hayaller kuran
19 yaşındaki Çiçek rolüyle seyirci karşısına çıkacak. Yönetmen koltuğunda Metin Balekoğlu’nun oturduğu dizi, izleyenleri derinden etkileyecek öyküsüyle çok yakında ekrana gelmeye başlayacak.

 

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